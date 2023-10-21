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Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный

Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный - 21.10.2023 Украина.ру

Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный

Американские инструкторы, обучающие военнослужащих киевского режима в специальных лагерях в Германии, проводят подготовку на уровне "учебки" в ВСУ. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску сообщает РИА Новости

2023-10-21T10:21

2023-10-21T10:21

2023-10-21T10:21

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"После Житомира проходил обучение в Германии. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Всё то же самое, что и здесь. [Обучали] инструкторы американские. Должностей, званий и фамилий мы не знали", - рассказал военнопленный.Лыска был взят в плен российскими военными на Запорожском направлении.

https://ukraina.ru/20231021/1050376875.html

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новости, сво, всу, украина, германия, сша, военнопленные