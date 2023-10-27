Эксперт объяснил, как ВСУ готовятся зайти в города на Днепре, но Россия обрушит на них ФАБы и "Искандеры" - 27.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как ВСУ готовятся зайти в города на Днепре, но Россия обрушит на них ФАБы и "Искандеры"
Эксперт объяснил, как ВСУ готовятся зайти в города на Днепре, но Россия обрушит на них ФАБы и "Искандеры" - 27.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как ВСУ готовятся зайти в города на Днепре, но Россия обрушит на них ФАБы и "Искандеры"
На Днепре можно ожидать серьезную десантную операцию ВСУ. Для ее подавления российским бойцам нужно как можно больше средств разведки и артиллерийских снарядов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-10-27T05:00
2023-10-27T05:00
новости
херсон
днепр
десант
всу
города
алешки
леса
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Украинские войска уже сделали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшие дни попытаются наступать там большими силами, рассказал эксперт.Нельзя позволить ВСУ зайти в города на Днепре (Алешки, Новую Каховку и Голую Пристань). Если они смогут занять многоэтажную застройку, это станет для российской армии катастрофой. И ВСу придется долго оттуда выковыривать, добавил он.Кроме того, часть левобережья покрыта очень густыми лесами. Часть из них кустарниковые, где сложно протиснуться между деревьями. Поэтому пускать туда ВСУ тоже нельзя. Это очень удобные позиции для ВСУ и такой лес есть в районе Крынок, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, днепр, десант, всу, города, алешки, леса, вс рф
Новости, Херсон, Днепр, десант, ВСУ, города, Алешки, леса, ВС РФ

Эксперт объяснил, как ВСУ готовятся зайти в города на Днепре, но Россия обрушит на них ФАБы и "Искандеры"

05:00 27.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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На Днепре можно ожидать серьезную десантную операцию ВСУ. Для ее подавления российским бойцам нужно как можно больше средств разведки и артиллерийских снарядов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Украинские войска уже сделали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшие дни попытаются наступать там большими силами, рассказал эксперт.
Нельзя позволить ВСУ зайти в города на Днепре (Алешки, Новую Каховку и Голую Пристань). Если они смогут занять многоэтажную застройку, это станет для российской армии катастрофой. И ВСу придется долго оттуда выковыривать, добавил он.
"Противники так уже закрепился справа от Алешек. Оттуда их до конца так никто и не выбил, хотя туда прилетали наши реактивные огнеметы, ФАБы и "Искандеры". Эти 20–30 человек все равно сидят где-то в подвалах", - подчеркнул Живов.
Кроме того, часть левобережья покрыта очень густыми лесами. Часть из них кустарниковые, где сложно протиснуться между деревьями. Поэтому пускать туда ВСУ тоже нельзя. Это очень удобные позиции для ВСУ и такой лес есть в районе Крынок, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 14:48
Алексей Самойлов: ВСУ вслепую пытаются бить Россию под Херсоном, но мы возьмем Авдеевку и будем наступатьСтратегический интерес ВСУ на Херсонском направлении только один – выход на степной участок левобережья и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить нас без снабжения
 
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