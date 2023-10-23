Вагенкнехт создает партию против антироссийских санкций и поддержки Украины - 23.10.2023 Украина.ру
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Вагенкнехт создает партию против антироссийских санкций и поддержки Украины
Вагенкнехт создает партию против антироссийских санкций и поддержки Украины - 23.10.2023 Украина.ру
Вагенкнехт создает партию против антироссийских санкций и поддержки Украины
Немецкий политик, депутат Бундестага и бывший лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт официально приступила к созданию собственной партии. Об этом 23 октября сообщает bild.de
2023-10-23T13:17
2023-10-23T13:17
германия
санкции
политика
зарубежье
россия
новости
партия
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"Это не может продолжаться так, как идет сейчас. &lt;...&gt; Иначе мы, вероятно, не узнаем нашу страну через десять лет", - прокомментировала политик свои планы.К ней присоединились другие "левые", которые сейчас покинули партию, среди них: предыдущий сопредседатель фракции "Левых" Амира Мохамед Али, доверенное лицо Вагенкнехт и коллега по парламентской группе Кристиан Лей, бывший управляющий директор "Левых" в Северном Рейне-Вестфалии Лукас Шен и предприниматель Ральф Суикат. Всего девять человек.По словам Али, новая партия выступает за "экономический разум, социальную справедливость, мир и свободу".Вагенкнехт считает, что сейчас в Германии действует "худшее правительство всех времён". Ее возмущает "нерегулируемая иммиграция", которая затрагивает бедные районы Германии, также она выступает против антироссийских санкций и дальнейшей военной поддержки Украины и за переговоры о мире на условиях России.Вагенкнехт стремительно набирает популярность в ФРГ.Согласно недавнему социологическому опросу, проведенному по заказу газеты Bild, самым популярным политиком Германии стал министр обороны Борис Писториус, а на третьем месте расположилась Сара Вагенкнехт, которая в предыдущем опросе была лишь на седьмой строчке.Канцлер Олаф Шольц занимает только двенадцатую позицию, на строчку выше своего шефа находится министр иностранных дел Анналена Бербок.Новая политическая сила, по мнению социологов, может рассчитывать на 19% голосов избирателей на следующих выборах в бундестаг, что соизмеримо с предыдущими успехами "Левых", теряющих популярность и поэтому переживающих в настоящее время раскол.Успех лидера новой влиятельной политической силы можно связать с отсутствием у нее симпатий к Украине, характерных для "традиционных" партий. Она также отличается более здравой риторикой по отношению к роли НАТО в развязывании украинско—российского конфликта, коррупции в высших эшелонах украинской власти и необходимости военной помощи Киеву со стороны Германии, чем ее нынешние однопартийцы. Позиция Вагенкнехт иная и по внутренним германским проблемам, включая "зеленый энергопереход", мигрантов и обострившуюся ситуацию с пенсионным обеспечением немцев.Правящая коалиция и оппозиция в лице ХДС/ХСС пока не находят других аргументов против Сары Вагенкнехт, как и для "Альтернативы для Германии", обвиняя их в "пророссийских позициях" и называя "маргиналами".
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германия, санкции, политика, зарубежье, россия, новости, партия
Германия, санкции, политика, Зарубежье, Россия, Новости, партия

Вагенкнехт создает партию против антироссийских санкций и поддержки Украины

13:17 23.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Немецкий политик, депутат Бундестага и бывший лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт официально приступила к созданию собственной партии. Об этом 23 октября сообщает bild.de
"Это не может продолжаться так, как идет сейчас. <...> Иначе мы, вероятно, не узнаем нашу страну через десять лет", - прокомментировала политик свои планы.

К ней присоединились другие "левые", которые сейчас покинули партию, среди них: предыдущий сопредседатель фракции "Левых" Амира Мохамед Али, доверенное лицо Вагенкнехт и коллега по парламентской группе Кристиан Лей, бывший управляющий директор "Левых" в Северном Рейне-Вестфалии Лукас Шен и предприниматель Ральф Суикат. Всего девять человек.
По словам Али, новая партия выступает за "экономический разум, социальную справедливость, мир и свободу".
Вагенкнехт считает, что сейчас в Германии действует "худшее правительство всех времён". Ее возмущает "нерегулируемая иммиграция", которая затрагивает бедные районы Германии, также она выступает против антироссийских санкций и дальнейшей военной поддержки Украины и за переговоры о мире на условиях России.
Вагенкнехт стремительно набирает популярность в ФРГ.
Согласно недавнему социологическому опросу, проведенному по заказу газеты Bild, самым популярным политиком Германии стал министр обороны Борис Писториус, а на третьем месте расположилась Сара Вагенкнехт, которая в предыдущем опросе была лишь на седьмой строчке.
Канцлер Олаф Шольц занимает только двенадцатую позицию, на строчку выше своего шефа находится министр иностранных дел Анналена Бербок.
Новая политическая сила, по мнению социологов, может рассчитывать на 19% голосов избирателей на следующих выборах в бундестаг, что соизмеримо с предыдущими успехами "Левых", теряющих популярность и поэтому переживающих в настоящее время раскол.
Успех лидера новой влиятельной политической силы можно связать с отсутствием у нее симпатий к Украине, характерных для "традиционных" партий. Она также отличается более здравой риторикой по отношению к роли НАТО в развязывании украинско—российского конфликта, коррупции в высших эшелонах украинской власти и необходимости военной помощи Киеву со стороны Германии, чем ее нынешние однопартийцы. Позиция Вагенкнехт иная и по внутренним германским проблемам, включая "зеленый энергопереход", мигрантов и обострившуюся ситуацию с пенсионным обеспечением немцев.
Правящая коалиция и оппозиция в лице ХДС/ХСС пока не находят других аргументов против Сары Вагенкнехт, как и для "Альтернативы для Германии", обвиняя их в "пророссийских позициях" и называя "маргиналами".
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября, 00:06
От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – экспертПоказатель сокращения экономики Германии на 2023 год ухудшился этим летом на 0,3%. О губительном влиянии антироссийских санкций на ФРГ сообщил обозреватель Алекс Ло в статье для South China Morning Post
 
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