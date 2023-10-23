https://ukraina.ru/20231023/1050409638.html

Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию

Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию - 23.10.2023 Украина.ру

Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию

В городе Коломыя Ивано-Франковской области работают над запуском железнодорожного маршрута в Румынию, сообщили 23 октября журналисты "Украинской правды"

2023-10-23T13:56

2023-10-23T13:56

2023-10-23T13:56

новости

украина

ивано-франковская область

мэр

поезд

румыния

маршруты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047393802_0:210:3181:1999_1920x0_80_0_0_d0c42e4484d8ceb04dabe7595ee9e522.jpg

Мэр Коломыи Богдан Станиславский подписал меморандум о запуске железнодорожного маршрута с мэром румынского города Сигит-Мармацией Василе Молдаваном.Станиславский напомнил, что недавно заработал маршрут Коломыя – Варшава.Сейчас в Румынию можно добраться на поездке по маршруту "Рахов − Валя-Вишеулуй". Новый маршрут Коломыя − Сигит-Мармацией будет создан на основе действующих.Станиславский надеется, что "инициатива будет реализована в ближайшем будущем, ведь дело абсолютно реальное". Он добавил, что на ближайшей сессии городского совета предложит депутатам обратиться к правительству и "Укрзализныце" с просьбой поддержать инициативу, а румынские партнеры также обратятся к своему национальному перевозчику.

https://ukraina.ru/20231009/1050026713.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ивано-франковская область, мэр, поезд, румыния, маршруты