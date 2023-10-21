https://ukraina.ru/20231021/1050356512.html

"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами

"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами - 21.10.2023 Украина.ру

"Это наш конёк": эксперт раскрыл, как новая "Тосочка" выжигает опорники ВСУ вместе с блиндажами

Запад пока не умеет применять термобарическое вооружение. Новые российские огнеметные системы "ТОС-2" эффективно работают в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T05:30

2023-10-21T05:30

2023-10-21T05:30

новости

огнемет

вооружение

вс рф

сво

системы

оружие

армия

давление

блиндажи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050356871_0:187:1568:1069_1920x0_80_0_0_76240ffa941ce0fa0f157320d980220c.jpg

Когда Россия перейдет в наступление, новые комплексы "ТОС-2" ("Тосочка") позволят выжигать опорные пункты противника вместе с заглубленными блиндажами. Поэтому "ТОС" негласно называют вакуумным оружием, отметил эксперт.Термобарическое оружие – это безусловный конек российской армии. Запад пока не умеет его применять. Работа "ТОС" основана на перепадах избыточного давления, когда эти перепады просто убивают живые организмы, добавил он.Кроме того, российская армия ждет управляемые ракеты по аналогии со "Смерчами", которые в этом же термобарическом исполнении будут более точно попадать в цель, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050318132.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, огнемет, вооружение, вс рф, сво, системы, оружие, армия, давление, блиндажи, всу