В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр - 26.10.2023 Украина.ру
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В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр
В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр - 26.10.2023 Украина.ру
В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр
Мирный житель Горловки погиб 25 октября в результате подрыва на неразорвавшемся украинском снаряде. Об этом мэр Горловки Иван Приходько написал в своём телеграм-канале
2023-10-26T09:36
2023-10-26T09:37
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Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинскими военными за прошедшие сутки по Донецку, Горловке, Макеевке, Зайцеву, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 25 единиц различных боеприпасов.Горловка является крупнейшим населённым пунктом ДНР, расположенным в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20231026/1050496936.html
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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, всу
Новости, Россия, ДНР, Горловка, обстрелы, ВСУ

В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр

09:36 26.10.2023 (обновлено: 09:37 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Мирный житель Горловки погиб 25 октября в результате подрыва на неразорвавшемся украинском снаряде. Об этом мэр Горловки Иван Приходько написал в своём телеграм-канале
"Вчера (25.10.2023 г.) вследствие подрыва на неразорвавшемся снаряде ВФУ [вооружённых формирований Украины] в посёлке Майорск (Никитовский район Горловки) погиб мирный житель", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинскими военными за прошедшие сутки по Донецку, Горловке, Макеевке, Зайцеву, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 25 единиц различных боеприпасов.
Горловка является крупнейшим населённым пунктом ДНР, расположенным в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Вчера, 06:58
Артиллерия ВСУ за сутки 8 раз обстреляла территорию ДНР – СЦККУкраинские военные за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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