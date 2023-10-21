https://ukraina.ru/20231021/1050376875.html

ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября

ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября - 21.10.2023 Украина.ру

ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября

Западные СМИ рассказали о том, как в ВСУ воспринимают американскую и европейскую бронетехнику. Крым продаст активы украинских олигархов

2023-10-21T09:49

2023-10-21T09:49

2023-10-21T09:49

эксклюзив

хроники

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Как сообщило издание Modern Diplomacy, переданная Украине западная бронетехника стала лёгкой целью для российских войск в зоне СВО, из-за чего ВСУ вынуждены переходить к пехотным атакам."Американская бронетехника <…> плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР <…> и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, "Ланцетов" и других дронов, а также мин", — указывалось в статье.Также в публикации утверждается, что в современных условиях ведения боя у бронетехники вскрылись проблемы с выживанием. Именно поэтому украинские военные якобы не желают использовать её против России.Издание утверждает, что Вооружённые силы Украины вынуждены прибегнуть к пехотным атакам без сопровождения боевых автомобилей. Украинские солдаты продвигаются на передовую ночью и пытаются наступать на рассвете. При этом, по информации Modern Diplomacy, подобная стратегия только увеличивает потери в рядах армии Украины."Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию "мясных штурмов"", — подчеркнул автор статьи.В то же время, российские военные, участвовавшие в боях в зоне спецоперации, отмечают, что западная бронетехника по-прежнему представляет проблему."Нам говорят: "Западная техника — хлам". Ну чушь собачья! У них БМП-шка держит 12,7 в борт. У "Брэдли" - хорошая пушка. Технику им (украинцам — Ред.) дают. Конечно, старую, но — неплохую", - подчеркнул в интервью проекту "Ледоруб" командир ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков.Он указал на то, что у ВСУ хорошо работает эвакуация раненных."Подчерпнуть у них стоит подвоз и поднос. У них сразу выезжает техника. Если техника сгорит... Подвоз, поднос, эвакуация. Когда человек знает, что тебя не потащат днём, и только ночью начнут вытаскивать, а есть шанс получить ранение разной степени тяжести, желание штурмовать у него полностью пропадает <...> Вот это надо у них подчёрпывать: не жалеть технику, жалеть людей. Технику новую сделают. [У них]к раненным приезжает БМП и забирает их", - отметил Мильчаков.При этом Запад продолжает поставляет Украине бронетехнику. При этом подчас случаются заминки и ЧП. Так, в июне инспектор министерства обороны США обнаружил, что одно из армейских подразделений и подрядчик отправили в Украину бронемашины Humvees с прогнившими шинами. Тогда военное руководство обязалось внести необходимые улучшения в программу хранения на базах APS.В октябре Агентство логистики министерства обороны США отчиталось о запасных компонентах для наземных боевых систем Сухопутных войск общей стоимостью $3,8 млрд, включая двигатели и трансмиссии для танков и другой бронетехники.Как сообщили 18 октября обозреватели издания Defence One, сотни компонентов хранилось просто под открытым небом, что привело к ущербу на сумму $1,8 млрд. ОВ списках испорченного было выявлено и оборудование, которое США планировали поставить Украине.В материале издания указано, что из 2,17 млн ремонтных деталей и компонентов для танков и бронетехники 67% хранились с "критическими" недостатками в соответствии с правилами хранения."Ошибки в хранении приводят к порче или увеличивают риск порчи, что влечет за собой потенциально дорогостоящие усилия по восстановлению или приобретению новых материалов", — писало Defence One.Так, в негодность пришли 278 узлов трансмиссии к газотурбинным двигателям, и 117 535 гусеничных башмаков на сумму $183 млн. Вскрыв один ящик с гидравлической трансмиссией, хранившейся на улице, инспекторы обнаружили, что в контейнерах на дне скопилось большое количество воды и масла, что подвергло трансмиссию ускоренной порче."Армия работает над решением проблем с запасами, которые были выявлены в процессе извлечения оборудования из хранилищ для отправки на Украину", — писали обозреватели издания.В то же время, на Украине СМИ писали о небольших мастерских, в которых украинские мастера с учётом своего опыта и знаний советской инженерной школы, восстанавливали западную технику.Распродажа в КрымуКрым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале."До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей", - написал Константинов.По его словам, начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства."Принять участие в торгах может каждый желающий", - подчеркнул Константинов.При этом, по его словам, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества – около 820 млн рублей – уже поступили в бюджет республики."С начала 2023 года в Крыму проведены конкурсные процедуры по реализации национализированного недвижимого имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, в количестве 8 лотов на сумму около 820 млн рублей. Эти средства поступили в бюджет республики. В лоты входили объекты жилого фонда, коммерческая недвижимость. К примеру, реализована часть магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Сумма сделки составила около 500 млн рублей. Начальная стоимость лотов определяется в рамках проведения независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства. Принять участие в торгах может каждый желающий. Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещённых), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", - писал Константинов.Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 млн рублей.

https://ukraina.ru/20231020/1050369519.html

https://ukraina.ru/20231020/1050358084.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники