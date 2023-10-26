https://ukraina.ru/20231026/1050502360.html

ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков

ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков - 26.10.2023 Украина.ру

ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков

ВСУ сбросили на Белгородскую область за сутки шесть боеприпасов с четырёх беспилотников, сообщил 26 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале

2023-10-26T10:44

2023-10-26T10:44

2023-10-26T10:44

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Глава региона опубликовал информацию о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 25 октября.Над селом Доброе сбит беспилотный летательный аппарат противника, сообщил губернатор.ВСУ выпустили миномётные снаряды В Шебекинском городском округе по селу Белянка (9 минометных снарядов), по селу Новая Таволжанка (7 снарядов), по селу Середа (6 снарядо), по хутору Мухин (4 снаряда), по хуторам Панков и Марьино (по 3 снаряда).Гладков сообщил, что за отчетный день пострадавших нет, но в результате атаки с дрона поврежден инфраструктурный объект связи.ВСУ регулярно обстреливают пограничные регионы. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, всу, обстрелы, снаряды, беспилотники, бпла