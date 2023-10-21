ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября - 21.10.2023 Украина.ру
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ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября
ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября - 21.10.2023 Украина.ру
ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября
Западные СМИ рассказали о том, как в ВСУ воспринимают американскую и европейскую бронетехнику. Крым продаст активы украинских олигархов
2023-10-21T09:49
2023-10-21T09:49
эксклюзив
хроники
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Как сообщило издание Modern Diplomacy, переданная Украине западная бронетехника стала лёгкой целью для российских войск в зоне СВО, из-за чего ВСУ вынуждены переходить к пехотным атакам."Американская бронетехника &lt;…&gt; плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР &lt;…&gt; и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, "Ланцетов" и других дронов, а также мин", — указывалось в статье.Также в публикации утверждается, что в современных условиях ведения боя у бронетехники вскрылись проблемы с выживанием. Именно поэтому украинские военные якобы не желают использовать её против России.Издание утверждает, что Вооружённые силы Украины вынуждены прибегнуть к пехотным атакам без сопровождения боевых автомобилей. Украинские солдаты продвигаются на передовую ночью и пытаются наступать на рассвете. При этом, по информации Modern Diplomacy, подобная стратегия только увеличивает потери в рядах армии Украины."Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию "мясных штурмов"", — подчеркнул автор статьи.В то же время, российские военные, участвовавшие в боях в зоне спецоперации, отмечают, что западная бронетехника по-прежнему представляет проблему."Нам говорят: "Западная техника — хлам". Ну чушь собачья! У них БМП-шка держит 12,7 в борт. У "Брэдли" - хорошая пушка. Технику им (украинцам — Ред.) дают. Конечно, старую, но — неплохую", - подчеркнул в интервью проекту "Ледоруб" командир ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков.Он указал на то, что у ВСУ хорошо работает эвакуация раненных."Подчерпнуть у них стоит подвоз и поднос. У них сразу выезжает техника. Если техника сгорит... Подвоз, поднос, эвакуация. Когда человек знает, что тебя не потащат днём, и только ночью начнут вытаскивать, а есть шанс получить ранение разной степени тяжести, желание штурмовать у него полностью пропадает &lt;...&gt; Вот это надо у них подчёрпывать: не жалеть технику, жалеть людей. Технику новую сделают. [У них]к раненным приезжает БМП и забирает их", - отметил Мильчаков.При этом Запад продолжает поставляет Украине бронетехнику. При этом подчас случаются заминки и ЧП. Так, в июне инспектор министерства обороны США обнаружил, что одно из армейских подразделений и подрядчик отправили в Украину бронемашины Humvees с прогнившими шинами. Тогда военное руководство обязалось внести необходимые улучшения в программу хранения на базах APS.В октябре Агентство логистики министерства обороны США отчиталось о запасных компонентах для наземных боевых систем Сухопутных войск общей стоимостью $3,8 млрд, включая двигатели и трансмиссии для танков и другой бронетехники.Как сообщили 18 октября обозреватели издания Defence One, сотни компонентов хранилось просто под открытым небом, что привело к ущербу на сумму $1,8 млрд. ОВ списках испорченного было выявлено и оборудование, которое США планировали поставить Украине.В материале издания указано, что из 2,17 млн ремонтных деталей и компонентов для танков и бронетехники 67% хранились с "критическими" недостатками в соответствии с правилами хранения."Ошибки в хранении приводят к порче или увеличивают риск порчи, что влечет за собой потенциально дорогостоящие усилия по восстановлению или приобретению новых материалов", — писало Defence One.Так, в негодность пришли 278 узлов трансмиссии к газотурбинным двигателям, и 117 535 гусеничных башмаков на сумму $183 млн. Вскрыв один ящик с гидравлической трансмиссией, хранившейся на улице, инспекторы обнаружили, что в контейнерах на дне скопилось большое количество воды и масла, что подвергло трансмиссию ускоренной порче."Армия работает над решением проблем с запасами, которые были выявлены в процессе извлечения оборудования из хранилищ для отправки на Украину", — писали обозреватели издания.В то же время, на Украине СМИ писали о небольших мастерских, в которых украинские мастера с учётом своего опыта и знаний советской инженерной школы, восстанавливали западную технику.Распродажа в КрымуКрым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале."До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей", - написал Константинов.По его словам, начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства."Принять участие в торгах может каждый желающий", - подчеркнул Константинов.При этом, по его словам, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества – около 820 млн рублей – уже поступили в бюджет республики."С начала 2023 года в Крыму проведены конкурсные процедуры по реализации национализированного недвижимого имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, в количестве 8 лотов на сумму около 820 млн рублей. Эти средства поступили в бюджет республики. В лоты входили объекты жилого фонда, коммерческая недвижимость. К примеру, реализована часть магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Сумма сделки составила около 500 млн рублей. Начальная стоимость лотов определяется в рамках проведения независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства. Принять участие в торгах может каждый желающий. Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещённых), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", - писал Константинов.Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 млн рублей.
https://ukraina.ru/20231020/1050369519.html
https://ukraina.ru/20231020/1050358084.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября

09:49 21.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУM113G4DK ВСУ
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западные СМИ рассказали о том, как в ВСУ воспринимают американскую и европейскую бронетехнику. Крым продаст активы украинских олигархов
Как сообщило издание Modern Diplomacy, переданная Украине западная бронетехника стала лёгкой целью для российских войск в зоне СВО, из-за чего ВСУ вынуждены переходить к пехотным атакам.
"Американская бронетехника <…> плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР <…> и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, "Ланцетов" и других дронов, а также мин", — указывалось в статье.
Также в публикации утверждается, что в современных условиях ведения боя у бронетехники вскрылись проблемы с выживанием. Именно поэтому украинские военные якобы не желают использовать её против России.
Издание утверждает, что Вооружённые силы Украины вынуждены прибегнуть к пехотным атакам без сопровождения боевых автомобилей. Украинские солдаты продвигаются на передовую ночью и пытаются наступать на рассвете. При этом, по информации Modern Diplomacy, подобная стратегия только увеличивает потери в рядах армии Украины.
"Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию "мясных штурмов"", — подчеркнул автор статьи.
В то же время, российские военные, участвовавшие в боях в зоне спецоперации, отмечают, что западная бронетехника по-прежнему представляет проблему.
"Нам говорят: "Западная техника — хлам". Ну чушь собачья! У них БМП-шка держит 12,7 в борт. У "Брэдли" - хорошая пушка. Технику им (украинцам — Ред.) дают. Конечно, старую, но — неплохую", - подчеркнул в интервью проекту "Ледоруб" командир ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков.
аптечка IFAK - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 18:45
Кража "гуманитарки", отмена переписи. Итоги 20 октября на УкраинеС начала года на Украине разворовали более трети всего объёма товаров гуманитарной помощи, отправленной военным. На Украине отменили перепись населения
Он указал на то, что у ВСУ хорошо работает эвакуация раненных.
"Подчерпнуть у них стоит подвоз и поднос. У них сразу выезжает техника. Если техника сгорит... Подвоз, поднос, эвакуация. Когда человек знает, что тебя не потащат днём, и только ночью начнут вытаскивать, а есть шанс получить ранение разной степени тяжести, желание штурмовать у него полностью пропадает <...> Вот это надо у них подчёрпывать: не жалеть технику, жалеть людей. Технику новую сделают. [У них]к раненным приезжает БМП и забирает их", - отметил Мильчаков.
При этом Запад продолжает поставляет Украине бронетехнику. При этом подчас случаются заминки и ЧП. Так, в июне инспектор министерства обороны США обнаружил, что одно из армейских подразделений и подрядчик отправили в Украину бронемашины Humvees с прогнившими шинами. Тогда военное руководство обязалось внести необходимые улучшения в программу хранения на базах APS.
В октябре Агентство логистики министерства обороны США отчиталось о запасных компонентах для наземных боевых систем Сухопутных войск общей стоимостью $3,8 млрд, включая двигатели и трансмиссии для танков и другой бронетехники.
Как сообщили 18 октября обозреватели издания Defence One, сотни компонентов хранилось просто под открытым небом, что привело к ущербу на сумму $1,8 млрд. О
В списках испорченного было выявлено и оборудование, которое США планировали поставить Украине.
В материале издания указано, что из 2,17 млн ремонтных деталей и компонентов для танков и бронетехники 67% хранились с "критическими" недостатками в соответствии с правилами хранения.
"Ошибки в хранении приводят к порче или увеличивают риск порчи, что влечет за собой потенциально дорогостоящие усилия по восстановлению или приобретению новых материалов", — писало Defence One.
Так, в негодность пришли 278 узлов трансмиссии к газотурбинным двигателям, и 117 535 гусеничных башмаков на сумму $183 млн. Вскрыв один ящик с гидравлической трансмиссией, хранившейся на улице, инспекторы обнаружили, что в контейнерах на дне скопилось большое количество воды и масла, что подвергло трансмиссию ускоренной порче.
"Армия работает над решением проблем с запасами, которые были выявлены в процессе извлечения оборудования из хранилищ для отправки на Украину", — писали обозреватели издания.
В то же время, на Украине СМИ писали о небольших мастерских, в которых украинские мастера с учётом своего опыта и знаний советской инженерной школы, восстанавливали западную технику.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 13:00
Тротил для снарядов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 октябряСША подписали контракты на закупку тротила для производства снарядов для ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Распродажа в Крыму
Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале.
"До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей", - написал Константинов.
По его словам, начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства.
"Принять участие в торгах может каждый желающий", - подчеркнул Константинов.
При этом, по его словам, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества – около 820 млн рублей – уже поступили в бюджет республики.
"С начала 2023 года в Крыму проведены конкурсные процедуры по реализации национализированного недвижимого имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, в количестве 8 лотов на сумму около 820 млн рублей. Эти средства поступили в бюджет республики. В лоты входили объекты жилого фонда, коммерческая недвижимость. К примеру, реализована часть магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Сумма сделки составила около 500 млн рублей. Начальная стоимость лотов определяется в рамках проведения независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства. Принять участие в торгах может каждый желающий. Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещённых), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", - писал Константинов.
Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 млн рублей.
 
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