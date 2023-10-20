https://ukraina.ru/20231020/1050327972.html

Обречённый десант. Военный эксперт раскрыл, почему в Крыму продолжают упорно тонуть украинские ДРГ

Обречённый десант. Военный эксперт раскрыл, почему в Крыму продолжают упорно тонуть украинские ДРГ - 20.10.2023 Украина.ру

Обречённый десант. Военный эксперт раскрыл, почему в Крыму продолжают упорно тонуть украинские ДРГ

ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр в районе Херсона и Запорожья, но эти попытки закончились неудачно. Но ВСУ все равно продолжат выполнять приказы западных кураторов. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру

2023-10-20T04:40

2023-10-20T04:40

2023-10-20T04:40

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Есть данные, что противник получил много переправочных средств американского и британского производства. ВСУ уже пытались форсировать Днепр в районе Херсона и Запорожья, но удача им не сопутствовала и в дальнейшем сопутствовать не будет, рассказал эксперт.Украинские десанты ходят на Крым с завидной периодичностью. Они знают, что даже если они высадятся на побережье, их все равно уничтожат. Но им все равно нужно продемонстрировать какой-то успех, добавил он.Противник продолжит форсирование Днепра, к этому их толкают западные кураторы. Потому что даже маленький успех все равно будет отвлекать российские войска, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html

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