Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный - 21.10.2023 Украина.ру
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Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный
Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный - 21.10.2023 Украина.ру
Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный
Американские инструкторы, обучающие военнослужащих киевского режима в специальных лагерях в Германии, проводят подготовку на уровне "учебки" в ВСУ. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску сообщает РИА Новости
2023-10-21T10:21
2023-10-21T10:21
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"После Житомира проходил обучение в Германии. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Всё то же самое, что и здесь. [Обучали] инструкторы американские. Должностей, званий и фамилий мы не знали", - рассказал военнопленный.Лыска был взят в плен российскими военными на Запорожском направлении.
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новости, сво, всу, украина, германия, сша, военнопленные
Новости, СВО, ВСУ, Украина, Германия, США, военнопленные

Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный

10:21 21.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные инструкторы прибыли на Украину
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Американские инструкторы, обучающие военнослужащих киевского режима в специальных лагерях в Германии, проводят подготовку на уровне "учебки" в ВСУ. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску сообщает РИА Новости
"После Житомира проходил обучение в Германии. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Всё то же самое, что и здесь. [Обучали] инструкторы американские. Должностей, званий и фамилий мы не знали", - рассказал военнопленный.
Лыска был взят в плен российскими военными на Запорожском направлении.
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
09:49
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