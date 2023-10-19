В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ - 19.10.2023 Украина.ру
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В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ
В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ - 19.10.2023 Украина.ру
В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ
Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) региона. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления сообщает РИА Новости
2023-10-19T07:58
2023-10-19T08:01
новости
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приморье
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сбу
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"Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передал украинской разведки сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края", - рассказали в ведомстве.По словам сотрудника УФСБ, задержанный мужчина "полностью осознавал" возможность использования собранных им сведений против безопасности России, включая использование их "при проведении акций прямого действия" на территории РФ.В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. В отношении него "возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена".Ранее в Крыму задержали украинского агента, который по заданию украинской спецслужбы занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона.
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новости, россия, приморье, фсб, сбу, агент, спецслужбы
Новости, Россия, Приморье, ФСБ, СБУ, агент, спецслужбы

В Приморье арестовали жителя, передававшего Украине данные о военных объектах - УФСБ

07:58 19.10.2023 (обновлено: 08:01 19.10.2023)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) региона. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления сообщает РИА Новости
"Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передал украинской разведки сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края", - рассказали в ведомстве.
По словам сотрудника УФСБ, задержанный мужчина "полностью осознавал" возможность использования собранных им сведений против безопасности России, включая использование их "при проведении акций прямого действия" на территории РФ.
В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. В отношении него "возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена".
Ранее в Крыму задержали украинского агента, который по заданию украинской спецслужбы занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона.
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17 октября, 10:31
В Крыму задержали украинского агента, который прятал боеприпасы по тайникамО задержании 48-летнего жителя полуострова сообщили 17 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
 
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