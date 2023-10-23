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В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ

В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ - 23.10.2023 Украина.ру

В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Кировоградской области Украины

2023-10-23T07:28

2023-10-23T07:28

2023-10-23T07:30

взрывы

новости

воздушная тревога

одесса

украина

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"В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил", - передал украинский телеканал "Общественное".В вою очередь издание "Думская" информировало о взрывах в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Сигнал начал звучать в Винницкой и Хмельницкой областях в 3.36 и в 4.12 соответственно, а затем распространился на другие области.Ночью сигналы воздушной тревоги уже звучали в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов.

https://ukraina.ru/20231020/1050348990.html

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взрывы, новости, воздушная тревога, одесса, украина