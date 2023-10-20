https://ukraina.ru/20231020/1050355038.html

Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине

Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине - 20.10.2023 Украина.ру

Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине

Адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман вечером 19 октября в своем телеграм-канале объяснил, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами

2023-10-20T11:39

2023-10-20T11:39

2023-10-20T11:39

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Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Парламент в первом чтении (всего их будет три) принял проект закона, которым предлагается запретить религиозные организации, аффилированные с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза.По словам Чекмана, УПЦ в соответствии со своими учредительными документами является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве. Ее управляющий центр находится в Киеве.Он подчеркнул, что прекращение деятельности религиозных организаций будет происходить по решению суда в случае, если экспертиза установит управление такой организацией Россией."Не являясь специалистами в области канонического права, даже до проведения экспертизы, народные избранники почему-то уже решили, что сюда относятся религиозные организации УПЦ", - возмутился Чекман. Он предупредил, что если закон примут, все религиозные организации канонической церкви (епархиальные управления, монастыри, приходы и прочие) будут вовлечены в многочисленные судебные тяжбы."Поэтому всем, с Божьей помощью, и священнослужителям, и верующим УПЦ необходимо уже сегодня (вернее, как говорится, "на вчера") объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав", - призвал адвокат.На сегодня Украинская православная церковь имеет в собственности и пользовании почти 3 тысячи зданий и около 4 тысяч земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости и земельных участков Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.

https://ukraina.ru/20231020/1050344178.html

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упц, новости, закон, адвокат, украина