Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям - 20.10.2023 Украина.ру
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Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям
Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям - 20.10.2023 Украина.ру
Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям
Власти Украины лгут о росте экономики страны, несмотря на очевидное уничтожение ее военно-промышленного потенциала. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
2023-10-20T08:29
2023-10-20T08:32
экономика
украина
соскин
новости
ввп
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По его словам, предприятия на Украине прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, однако в Киеве рисуют совершенно другие цифры.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Государственной службы статистики Украины сообщило, что по итогам второго квартала экономика страны выросла на 19,5% в годовом выражении.
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экономика, украина, соскин, новости, ввп
экономика, Украина, Соскин, Новости, ВВП

Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям

08:29 20.10.2023 (обновлено: 08:32 20.10.2023)
 
© youtube.comСоскин
Соскин
© youtube.com
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Власти Украины лгут о росте экономики страны, несмотря на очевидное уничтожение ее военно-промышленного потенциала. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
По его словам, предприятия на Украине прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, однако в Киеве рисуют совершенно другие цифры.
"Если действующих предприятий и объектов <…> становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?" — отметил Соскин.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Государственной службы статистики Украины сообщило, что по итогам второго квартала экономика страны выросла на 19,5% в годовом выражении.
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 05:46
Константин Симонов: В традиционном смысле экономика Украины уничтоженаУкраинская энергетическая система при условии напряжения всех ресурсов сможет пережить будущую зиму, так как прежний объём электроэнергии Украине уже не нужен. Об этом 3 октября в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил корреспонденту Украины.ру президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
 
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