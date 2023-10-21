https://ukraina.ru/20231021/1050377301.html
Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный
Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный - 21.10.2023 Украина.ру
Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный
Американские инструкторы, обучающие военнослужащих киевского режима в специальных лагерях в Германии, проводят подготовку на уровне "учебки" в ВСУ. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску сообщает РИА Новости
2023-10-21T10:21
2023-10-21T10:21
2023-10-21T10:21
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"После Житомира проходил обучение в Германии. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Всё то же самое, что и здесь. [Обучали] инструкторы американские. Должностей, званий и фамилий мы не знали", - рассказал военнопленный.Лыска был взят в плен российскими военными на Запорожском направлении.
https://ukraina.ru/20231021/1050376875.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, всу, украина, германия, сша, военнопленные
Новости, СВО, ВСУ, Украина, Германия, США, военнопленные
Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный
Американские инструкторы, обучающие военнослужащих киевского режима в специальных лагерях в Германии, проводят подготовку на уровне "учебки" в ВСУ. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску сообщает РИА Новости