"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы - 22.10.2023 Украина.ру
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"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы
"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы - 22.10.2023 Украина.ру
"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы
Любая активность российских войск вынуждает Киев перераспределять задействованные на первой линии бригады или бросать в бой те подразделения, которые выводились в тыл на переформирование. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-22T12:49
2023-10-22T12:49
новости
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военные
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вооружения
вооруженные силы украины
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Украина сейчас действительно столкнулась с эффектом "тришкиного кафтана или голого мужика в бане с одним тазиком". Киев израсходовал почти все резервы и это становится серьёзной проблемой, рассказал эксперт.Людской и технический резерв, который Украина накапливала в первой половине 2023 года, сейчас израсходован. Живая сила ВСУ понесла существенные потери, а новые поставки оружия стали мизерными, добавил он.За счет этих резервов ВС РФ наносят небольших беспокоящих наступательных операций. Это пока еще разведка боем. Такие наступательные действия ведутся под Купянском, Кременной, Сватово, Белогоровкой и даже в районе Работино/Вербового, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231021/1050381521.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, резервы, всу, потери, потери всу, военные, наступление, вооружения, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, резервы, ВСУ, потери, потери ВСУ, военные, наступление, вооружения, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы

12:49 22.10.2023
 
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- РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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Любая активность российских войск вынуждает Киев перераспределять задействованные на первой линии бригады или бросать в бой те подразделения, которые выводились в тыл на переформирование. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Украина сейчас действительно столкнулась с эффектом "тришкиного кафтана или голого мужика в бане с одним тазиком". Киев израсходовал почти все резервы и это становится серьёзной проблемой, рассказал эксперт.
Людской и технический резерв, который Украина накапливала в первой половине 2023 года, сейчас израсходован. Живая сила ВСУ понесла существенные потери, а новые поставки оружия стали мизерными, добавил он.
"Украина полагала, что ВС РФ таким же образом израсходовали мобильные резервы и не смогут в остаток осенней кампании осуществлять наступательные действия. Но оказалось, что у нас есть резервы, которые не были пущены в бой во время запорожского сражения", - подчеркнул Анпилогов.
За счет этих резервов ВС РФ наносят небольших беспокоящих наступательных операций. Это пока еще разведка боем. Такие наступательные действия ведутся под Купянском, Кременной, Сватово, Белогоровкой и даже в районе Работино/Вербового, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 14:42
Ростислав Ищенко про Китай и Северную Корею: Нам снаряды не будут нужны всю жизньСоветский Союз накопил настолько снарядов, что Украина воевала десять лет, и они до сих пор не закончились - при том, что у них половина складов повзрывалась, а вторую половину разворовали. И тем, что от всего этого осталось – воюет до сих пор, утверждает политолог Ростислав Ищенко.
 
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Заголовок открываемого материала
12:49"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы
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