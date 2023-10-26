В Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель - мэр
09:36 26.10.2023 (обновлено: 09:37 26.10.2023)
Мирный житель Горловки погиб 25 октября в результате подрыва на неразорвавшемся украинском снаряде. Об этом мэр Горловки Иван Приходько написал в своём телеграм-канале
"Вчера (25.10.2023 г.) вследствие подрыва на неразорвавшемся снаряде ВФУ [вооружённых формирований Украины] в посёлке Майорск (Никитовский район Горловки) погиб мирный житель", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинскими военными за прошедшие сутки по Донецку, Горловке, Макеевке, Зайцеву, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 25 единиц различных боеприпасов.
Горловка является крупнейшим населённым пунктом ДНР, расположенным в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Вчера, 06:58Артиллерия ВСУ за сутки 8 раз обстреляла территорию ДНР – СЦККУкраинские военные за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)