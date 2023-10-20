Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине
© Public domain
© Public domain
Адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман вечером 19 октября в своем телеграм-канале объяснил, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами
Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Парламент в первом чтении (всего их будет три) принял проект закона, которым предлагается запретить религиозные организации, аффилированные с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза.
По словам Чекмана, УПЦ в соответствии со своими учредительными документами является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве. Ее управляющий центр находится в Киеве.
"Юридически сейчас указанный законопроект (а в дальнейшем возможно закон Украины) не влияет ни на религиозные организации, ни на священнослужителей и верующих Украинской православной церкви. В то же время последовательная государственная политика против УПЦ и постоянная дискриминация демонстрируют, что под лозунгом "содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов" государство будет пытаться запретить именно УПЦ. Даже сейчас народные депутаты подтверждают это своим поведением и высказываниями", - написал адвокат.
Он подчеркнул, что прекращение деятельности религиозных организаций будет происходить по решению суда в случае, если экспертиза установит управление такой организацией Россией.
"Не являясь специалистами в области канонического права, даже до проведения экспертизы, народные избранники почему-то уже решили, что сюда относятся религиозные организации УПЦ", - возмутился Чекман.
Он предупредил, что если закон примут, все религиозные организации канонической церкви (епархиальные управления, монастыри, приходы и прочие) будут вовлечены в многочисленные судебные тяжбы.
Он предупредил, что если закон примут, все религиозные организации канонической церкви (епархиальные управления, монастыри, приходы и прочие) будут вовлечены в многочисленные судебные тяжбы.
"Поэтому всем, с Божьей помощью, и священнослужителям, и верующим УПЦ необходимо уже сегодня (вернее, как говорится, "на вчера") объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав", - призвал адвокат.
На сегодня Украинская православная церковь имеет в собственности и пользовании почти 3 тысячи зданий и около 4 тысяч земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости и земельных участков Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.
02:54Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦПатриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам религиозных и международных организаций с призывом поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой верховная рада Украины приняла в первом чтении. О послании патриарха сообщает отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата