По подозрению в госизмене задержан 23-летний житель Красноярского края - ФСБ
10:12 26.10.2023 (обновлено: 10:13 26.10.2023)
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче службе безопасности Украины (СБУ) данных об инфраструктуре региона и расположении российских войск в ДНР. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ
"По подозрению в государственной измене задержан 23-летний житель Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении ведомства.
Также установлено, что задержанный "собрал данные о строениях с предполагаемым расположением военнослужащих ВС РФ в Харцызске Донецкой Народной Республики". Эти строения он обозначил в интерактивных картах, "снимки которых направил представителям СБУ".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), он заключён под стражу.
Как мы сообщали ранее, сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) региона.
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