"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами - 21.10.2023 Украина.ру
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"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами
"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами - 21.10.2023 Украина.ру
"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами
Запад пока не умеет применять термобарическое вооружение. Новые российские огнеметные системы "ТОС-2" эффективно работают в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T05:30
2023-10-21T05:30
новости
огнемет
вооружение
вс рф
сво
системы
оружие
армия
давление
блиндажи
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Когда Россия перейдет в наступление, новые комплексы "ТОС-2" ("Тосочка") позволят выжигать опорные пункты противника вместе с заглубленными блиндажами. Поэтому "ТОС" негласно называют вакуумным оружием, отметил эксперт.Термобарическое оружие – это безусловный конек российской армии. Запад пока не умеет его применять. Работа "ТОС" основана на перепадах избыточного давления, когда эти перепады просто убивают живые организмы, добавил он.Кроме того, российская армия ждет управляемые ракеты по аналогии со "Смерчами", которые в этом же термобарическом исполнении будут более точно попадать в цель, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050318132.html
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новости, огнемет, вооружение, вс рф, сво, системы, оружие, армия, давление, блиндажи, всу
Новости, огнемет, вооружение, ВС РФ, СВО, системы, оружие, армия, давление, блиндажи, ВСУ

"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами

05:30 21.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Kirill Borisenko
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© commons.wikimedia.org / Kirill Borisenko
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Запад пока не умеет применять термобарическое вооружение. Новые российские огнеметные системы "ТОС-2" эффективно работают в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Когда Россия перейдет в наступление, новые комплексы "ТОС-2" ("Тосочка") позволят выжигать опорные пункты противника вместе с заглубленными блиндажами. Поэтому "ТОС" негласно называют вакуумным оружием, отметил эксперт.
Термобарическое оружие – это безусловный конек российской армии. Запад пока не умеет его применять. Работа "ТОС" основана на перепадах избыточного давления, когда эти перепады просто убивают живые организмы, добавил он.
"Тосочка" - это просто дальнейшее развитие огнеметов. Она [работает] на мобильной колесной платформе с автоматизированной системой, которое позволяет использовать те же ракеты, но в другом исполнении. Автоматизация процесса позволяет быстро приехать, навестись, отстреляться и уехать", - подчеркнул Клинцевич.
Кроме того, российская армия ждет управляемые ракеты по аналогии со "Смерчами", которые в этом же термобарическом исполнении будут более точно попадать в цель, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 04:00
"В форточку с первого прицела": полковник Матвийчук том, как Россия лупит ВСУ из новых огневых системНасыщение российских войск огневыми системами должно идти по двум направлениям. В армию должны поступать как более современные, так и уже существующие огневые системы. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
 
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