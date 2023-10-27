В Бельгии напали на политика, выступавшего против поставок оружия Киеву - 27.10.2023 Украина.ру
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В Бельгии напали на политика, выступавшего против поставок оружия Киеву
В Бельгии напали на политика, выступавшего против поставок оружия Киеву - 27.10.2023 Украина.ру
В Бельгии напали на политика, выступавшего против поставок оружия Киеву
На лидера нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, критикующего поставки вооружения Киеву, совершено нападение. Неизвестный ударил его по голове неподалёку от Гентского университета в Бельгии. Об этом сообщили журналисты Нидерландской телерадиовещательной корпорации
2023-10-27T00:54
2023-10-27T00:54
новости
бельгия
нападение
украина
сво
военная помощь
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Как отмечает СМИ, когда политик подходил к зданию университета, неизвестный ударил его по голове складным зонтом. Судя по кадрам, которые распространились в сети, перед ударом злоумышленник что-то выкрикнул на русском или украинском языке. Уточняется, что нападавшего на месте задержала полиция. С Боде всё в порядке, он не пострадал. Тьерри Боде неоднократно выступал против поставок оружия Западом Украине, а до российской Спецоперации не раз подвергался критике за пророссийские высказывания. Ранее&nbsp;премьер Бельгии Александр де Кроо заявлял, что страна&nbsp;отвергает&nbsp;требование Еврокомиссии об увеличении взносов в бюджет ЕС для финансирования помощи Украины на 2024—2027 годы.
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новости, бельгия, нападение, украина, сво, военная помощь
Новости, Бельгия, нападение, Украина, СВО, военная помощь

В Бельгии напали на политика, выступавшего против поставок оружия Киеву

00:54 27.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк.
. - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Читать в
На лидера нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, критикующего поставки вооружения Киеву, совершено нападение. Неизвестный ударил его по голове неподалёку от Гентского университета в Бельгии. Об этом сообщили журналисты Нидерландской телерадиовещательной корпорации
Как отмечает СМИ, когда политик подходил к зданию университета, неизвестный ударил его по голове складным зонтом. Судя по кадрам, которые распространились в сети, перед ударом злоумышленник что-то выкрикнул на русском или украинском языке.
Уточняется, что нападавшего на месте задержала полиция. С Боде всё в порядке, он не пострадал.
Тьерри Боде неоднократно выступал против поставок оружия Западом Украине, а до российской Спецоперации не раз подвергался критике за пророссийские высказывания.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявлял, что страна отвергает требование Еврокомиссии об увеличении взносов в бюджет ЕС для финансирования помощи Украины на 2024—2027 годы.
 
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