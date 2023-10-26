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Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации

Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации - 26.10.2023 Украина.ру

Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к четырём годам колонии строгого режима за самовольное оставление места службы в ДНР. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба суда

2023-10-26T07:50

2023-10-26T07:50

2023-10-26T07:51

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Суд установил, что обвиняемый 28 марта 2023 года самовольно оставил пункт временной дислокации подразделения воинской части в ДНР, расположенный в зоне СВО, "с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть в период мобилизации, военного положения". Он "проводил время по своему усмотрению" до 19 апреля, когда после трёхнедельного отсутствия добровольно "прибыл на службу в воинскую часть в городе Южно-Сахалинске"."Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Поскольку за военнослужащим признан опасный рецидив преступлений, отбывание наказания ему назначено в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.Уголовное дело на военнослужащего было возбуждено по части 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

https://ukraina.ru/20231016/1050205590.html

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новости, россия, южно-сахалинск, суд, сво, дезертирство, приговор