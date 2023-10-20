Обречённый десант. Военный эксперт раскрыл, почему в Крыму продолжают упорно тонуть украинские ДРГ
ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр в районе Херсона и Запорожья, но эти попытки закончились неудачно. Но ВСУ все равно продолжат выполнять приказы западных кураторов. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
Есть данные, что противник получил много переправочных средств американского и британского производства. ВСУ уже пытались форсировать Днепр в районе Херсона и Запорожья, но удача им не сопутствовала и в дальнейшем сопутствовать не будет, рассказал эксперт.
Украинские десанты ходят на Крым с завидной периодичностью. Они знают, что даже если они высадятся на побережье, их все равно уничтожат. Но им все равно нужно продемонстрировать какой-то успех, добавил он.
"Дело не в том, что нет внезапности. Там зеркало воды настолько большое и длинное, что мы все просматриваем там и ночью, и днем. И наши силы распределены так, что одновременно работают наши артиллеристы, ВКС и ракетчики. Наше огневое превосходство там абсолютное и подавляющее", - подчеркнул Матвийчук.
Противник продолжит форсирование Днепра, к этому их толкают западные кураторы. Потому что даже маленький успех все равно будет отвлекать российские войска, заключил собеседник издания.
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24 июля, 16:18Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моряКрым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян