https://ukraina.ru/20231019/1050315632.html

В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ

В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ - 19.10.2023 Украина.ру

В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) региона. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления сообщает РИА Новости

2023-10-19T07:58

2023-10-19T07:58

2023-10-19T08:01

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"Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передал украинской разведки сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края", - рассказали в ведомстве.По словам сотрудника УФСБ, задержанный мужчина "полностью осознавал" возможность использования собранных им сведений против безопасности России, включая использование их "при проведении акций прямого действия" на территории РФ.В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. В отношении него "возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена".Ранее в Крыму задержали украинского агента, который по заданию украинской спецслужбы занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона.

https://ukraina.ru/20231017/1050249626.html

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