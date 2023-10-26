Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском - 26.10.2023 Украина.ру
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Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском - 26.10.2023 Украина.ру
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском
Тульские десантники пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2023-10-26T07:55
2023-10-26T07:55
военные
новости
десантники
танк
всу
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"Расчетами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку. Координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М "Прорыв", - указали в ведомстве.По данным министерства, наступать противник готовился в районе Клещеевки."С наступлением сумерек танковый экипаж оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты позиций украинских военных и точным огнем из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 км их уничтожил", - пояснили в МО РФ.
https://ukraina.ru/20231026/1050496535.html
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военные, новости, десантники, танк, всу
военные, Новости, десантники, танк, ВСУ

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском

07:55 26.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Тульские десантники пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Расчетами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку. Координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М "Прорыв", - указали в ведомстве.
По данным министерства, наступать противник готовился в районе Клещеевки.
"С наступлением сумерек танковый экипаж оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты позиций украинских военных и точным огнем из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 км их уничтожил", - пояснили в МО РФ.
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 05:51
Российские военные уничтожили более 500 боевиков ВСУ на Донецком направлении – МО РФРоссийские войска отбили пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населённых пунктов Донецкого направления, уничтожили на этом участке фронта более 500 боевиков. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева 26 октября сообщает РИА Новости
 
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