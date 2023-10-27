"Дедушка Новороссии": к 340-й годовщине Бурхарда Кристофа Миниха - 27.10.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231027/1050444990.html
"Дедушка Новороссии": к 340-й годовщине Бурхарда Кристофа Миниха
"Дедушка Новороссии": к 340-й годовщине Бурхарда Кристофа Миниха - 27.10.2023 Украина.ру
"Дедушка Новороссии": к 340-й годовщине Бурхарда Кристофа Миниха
Если Алексея Мельгунова и Григория Потёмкина можно считать отцами - основателями Новороссии, то фельдмаршал Миних вполне заслужил право называться её "дедушкой". Его деятельность по созданию Украинской укреплённой линии во многом обусловила характер колонизации Новороссии. Родился он 340 лет назад – в мае 1683 года, а умер 27 октября 1767-го
2023-10-27T08:00
2023-10-27T08:00
история
история
история украины
история новороссии
миних
xviii век
крепость
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Необходимость укрепления южных границ Левебережной и Слободской Украины определялась негативными последствиями Прутского похода 1711 года и заключённого по его итогам Константинопольского мирного договора. Петербург тогда лишился не только Азова, но и значительной части междуречья Дона и Днепра.Это усиливало опасность вторжений в юго-западные провинции Российской империи со стороны Крымского ханства. Для их прикрытия ещё Петром I было намечено использовать полки ландмилиции, комплектуемые из отставных солдат, драгунов, пушкарей, стрельцов, казаков.Поскольку выплата жалования и оснащение в них осуществлялись на более скромном уровне, нежели в регулярных армейских полках, содержание ландмилиции обходилось казне значительно дешевле. При Петре были сформированы первые полки ландмилиции, за которыми в 1727 году закрепилось наименование "украинские". Употреблялось оно исключительно в территориальном контексте.В царствование Анны Иоанновны (1730-40) глава Фортификационного управления, а затем и Военной коллегии Бурхард Миних добился возведения на юге империи сразу нескольких оборонительных линий: Украинской, Царицынской, Оренбургской, Закамской, Уйской, Тоболо-Ишимской, Иркутской и Колыванской. Возводились они в соответствии с господствовавшей в то время в Европе системой непрерывных укреплений.Численность украинской ландмилиции была увеличена, а её служба сосредоточивалась на охране пограничных фортификационных сооружений.Интерес Миниха к организации поселенных войск был не случаен. Значительная часть его военной карьеры прошла под началом принца Евгения Савойского — создателя полков "военной границы" в австрийской имперской армии. Познания в обустройстве "Grenzregimenter" он постарался применить и на российской службе.Работы по возведению Украинской укреплённой линии начались весной 1730 года и шли под общим командованием Миниха. Непосредственно же руководил работами Киевский генерал-губернатор, граф Вейсбах, а организовывали их генералы Андрей Дебриньи и Алексей Тараканов.До конца октября того же года было построено 10 крепостей (из намеченных 16). В основном они возводились в виде бастионных четырехугольников. В каждой из них строились казармы, цейхгауз, пороховой погреб, казна, колодец. Крепости были соединены непрерывным валом и рвом, протяжённостью около 300 км. Межкрепостные пространства были усилены редутами, частоколом, блокгаузами, форпостами.Первая из заложенных крепостей получила название Ивановская (Святого Иоанна) – "во имя блаженныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Иоанна Алексеевича…". Позднее, в честь матери императрицы Парасковьи Фёдоровны была заложена Парасковейская крепость (ныне — село Парасковия Харьковской области). В честь первых царей из династии Романовых была названы Михайловская и Алексеевская крепости (ныне — сёла Михайловка и Алексеевка Первомайского района Харьковской области). Именем небесного покровителя Петра I была названа Петровская крепость (ныне — село Петровское Харьковской области).Строительные работы в основном проводились силами казаков малороссийских и слободских полков, а также крестьян, принадлежавших казацкой старшине, духовенству и помещикам (около 30 тыс. человек ежегодно).Возводить оборонительные сооружения приходилось в экстремальных условиях, т.к. Крымское ханство пыталось помешать строителям частыми и жестокими набегами. Сказывалась нехватка воды, строительных материалов. Вследствие большой спешки и непрофессионализма строителей качество возводимых сооружений сильно страдало. Поэтому уже в 1734 году Военная коллегия постановила провести переделку и починку "худых мест" линии.Участие в строительных работах принимали и солдаты ландмилиции. В январе 1731 году специальной инструкцией было установлено, что службу на укреплённой линии следует нести 16-ти конным и 4-м пешим полкам.Новые полки ландмилиции формировались за счёт однодворцев Белгородской и Воронежской губерний. Ещё со времени становления Российского государства эти южные регионы заселялись служилыми людьми. За ними закреплялись поместья и оклады, за которые они несли военную службу, защищая от неприятельских нападений "тамошние пограничные места яко свои жилища".Правительство предписало размещать поселения русских однодворцев вдоль Украинской линии, отвести им землю и другие угодья, "каждому столько же, сколько они держали раньше и были бы способны обеспечить себя и могли бы охранять границу так, как охраняли её их деды и прадеды". Кроме того, стражи укреплённой линии получали жалование и налоговые льготы.Однодворцы направлялись в полки на основе добровольной записи, жеребьёвки или очередности несения службы. Каждый милиционер имел подпомощника, помогавшего в ведении хозяйства и также получавшего государственное жалование. В 1733-42 годах для выполнения функций подпомощников на Украинскую линию ежегодно отправляли более чем 12 тыс. человек.Содержание ландмилиции обходилось Российскому государству в 500 тыс. рублей в год. В основном эти средства собирались за счёт налоговых платежей всё тех же однодворцев (оставшихся жить в родных местах), плативших специальный семигривенный сбор.К концу 1732 года полки были официально названы в честь городов, где они в основном формировались: Рыльский, Путивльский, Курский, Севский, Белгородский, Брянский, Старооскольский, Валуйский, Новооскольский, Ливенский, Елецкий, Воронежский, Орловский, Козловский, Тамбовский, Ефремовский, Ряжский, Борисоглебский, Слободской, Белёвский.В 1738 году названия ряда полков были даны нескольким новым крепостям между Днепром и Северским Донцом. Так здесь появилась Белёвская крепость (сейчас – Красноград Харьковской области), Ливенская крепость (ныне — село Ливны Полтавской области), Ряжская крепость (ныне — село Рясское Полтавской области), Ефремовская крепость (ныне — село Ефремовка Харьковской области) и др.Массовое переселение однодворцев вместе с семьями на Украинскую линию началось в 1734 году. Оно затруднялось низкими темпами строительства жилья для переселенцев. Подпомощникам не хватало навыков возведения глиняных строений. В связи с этим было даже дано специальное разрешение в тех местах, где находился лес, вместо мазанок строить деревянные здания.В засушливый, безлюдный регион, где часто случались татарские набеги однодворцы переселялись без особого энтузиазма. Поэтому возникли проекты заселения линии казаками из Слободской Украины и старообрядцами из польских владений. Однако, по разным причинам они были отвергнуты. Многие однодворцы самовольно уходили на Левобережную и Слободскую Украины, на Дон, скрывались в помещичьих сёлах родных губернии. В этой связи в январе 1738 году был опубликован именной указ императрицы о суровом наказании не только беглецов, но и тех, кто им помогал.В преддверии русско-турецкой войны (1735-1739) Миниха отозвали из Польши, и он теперь уже лично занялся делами Украинской линии и ландмилиции. В 1736 году украинская ландмилиция была сведена в армейский корпус, который должен был состоять из 20 конных полков (на положении драгунских) общей численностью более 20 тыс. человек.Однако действовать как единому целому Украинскому корпусу тогда не довелось. К осени 1736 года на линию были переселены лишь 7 полков (к 1738 году их число достигло 9-ти). 10 полков участвовали в успешной осаде Азова под командованием Петра Ласси (1736).Воспользовавшись недоукомплектованностью войск Украинской линии в начале войны, крымские татары смогли единственный раз прорвать её.После завершения войны и кончины Анны Иоанновны крупномасштабные работы по реконструкции Украинской укреплённой линии больше не предпринимались. Она окончательно утратила своё стратегическое значение после строительства Днепровской линии в Приазовье.Эволюцию населённых пунктов Украинской линии можно проследить на примере уже упомянутой Белёвской крепости.К востоку от крепости возникла Солдатская слободка, где жили семьи нижних чинов, а также подпомощники ландмилиционеров. К западу от Белёвской крепости был выстроен квартал переселенцев с Левобережной Украины. Между крепостью и этим кварталом была сооружена первая кузница. В 1745 году при крепости организуются первые ярмарки, строятся за счет казны специальные помещения под магазины. Бурное строительство стимулировало работу кирпичных заводов.В 1752 году открылась начальная школа для подготовки детей ландмилиционеров к военной службе: учили чтению, письму, арифметике, а также "инженерному искусству" и артиллерийской науке.Плодородные земли в окрестностях Билёвской крепости раздавались русским дворянам и украинской казацкой старшине. За полвека (в 1731-1784 г.) вокруг Белёвской крепости выросло местечко, в котором проживало 617 человек, было 130 домов, 3 кузницы, около 20 магазинов, несколько шинков, каждый год проводились 3 ярмарки.С 1750-х годов здесь начало развиваться шелководство и ткацкий промысел. В 1764 году крепость включена в состав Екатерининской провинции Новороссийской губернии, а в 1778 году стала уездным центром Азовской губернии. В 1784 году поселение рядом с крепостью стало городом Константиноградом, включённым в начале XIX века в Полтавскую губернию.Большое влияние на судьбы русских однодворцев Украинской линии оказали "титаны" Екатерининской эпохи — Пётр Румянцев и Григорий Потёмкин.В 1769 году во время "румянцевской" русско-турецкой войны полки Украинского корпуса были переведены на положение регулярных, приняли активное участие в боевых действиях в составе 2-й армии Румянцева — Панина. Военные поселенцы Украинской линии, оказавшиеся вне состава регулярных войск, в 1787 году были "обращены" Потёмкиным в казачью службу, став основой для формирования Екатеринославского войска (корпуса). Казаки-екатеринославцы несли кордонную службу на новой Днестровской границе Российской империи. Многие из них тогда осели в Тирасполе и других селениях Приднестровья.До Первой мировой войны население однодворческих слобод в районе бывшей Украинской линии уверенно росло. В 1914 году здесь насчитывалось более 129 тыс. жителей.По данным переписи 2001 года в этих населённых пунктах проживало около 57 тыс. человек, из них русский язык как родной указали 75,9%.
https://ukraina.ru/20230805/1046887953.html
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Игорь Иваненко
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история, история украины, история новороссии, миних, xviii век, крепость
История, История, история Украины, история Новороссии, Миних, XVIII век, крепость

"Дедушка Новороссии": к 340-й годовщине Бурхарда Кристофа Миниха

08:00 27.10.2023
 
© Public domainГраф Бурхард Кристоф фон Миних
Граф Бурхард Кристоф фон Миних
© Public domain
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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Если Алексея Мельгунова и Григория Потёмкина можно считать отцами - основателями Новороссии, то фельдмаршал Миних вполне заслужил право называться её "дедушкой". Его деятельность по созданию Украинской укреплённой линии во многом обусловила характер колонизации Новороссии. Родился он 340 лет назад – в мае 1683 года, а умер 27 октября 1767-го
Необходимость укрепления южных границ Левебережной и Слободской Украины определялась негативными последствиями Прутского похода 1711 года и заключённого по его итогам Константинопольского мирного договора. Петербург тогда лишился не только Азова, но и значительной части междуречья Дона и Днепра.
Это усиливало опасность вторжений в юго-западные провинции Российской империи со стороны Крымского ханства. Для их прикрытия ещё Петром I было намечено использовать полки ландмилиции, комплектуемые из отставных солдат, драгунов, пушкарей, стрельцов, казаков.
Поскольку выплата жалования и оснащение в них осуществлялись на более скромном уровне, нежели в регулярных армейских полках, содержание ландмилиции обходилось казне значительно дешевле. При Петре были сформированы первые полки ландмилиции, за которыми в 1727 году закрепилось наименование "украинские". Употреблялось оно исключительно в территориальном контексте.
В царствование Анны Иоанновны (1730-40) глава Фортификационного управления, а затем и Военной коллегии Бурхард Миних добился возведения на юге империи сразу нескольких оборонительных линий: Украинской, Царицынской, Оренбургской, Закамской, Уйской, Тоболо-Ишимской, Иркутской и Колыванской. Возводились они в соответствии с господствовавшей в то время в Европе системой непрерывных укреплений.
Численность украинской ландмилиции была увеличена, а её служба сосредоточивалась на охране пограничных фортификационных сооружений.
Интерес Миниха к организации поселенных войск был не случаен. Значительная часть его военной карьеры прошла под началом принца Евгения Савойского — создателя полков "военной границы" в австрийской имперской армии. Познания в обустройстве "Grenzregimenter" он постарался применить и на российской службе.
Петр I (Петр Первый, Петр Великий, Петр 1)
5 августа, 18:00История
Стратегическая ошибка Петра IПётр I как известно прорубил окно в Европу. Сделал он это на севере – в Балтийском море. Но начинал-то на юге… 6 августа 1696 года Пётр распорядился начать строительство на мысу Таганий Рог гавани для военно-морского флота, которая должна была стать плацдармом для дальнейшей российской экспансии на юг
Работы по возведению Украинской укреплённой линии начались весной 1730 года и шли под общим командованием Миниха. Непосредственно же руководил работами Киевский генерал-губернатор, граф Вейсбах, а организовывали их генералы Андрей Дебриньи и Алексей Тараканов.
До конца октября того же года было построено 10 крепостей (из намеченных 16). В основном они возводились в виде бастионных четырехугольников. В каждой из них строились казармы, цейхгауз, пороховой погреб, казна, колодец. Крепости были соединены непрерывным валом и рвом, протяжённостью около 300 км. Межкрепостные пространства были усилены редутами, частоколом, блокгаузами, форпостами.
Первая из заложенных крепостей получила название Ивановская (Святого Иоанна) – "во имя блаженныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Иоанна Алексеевича…". Позднее, в честь матери императрицы Парасковьи Фёдоровны была заложена Парасковейская крепость (ныне — село Парасковия Харьковской области). В честь первых царей из династии Романовых была названы Михайловская и Алексеевская крепости (ныне — сёла Михайловка и Алексеевка Первомайского района Харьковской области). Именем небесного покровителя Петра I была названа Петровская крепость (ныне — село Петровское Харьковской области).
Строительные работы в основном проводились силами казаков малороссийских и слободских полков, а также крестьян, принадлежавших казацкой старшине, духовенству и помещикам (около 30 тыс. человек ежегодно).
Возводить оборонительные сооружения приходилось в экстремальных условиях, т.к. Крымское ханство пыталось помешать строителям частыми и жестокими набегами. Сказывалась нехватка воды, строительных материалов. Вследствие большой спешки и непрофессионализма строителей качество возводимых сооружений сильно страдало. Поэтому уже в 1734 году Военная коллегия постановила провести переделку и починку "худых мест" линии.
императрица Анна Иоанновна - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля 2020, 01:00
День в истории. 27 февраля: Анна Иоанновна завершила наведение порядка на Слобожанщине285 лет назад был положен конец самозахватам и путанице в собственности на Слободской Украине. Согласно императорскому указу, было отменено право захвата земель, и все ранее занятые и освоенные земли были оставлены во владении занявших. Общинные же земли стали предметом купли-продажи и перехода в собственность местного начальства
Участие в строительных работах принимали и солдаты ландмилиции. В январе 1731 году специальной инструкцией было установлено, что службу на укреплённой линии следует нести 16-ти конным и 4-м пешим полкам.
Новые полки ландмилиции формировались за счёт однодворцев Белгородской и Воронежской губерний. Ещё со времени становления Российского государства эти южные регионы заселялись служилыми людьми. За ними закреплялись поместья и оклады, за которые они несли военную службу, защищая от неприятельских нападений "тамошние пограничные места яко свои жилища".
Правительство предписало размещать поселения русских однодворцев вдоль Украинской линии, отвести им землю и другие угодья, "каждому столько же, сколько они держали раньше и были бы способны обеспечить себя и могли бы охранять границу так, как охраняли её их деды и прадеды". Кроме того, стражи укреплённой линии получали жалование и налоговые льготы.
Однодворцы направлялись в полки на основе добровольной записи, жеребьёвки или очередности несения службы. Каждый милиционер имел подпомощника, помогавшего в ведении хозяйства и также получавшего государственное жалование. В 1733-42 годах для выполнения функций подпомощников на Украинскую линию ежегодно отправляли более чем 12 тыс. человек.
Содержание ландмилиции обходилось Российскому государству в 500 тыс. рублей в год. В основном эти средства собирались за счёт налоговых платежей всё тех же однодворцев (оставшихся жить в родных местах), плативших специальный семигривенный сбор.
28 августа 2019, 01:01
День в истории. 28 августа: русская армия на Буковине нанесла решающее поражение туркамВ этот день в 1739 году русская армия под командованием фельдмаршала Миниха встретилась в решающем сражении с турецкими войсками у деревни Ставучаны. Сегодня это село в Хотинском районе Черновицкой области Украины. В тот день там решалась судьба всей Восточной Европы.
К концу 1732 года полки были официально названы в честь городов, где они в основном формировались: Рыльский, Путивльский, Курский, Севский, Белгородский, Брянский, Старооскольский, Валуйский, Новооскольский, Ливенский, Елецкий, Воронежский, Орловский, Козловский, Тамбовский, Ефремовский, Ряжский, Борисоглебский, Слободской, Белёвский.
В 1738 году названия ряда полков были даны нескольким новым крепостям между Днепром и Северским Донцом. Так здесь появилась Белёвская крепость (сейчас – Красноград Харьковской области), Ливенская крепость (ныне — село Ливны Полтавской области), Ряжская крепость (ныне — село Рясское Полтавской области), Ефремовская крепость (ныне — село Ефремовка Харьковской области) и др.
Массовое переселение однодворцев вместе с семьями на Украинскую линию началось в 1734 году. Оно затруднялось низкими темпами строительства жилья для переселенцев. Подпомощникам не хватало навыков возведения глиняных строений. В связи с этим было даже дано специальное разрешение в тех местах, где находился лес, вместо мазанок строить деревянные здания.
В засушливый, безлюдный регион, где часто случались татарские набеги однодворцы переселялись без особого энтузиазма. Поэтому возникли проекты заселения линии казаками из Слободской Украины и старообрядцами из польских владений. Однако, по разным причинам они были отвергнуты. Многие однодворцы самовольно уходили на Левобережную и Слободскую Украины, на Дон, скрывались в помещичьих сёлах родных губернии. В этой связи в январе 1738 году был опубликован именной указ императрицы о суровом наказании не только беглецов, но и тех, кто им помогал.
В преддверии русско-турецкой войны (1735-1739) Миниха отозвали из Польши, и он теперь уже лично занялся делами Украинской линии и ландмилиции. В 1736 году украинская ландмилиция была сведена в армейский корпус, который должен был состоять из 20 конных полков (на положении драгунских) общей численностью более 20 тыс. человек.
Однако действовать как единому целому Украинскому корпусу тогда не довелось. К осени 1736 года на линию были переселены лишь 7 полков (к 1738 году их число достигло 9-ти). 10 полков участвовали в успешной осаде Азова под командованием Петра Ласси (1736).
Воспользовавшись недоукомплектованностью войск Украинской линии в начале войны, крымские татары смогли единственный раз прорвать её.
5 января 2019, 13:58
День в истории. 5 января: Скончалась русская императрица — тайная жена малороссаВ этот день в 1762 г. скончалась императрица Елизавета Петровна. Можно было бы вспомнить и захват ею власти, и о несчастной судьбе Брауншвейгского семейства, и отмену в ее правление смертной казни, и первое взятие русскими войсками Кенигсберга и Берлина, и ее 15 тысяч платьев. Но мы поговорим лишь о том, что связывало государыню с Малороссией
После завершения войны и кончины Анны Иоанновны крупномасштабные работы по реконструкции Украинской укреплённой линии больше не предпринимались. Она окончательно утратила своё стратегическое значение после строительства Днепровской линии в Приазовье.
Эволюцию населённых пунктов Украинской линии можно проследить на примере уже упомянутой Белёвской крепости.
К востоку от крепости возникла Солдатская слободка, где жили семьи нижних чинов, а также подпомощники ландмилиционеров. К западу от Белёвской крепости был выстроен квартал переселенцев с Левобережной Украины. Между крепостью и этим кварталом была сооружена первая кузница. В 1745 году при крепости организуются первые ярмарки, строятся за счет казны специальные помещения под магазины. Бурное строительство стимулировало работу кирпичных заводов.
В 1752 году открылась начальная школа для подготовки детей ландмилиционеров к военной службе: учили чтению, письму, арифметике, а также "инженерному искусству" и артиллерийской науке.
Плодородные земли в окрестностях Билёвской крепости раздавались русским дворянам и украинской казацкой старшине. За полвека (в 1731-1784 г.) вокруг Белёвской крепости выросло местечко, в котором проживало 617 человек, было 130 домов, 3 кузницы, около 20 магазинов, несколько шинков, каждый год проводились 3 ярмарки.
С 1750-х годов здесь начало развиваться шелководство и ткацкий промысел. В 1764 году крепость включена в состав Екатерининской провинции Новороссийской губернии, а в 1778 году стала уездным центром Азовской губернии. В 1784 году поселение рядом с крепостью стало городом Константиноградом, включённым в начале XIX века в Полтавскую губернию.
Большое влияние на судьбы русских однодворцев Украинской линии оказали "титаны" Екатерининской эпохи — Пётр Румянцев и Григорий Потёмкин.
петр румянцев-задунайский
15 января 2020, 01:00
Как Петр Румянцев прорубил для России окно в Черное море и стал ЗадунайскимВ годы правления Екатерины II Россия добилась на Юге не меньшего, чем при Петре I на Севере. За этим грандиозным успехом стояло множество людей, но первые территориальные приобретения России на Чёрном море были достигнуты благодаря дипломатическому успеху не посла или вельможи, а полководца, 295 лет со дня рождения которого мы отмечаем 15 января
В 1769 году во время "румянцевской" русско-турецкой войны полки Украинского корпуса были переведены на положение регулярных, приняли активное участие в боевых действиях в составе 2-й армии Румянцева — Панина. Военные поселенцы Украинской линии, оказавшиеся вне состава регулярных войск, в 1787 году были "обращены" Потёмкиным в казачью службу, став основой для формирования Екатеринославского войска (корпуса). Казаки-екатеринославцы несли кордонную службу на новой Днестровской границе Российской империи. Многие из них тогда осели в Тирасполе и других селениях Приднестровья.
До Первой мировой войны население однодворческих слобод в районе бывшей Украинской линии уверенно росло. В 1914 году здесь насчитывалось более 129 тыс. жителей.
По данным переписи 2001 года в этих населённых пунктах проживало около 57 тыс. человек, из них русский язык как родной указали 75,9%.
 
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