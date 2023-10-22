"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы
Любая активность российских войск вынуждает Киев перераспределять задействованные на первой линии бригады или бросать в бой те подразделения, которые выводились в тыл на переформирование. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Украина сейчас действительно столкнулась с эффектом "тришкиного кафтана или голого мужика в бане с одним тазиком". Киев израсходовал почти все резервы и это становится серьёзной проблемой, рассказал эксперт.
Людской и технический резерв, который Украина накапливала в первой половине 2023 года, сейчас израсходован. Живая сила ВСУ понесла существенные потери, а новые поставки оружия стали мизерными, добавил он.
"Украина полагала, что ВС РФ таким же образом израсходовали мобильные резервы и не смогут в остаток осенней кампании осуществлять наступательные действия. Но оказалось, что у нас есть резервы, которые не были пущены в бой во время запорожского сражения", - подчеркнул Анпилогов.
За счет этих резервов ВС РФ наносят небольших беспокоящих наступательных операций. Это пока еще разведка боем. Такие наступательные действия ведутся под Купянском, Кременной, Сватово, Белогоровкой и даже в районе Работино/Вербового, заключил собеседник издания.
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