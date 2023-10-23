Киев потерял сотни бойцов и танк на Южнодонецком направлении - МО РФ

"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке Российские подразделения берут в клещи и перерубают стратегическую логистику ВСУ в Авдеевке. Как только ВС РФ начнут контролировать единственную дорогу, ситуация начнет меняться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец