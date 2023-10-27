Эксперт объяснил, как ВСУ готовятся зайти в города на Днепре, но Россия обрушит на них ФАБы и "Искандеры"
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
На Днепре можно ожидать серьезную десантную операцию ВСУ. Для ее подавления российским бойцам нужно как можно больше средств разведки и артиллерийских снарядов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Украинские войска уже сделали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшие дни попытаются наступать там большими силами, рассказал эксперт.
Нельзя позволить ВСУ зайти в города на Днепре (Алешки, Новую Каховку и Голую Пристань). Если они смогут занять многоэтажную застройку, это станет для российской армии катастрофой. И ВСу придется долго оттуда выковыривать, добавил он.
"Противники так уже закрепился справа от Алешек. Оттуда их до конца так никто и не выбил, хотя туда прилетали наши реактивные огнеметы, ФАБы и "Искандеры". Эти 20–30 человек все равно сидят где-то в подвалах", - подчеркнул Живов.
Кроме того, часть левобережья покрыта очень густыми лесами. Часть из них кустарниковые, где сложно протиснуться между деревьями. Поэтому пускать туда ВСУ тоже нельзя. Это очень удобные позиции для ВСУ и такой лес есть в районе Крынок, заключил собеседник Украина.ру.
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