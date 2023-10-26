https://ukraina.ru/20231026/1050497802.html

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском - 26.10.2023 Украина.ру

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском

Тульские десантники пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2023-10-26T07:55

2023-10-26T07:55

2023-10-26T07:55

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"Расчетами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку. Координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М "Прорыв", - указали в ведомстве.По данным министерства, наступать противник готовился в районе Клещеевки."С наступлением сумерек танковый экипаж оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты позиций украинских военных и точным огнем из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 км их уничтожил", - пояснили в МО РФ.

https://ukraina.ru/20231026/1050496535.html

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военные, новости, десантники, танк, всу