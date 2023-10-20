Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине - 20.10.2023 Украина.ру
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Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине
Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине - 20.10.2023 Украина.ру
Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине
Адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман вечером 19 октября в своем телеграм-канале объяснил, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами
2023-10-20T11:39
2023-10-20T11:39
упц
новости
закон
адвокат
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Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Парламент в первом чтении (всего их будет три) принял проект закона, которым предлагается запретить религиозные организации, аффилированные с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза.По словам Чекмана, УПЦ в соответствии со своими учредительными документами является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве. Ее управляющий центр находится в Киеве.Он подчеркнул, что прекращение деятельности религиозных организаций будет происходить по решению суда в случае, если экспертиза установит управление такой организацией Россией."Не являясь специалистами в области канонического права, даже до проведения экспертизы, народные избранники почему-то уже решили, что сюда относятся религиозные организации УПЦ", - возмутился Чекман. Он предупредил, что если закон примут, все религиозные организации канонической церкви (епархиальные управления, монастыри, приходы и прочие) будут вовлечены в многочисленные судебные тяжбы."Поэтому всем, с Божьей помощью, и священнослужителям, и верующим УПЦ необходимо уже сегодня (вернее, как говорится, "на вчера") объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав", - призвал адвокат.На сегодня Украинская православная церковь имеет в собственности и пользовании почти 3 тысячи зданий и около 4 тысяч земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости и земельных участков Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.
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упц, новости, закон, адвокат, украина
УПЦ, Новости, Закон, адвокат, Украина

Адвокат УПЦ объяснил, чем обернется запрет канонической церкви на Украине

11:39 20.10.2023
 
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© Public domain
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Адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман вечером 19 октября в своем телеграм-канале объяснил, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами
Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Парламент в первом чтении (всего их будет три) принял проект закона, которым предлагается запретить религиозные организации, аффилированные с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза.
По словам Чекмана, УПЦ в соответствии со своими учредительными документами является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве. Ее управляющий центр находится в Киеве.

"Юридически сейчас указанный законопроект (а в дальнейшем возможно закон Украины) не влияет ни на религиозные организации, ни на священнослужителей и верующих Украинской православной церкви. В то же время последовательная государственная политика против УПЦ и постоянная дискриминация демонстрируют, что под лозунгом "содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов" государство будет пытаться запретить именно УПЦ. Даже сейчас народные депутаты подтверждают это своим поведением и высказываниями", - написал адвокат.

Он подчеркнул, что прекращение деятельности религиозных организаций будет происходить по решению суда в случае, если экспертиза установит управление такой организацией Россией.
"Не являясь специалистами в области канонического права, даже до проведения экспертизы, народные избранники почему-то уже решили, что сюда относятся религиозные организации УПЦ", - возмутился Чекман.

Он предупредил, что если закон примут, все религиозные организации канонической церкви (епархиальные управления, монастыри, приходы и прочие) будут вовлечены в многочисленные судебные тяжбы.
"Поэтому всем, с Божьей помощью, и священнослужителям, и верующим УПЦ необходимо уже сегодня (вернее, как говорится, "на вчера") объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав", - призвал адвокат.
На сегодня Украинская православная церковь имеет в собственности и пользовании почти 3 тысячи зданий и около 4 тысяч земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости и земельных участков Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.
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