Данилов уверен, что США найдут деньги для Украины и без Маккарти - 26.10.2023 Украина.ру
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Данилов уверен, что США найдут деньги для Украины и без Маккарти
Данилов уверен, что США найдут деньги для Украины и без Маккарти - 26.10.2023 Украина.ру
Данилов уверен, что США найдут деньги для Украины и без Маккарти
Секретарь совета национальной безопасности и обороны готов предоставить американским партнерам всю информацию, касающуюся помощи, которую США отправляют Украине
2023-10-26T17:56
2023-10-26T17:56
новости
алексей данилов
сша
украина
поддержка
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов полагает, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и после избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. Об этом он заявил 26 октября в эфире телеканала "Рада"."Я более чем уверен, что будет продолжено сотрудничество, будет продолжена помощь. То, что они хотели бы проверять ту помощь, которую предоставляют, мы охотно предоставим такую информацию, у нас нет тайн от партнеров. Это не повлияет на получение помощи", - сказал Данилов.Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что намерен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля.При этом он отметил, что США должны гарантировать, что Владимир Путин не добьется успеха. "Я думаю, что все республиканцы в Палате представителей едины в этом деле. Мы будем говорить о том, как это будет сделано здесь, в ближайшие дни, и это является главным приоритетом", — заявил Джонсон.Предыдущего спикера Кевина Маккарти Палата представителей США отправила в отставку в начале октября. "За" проголосовали 216 конгрессменов, "против" - 210.
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новости, алексей данилов, сша, украина, поддержка
Новости, Алексей Данилов, США, Украина, поддержка

Данилов уверен, что США найдут деньги для Украины и без Маккарти

17:56 26.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони УкраїниАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони України
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны готов предоставить американским партнерам всю информацию, касающуюся помощи, которую США отправляют Украине
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов полагает, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и после избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. Об этом он заявил 26 октября в эфире телеканала "Рада".
"Я более чем уверен, что будет продолжено сотрудничество, будет продолжена помощь. То, что они хотели бы проверять ту помощь, которую предоставляют, мы охотно предоставим такую информацию, у нас нет тайн от партнеров. Это не повлияет на получение помощи", - сказал Данилов.
Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что намерен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля.
При этом он отметил, что США должны гарантировать, что Владимир Путин не добьется успеха. "Я думаю, что все республиканцы в Палате представителей едины в этом деле. Мы будем говорить о том, как это будет сделано здесь, в ближайшие дни, и это является главным приоритетом", — заявил Джонсон.
Предыдущего спикера Кевина Маккарти Палата представителей США отправила в отставку в начале октября. "За" проголосовали 216 конгрессменов, "против" - 210.
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