Киев потерял сотни бойцов и танк на Южнодонецком направлении - МО РФ - 23.10.2023 Украина.ру
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Киев потерял сотни бойцов и танк на Южнодонецком направлении - МО РФ
Киев потерял сотни бойцов и танк на Южнодонецком направлении - МО РФ - 23.10.2023 Украина.ру
Киев потерял сотни бойцов и танк на Южнодонецком направлении - МО РФ
Российские войска на Южнодонецком направлении поразили места скопления живой силы противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, передает 23 октября РИА Новости
2023-10-23T07:13
2023-10-23T07:24
всу
южно-донецкое направление
новости
минобороны рф
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.Он добавил, что на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Новомайорского. Ударным беспилотником был уничтожен автомобиль с живой силой противника. В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и семь минометных расчетов.
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всу, южно-донецкое направление, новости, минобороны рф, удар
ВСУ, Южно-Донецкое направление, Новости, Минобороны РФ, удар

Киев потерял сотни бойцов и танк на Южнодонецком направлении - МО РФ

07:13 23.10.2023 (обновлено: 07:24 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские войска на Южнодонецком направлении поразили места скопления живой силы противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, передает 23 октября РИА Новости
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.
"Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк", - сказал начальник пресс-центра.
Он добавил, что на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Новомайорского. Ударным беспилотником был уничтожен автомобиль с живой силой противника.
В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и семь минометных расчетов.
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