https://ukraina.ru/20231026/1050500233.html

В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр

В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр - 26.10.2023 Украина.ру

В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр

Мирный житель Горловки погиб 25 октября в результате подрыва на неразорвавшемся украинском снаряде. Об этом мэр Горловки Иван Приходько написал в своём телеграм-канале

2023-10-26T09:36

2023-10-26T09:36

2023-10-26T09:37

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Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинскими военными за прошедшие сутки по Донецку, Горловке, Макеевке, Зайцеву, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 25 единиц различных боеприпасов.Горловка является крупнейшим населённым пунктом ДНР, расположенным в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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2023

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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, всу