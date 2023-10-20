https://ukraina.ru/20231020/1050348688.html

Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям

Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям - 20.10.2023 Украина.ру

Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям

Власти Украины лгут о росте экономики страны, несмотря на очевидное уничтожение ее военно-промышленного потенциала. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube

2023-10-20T08:29

2023-10-20T08:29

2023-10-20T08:32

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По его словам, предприятия на Украине прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, однако в Киеве рисуют совершенно другие цифры.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Государственной службы статистики Украины сообщило, что по итогам второго квартала экономика страны выросла на 19,5% в годовом выражении.

https://ukraina.ru/20231004/1049886680.html

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2023

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экономика, украина, соскин, новости, ввп