Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию - 23.10.2023 Украина.ру
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Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию
Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию - 23.10.2023 Украина.ру
Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию
В городе Коломыя Ивано-Франковской области работают над запуском железнодорожного маршрута в Румынию, сообщили 23 октября журналисты "Украинской правды"
2023-10-23T13:56
2023-10-23T13:56
новости
украина
ивано-франковская область
мэр
поезд
румыния
маршруты
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Мэр Коломыи Богдан Станиславский подписал меморандум о запуске железнодорожного маршрута с мэром румынского города Сигит-Мармацией Василе Молдаваном.Станиславский напомнил, что недавно заработал маршрут Коломыя – Варшава.Сейчас в Румынию можно добраться на поездке по маршруту "Рахов − Валя-Вишеулуй". Новый маршрут Коломыя − Сигит-Мармацией будет создан на основе действующих.Станиславский надеется, что "инициатива будет реализована в ближайшем будущем, ведь дело абсолютно реальное". Он добавил, что на ближайшей сессии городского совета предложит депутатам обратиться к правительству и "Укрзализныце" с просьбой поддержать инициативу, а румынские партнеры также обратятся к своему национальному перевозчику.
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новости, украина, ивано-франковская область, мэр, поезд, румыния, маршруты
Новости, Украина, Ивано-Франковская область, мэр, поезд, Румыния, маршруты

Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию

13:56 23.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСитуация в Ивано-Франковской области Украины в связи с коронавирусом
Ситуация в Ивано-Франковской области Украины в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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В городе Коломыя Ивано-Франковской области работают над запуском железнодорожного маршрута в Румынию, сообщили 23 октября журналисты "Украинской правды"
Мэр Коломыи Богдан Станиславский подписал меморандум о запуске железнодорожного маршрута с мэром румынского города Сигит-Мармацией Василе Молдаваном.
"Этим документом наши два города согласились работать над созданием железнодорожного маршрута Коломыя − Сигит-Мармацией. Это позволит соединить железной дорогой Коломыю с еще одной страной Евросоюза", - заявил мэр Коломыи.
Станиславский напомнил, что недавно заработал маршрут Коломыя – Варшава.
Сейчас в Румынию можно добраться на поездке по маршруту "Рахов − Валя-Вишеулуй". Новый маршрут Коломыя − Сигит-Мармацией будет создан на основе действующих.
Станиславский надеется, что "инициатива будет реализована в ближайшем будущем, ведь дело абсолютно реальное". Он добавил, что на ближайшей сессии городского совета предложит депутатам обратиться к правительству и "Укрзализныце" с просьбой поддержать инициативу, а румынские партнеры также обратятся к своему национальному перевозчику.
«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности" В отличие от охранников, маршалы будут работать инкогнито
 
НовостиУкраинаИвано-Франковская областьмэрпоездРумыниямаршруты
 
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