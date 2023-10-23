Киев потерял сотни бойцов и танк на Южнодонецком направлении - МО РФ
07:13 23.10.2023 (обновлено: 07:24 23.10.2023)
Российские войска на Южнодонецком направлении поразили места скопления живой силы противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, передает 23 октября РИА Новости
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.
"Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк", - сказал начальник пресс-центра.
Он добавил, что на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Новомайорского. Ударным беспилотником был уничтожен автомобиль с живой силой противника.
В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и семь минометных расчетов.
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