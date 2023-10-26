https://ukraina.ru/20231026/1050522520.html

Данилов уверен, что США найдут деньги для Украины и без Маккарти

Данилов уверен, что США найдут деньги для Украины и без Маккарти - 26.10.2023 Украина.ру

Данилов уверен, что США найдут деньги для Украины и без Маккарти

Секретарь совета национальной безопасности и обороны готов предоставить американским партнерам всю информацию, касающуюся помощи, которую США отправляют Украине

2023-10-26T17:56

2023-10-26T17:56

2023-10-26T17:56

новости

алексей данилов

сша

украина

поддержка

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Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов полагает, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и после избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. Об этом он заявил 26 октября в эфире телеканала "Рада"."Я более чем уверен, что будет продолжено сотрудничество, будет продолжена помощь. То, что они хотели бы проверять ту помощь, которую предоставляют, мы охотно предоставим такую информацию, у нас нет тайн от партнеров. Это не повлияет на получение помощи", - сказал Данилов.Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что намерен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля.При этом он отметил, что США должны гарантировать, что Владимир Путин не добьется успеха. "Я думаю, что все республиканцы в Палате представителей едины в этом деле. Мы будем говорить о том, как это будет сделано здесь, в ближайшие дни, и это является главным приоритетом", — заявил Джонсон.Предыдущего спикера Кевина Маккарти Палата представителей США отправила в отставку в начале октября. "За" проголосовали 216 конгрессменов, "против" - 210.

https://ukraina.ru/20231026/1050520450.html

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новости, алексей данилов, сша, украина, поддержка