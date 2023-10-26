https://ukraina.ru/20231026/1050501301.html

По подозрению в госизмене задержан 23-летний житель Красноярского края - ФСБ

По подозрению в госизмене задержан 23-летний житель Красноярского края - ФСБ - 26.10.2023 Украина.ру

По подозрению в госизмене задержан 23-летний житель Красноярского края - ФСБ

Жителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче службе безопасности Украины (СБУ) данных об инфраструктуре региона и расположении российских войск в ДНР. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ

2023-10-26T10:12

2023-10-26T10:12

2023-10-26T10:13

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"По подозрению в государственной измене задержан 23-летний житель Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении ведомства.Также установлено, что задержанный "собрал данные о строениях с предполагаемым расположением военнослужащих ВС РФ в Харцызске Донецкой Народной Республики". Эти строения он обозначил в интерактивных картах, "снимки которых направил представителям СБУ".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), он заключён под стражу.Как мы сообщали ранее, сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) региона.

https://ukraina.ru/20231023/1050425552.html

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новости, россия, госизмена, фсб, агент, сбу