Бывший советник Кучмы уличил Киев во лжи о росте ВВП после ударов России по предприятиям
08:29 20.10.2023 (обновлено: 08:32 20.10.2023)
Власти Украины лгут о росте экономики страны, несмотря на очевидное уничтожение ее военно-промышленного потенциала. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
По его словам, предприятия на Украине прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, однако в Киеве рисуют совершенно другие цифры.
"Если действующих предприятий и объектов <…> становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?" — отметил Соскин.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Государственной службы статистики Украины сообщило, что по итогам второго квартала экономика страны выросла на 19,5% в годовом выражении.
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