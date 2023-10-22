"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы

Ростислав Ищенко про Китай и Северную Корею: Нам снаряды не будут нужны всю жизнь

Советский Союз накопил настолько снарядов, что Украина воевала десять лет, и они до сих пор не закончились - при том, что у них половина складов повзрывалась, а вторую половину разворовали. И тем, что от всего этого осталось – воюет до сих пор, утверждает политолог Ростислав Ищенко.