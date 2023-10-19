https://ukraina.ru/20231019/1050315632.html
В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ
В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ - 19.10.2023 Украина.ру
В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ
Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) региона. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления сообщает РИА Новости
2023-10-19T07:58
2023-10-19T07:58
2023-10-19T08:01
новости
россия
приморье
фсб
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агент
спецслужбы
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"Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передал украинской разведки сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края", - рассказали в ведомстве.По словам сотрудника УФСБ, задержанный мужчина "полностью осознавал" возможность использования собранных им сведений против безопасности России, включая использование их "при проведении акций прямого действия" на территории РФ.В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. В отношении него "возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена".Ранее в Крыму задержали украинского агента, который по заданию украинской спецслужбы занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона.
https://ukraina.ru/20231017/1050249626.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, приморье, фсб, сбу, агент, спецслужбы
Новости, Россия, Приморье, ФСБ, СБУ, агент, спецслужбы
В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ
07:58 19.10.2023 (обновлено: 08:01 19.10.2023)
Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) региона. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления сообщает РИА Новости
"Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передал украинской разведки сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края", - рассказали в ведомстве.
По словам сотрудника УФСБ, задержанный мужчина "полностью осознавал" возможность использования собранных им сведений против безопасности России, включая использование их "при проведении акций прямого действия" на территории РФ.
В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. В отношении него "возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена".
Ранее в Крыму задержали украинского агента, который по заданию украинской спецслужбы занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона.