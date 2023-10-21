"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами
Запад пока не умеет применять термобарическое вооружение. Новые российские огнеметные системы "ТОС-2" эффективно работают в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Когда Россия перейдет в наступление, новые комплексы "ТОС-2" ("Тосочка") позволят выжигать опорные пункты противника вместе с заглубленными блиндажами. Поэтому "ТОС" негласно называют вакуумным оружием, отметил эксперт.
Термобарическое оружие – это безусловный конек российской армии. Запад пока не умеет его применять. Работа "ТОС" основана на перепадах избыточного давления, когда эти перепады просто убивают живые организмы, добавил он.
"Тосочка" - это просто дальнейшее развитие огнеметов. Она [работает] на мобильной колесной платформе с автоматизированной системой, которое позволяет использовать те же ракеты, но в другом исполнении. Автоматизация процесса позволяет быстро приехать, навестись, отстреляться и уехать", - подчеркнул Клинцевич.
Кроме того, российская армия ждет управляемые ракеты по аналогии со "Смерчами", которые в этом же термобарическом исполнении будут более точно попадать в цель, заключил собеседник издания Украина.ру.
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