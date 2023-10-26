Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации - 26.10.2023 Украина.ру
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Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации
Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации - 26.10.2023 Украина.ру
Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к четырём годам колонии строгого режима за самовольное оставление места службы в ДНР. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба суда
2023-10-26T07:50
2023-10-26T07:51
новости
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южно-сахалинск
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дезертирство
приговор
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Суд установил, что обвиняемый 28 марта 2023 года самовольно оставил пункт временной дислокации подразделения воинской части в ДНР, расположенный в зоне СВО, "с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть в период мобилизации, военного положения". Он "проводил время по своему усмотрению" до 19 апреля, когда после трёхнедельного отсутствия добровольно "прибыл на службу в воинскую часть в городе Южно-Сахалинске"."Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Поскольку за военнослужащим признан опасный рецидив преступлений, отбывание наказания ему назначено в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.Уголовное дело на военнослужащего было возбуждено по части 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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новости, россия, южно-сахалинск, суд, сво, дезертирство, приговор
Новости, Россия, Южно-Сахалинск, Суд, СВО, дезертирство, приговор

Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации

07:50 26.10.2023 (обновлено: 07:51 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к четырём годам колонии строгого режима за самовольное оставление места службы в ДНР. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба суда
Суд установил, что обвиняемый 28 марта 2023 года самовольно оставил пункт временной дислокации подразделения воинской части в ДНР, расположенный в зоне СВО, "с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть в период мобилизации, военного положения". Он "проводил время по своему усмотрению" до 19 апреля, когда после трёхнедельного отсутствия добровольно "прибыл на службу в воинскую часть в городе Южно-Сахалинске".
"Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Поскольку за военнослужащим признан опасный рецидив преступлений, отбывание наказания ему назначено в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.
Уголовное дело на военнослужащего было возбуждено по части 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 07:22
ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы ЗабайкальяПравоохранители задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили 16 октября в региональном УФСБ России
 
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