В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ - 23.10.2023 Украина.ру
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В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ
В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ - 23.10.2023 Украина.ру
В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Кировоградской области Украины
2023-10-23T07:28
2023-10-23T07:30
взрывы
новости
воздушная тревога
одесса
украина
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"В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил", - передал украинский телеканал "Общественное".В вою очередь издание "Думская" информировало о взрывах в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Сигнал начал звучать в Винницкой и Хмельницкой областях в 3.36 и в 4.12 соответственно, а затем распространился на другие области.Ночью сигналы воздушной тревоги уже звучали в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов.
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взрывы, новости, воздушная тревога, одесса, украина
взрывы, Новости, воздушная тревога, Одесса, Украина

В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ

07:28 23.10.2023 (обновлено: 07:30 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Кировоградской области Украины
"В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил", - передал украинский телеканал "Общественное".
В вою очередь издание "Думская" информировало о взрывах в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Сигнал начал звучать в Винницкой и Хмельницкой областях в 3.36 и в 4.12 соответственно, а затем распространился на другие области.
Ночью сигналы воздушной тревоги уже звучали в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 08:41
Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской областиАдминистративные здания повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале
 
взрывыНовостивоздушная тревогаОдессаУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
07:28В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ
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