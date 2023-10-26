https://ukraina.ru/20231026/1050502360.html
ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков
ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков - 26.10.2023 Украина.ру
ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков
ВСУ сбросили на Белгородскую область за сутки шесть боеприпасов с четырёх беспилотников, сообщил 26 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2023-10-26T10:44
2023-10-26T10:44
2023-10-26T10:44
новости
россия
белгородская область
вячеслав гладков
всу
обстрелы
снаряды
беспилотники
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046887367_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_2737544eaf7c5bfc574b703a908f2bee.jpg
Глава региона опубликовал информацию о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 25 октября.Над селом Доброе сбит беспилотный летательный аппарат противника, сообщил губернатор.ВСУ выпустили миномётные снаряды В Шебекинском городском округе по селу Белянка (9 минометных снарядов), по селу Новая Таволжанка (7 снарядов), по селу Середа (6 снарядо), по хутору Мухин (4 снаряда), по хуторам Панков и Марьино (по 3 снаряда).Гладков сообщил, что за отчетный день пострадавших нет, но в результате атаки с дрона поврежден инфраструктурный объект связи.ВСУ регулярно обстреливают пограничные регионы. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20231025/1050472965.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046887367_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc3f91ce0d590230cfb5de11c1ec3f83.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, всу, обстрелы, снаряды, беспилотники, бпла
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВСУ, обстрелы, снаряды, беспилотники, БПЛА
ВСУ сбросили за сутки шесть боеприпасов в Белгородской области - Гладков
ВСУ сбросили на Белгородскую область за сутки шесть боеприпасов с четырёх беспилотников, сообщил 26 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Глава региона опубликовал информацию о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 25 октября.
—В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптеров сброшено два взрывных устройства;
—В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас;
—В Волоконовском районе в селе Тишанка с БПЛА сброшен один неустановленный боеприпас;
—В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов, также в селе осуществлен сброс двух взрывных устройств с БПЛА.
Над селом Доброе сбит беспилотный летательный аппарат противника, сообщил губернатор.
ВСУ выпустили миномётные снаряды В Шебекинском городском округе по селу Белянка (9 минометных снарядов), по селу Новая Таволжанка (7 снарядов), по селу Середа (6 снарядо), по хутору Мухин (4 снаряда), по хуторам Панков и Марьино (по 3 снаряда).
Гладков сообщил, что за отчетный день пострадавших нет, но в результате атаки с дрона поврежден инфраструктурный объект связи.
ВСУ регулярно обстреливают пограничные регионы. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.