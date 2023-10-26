ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков - 26.10.2023 Украина.ру
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ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков
ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков - 26.10.2023 Украина.ру
ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков
ВСУ сбросили на Белгородскую область за сутки шесть боеприпасов с четырёх беспилотников, сообщил 26 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2023-10-26T10:44
2023-10-26T10:44
новости
россия
белгородская область
вячеслав гладков
всу
обстрелы
снаряды
беспилотники
бпла
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Глава региона опубликовал информацию о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 25 октября.Над селом Доброе сбит беспилотный летательный аппарат противника, сообщил губернатор.ВСУ выпустили миномётные снаряды В Шебекинском городском округе по селу Белянка (9 минометных снарядов), по селу Новая Таволжанка (7 снарядов), по селу Середа (6 снарядо), по хутору Мухин (4 снаряда), по хуторам Панков и Марьино (по 3 снаряда).Гладков сообщил, что за отчетный день пострадавших нет, но в результате атаки с дрона поврежден инфраструктурный объект связи.ВСУ регулярно обстреливают пограничные регионы. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, всу, обстрелы, снаряды, беспилотники, бпла
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВСУ, обстрелы, снаряды, беспилотники, БПЛА

ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков

10:44 26.10.2023
 
© Телеграм-канал Настоящий ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Телеграм-канал Настоящий Гладков
Читать в
ВСУ сбросили на Белгородскую область за сутки шесть боеприпасов с четырёх беспилотников, сообщил 26 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Глава региона опубликовал информацию о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 25 октября.
  • В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптеров сброшено два взрывных устройства;
  • В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас;
  • В Волоконовском районе в селе Тишанка с БПЛА сброшен один неустановленный боеприпас;
  • В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов, также в селе осуществлен сброс двух взрывных устройств с БПЛА.
Над селом Доброе сбит беспилотный летательный аппарат противника, сообщил губернатор.
ВСУ выпустили миномётные снаряды В Шебекинском городском округе по селу Белянка (9 минометных снарядов), по селу Новая Таволжанка (7 снарядов), по селу Середа (6 снарядо), по хутору Мухин (4 снаряда), по хуторам Панков и Марьино (по 3 снаряда).
Гладков сообщил, что за отчетный день пострадавших нет, но в результате атаки с дрона поврежден инфраструктурный объект связи.
ВСУ регулярно обстреливают пограничные регионы. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 13:00
Обстрелы приграничья, сбитые самолеты, безнадежная коррупция. Главное на Украине на 13:00 25 октября
 
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