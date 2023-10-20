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Как десантники из Одесской области погибли, возвращаясь из Карабаха

Как десантники из Одесской области погибли, возвращаясь из Карабаха - 20.10.2023 Украина.ру

Как десантники из Одесской области погибли, возвращаясь из Карабаха

Сейчас, когда история армянского Карабаха закончилась и президент Азербайджана прошёлся по армянскому флагу в бывшем Степанакерте, можно вспомнить, как эта история началась и как трагедия Армении и Азербайджана ударила по Украине. Произошло это 18 октября 1989 года

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:00

история

история

история ссср

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вдв

армения

азербайджан

самолет

авиакатастрофа

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В этот день с военного аэродрома в Сумгаите в небо взмыл военно-транспортный Ил-76МД, перевозивший 50 военнослужащих и технику. Он летел в Одесскую область, где в Болграде базировалась 98-я гвардейская дивизия ВДВ. Сесть этому самолёту было не суждено. Как десантники из Одесской области оказались в Карабахе и что стало причиной трагедии?Найти кто прав, кто виноват в армяно-азербайджанском конфликте практически невозможно, потому что длится он сотни лет, со времён вторжения в середине XI века на Кавказ турок-сельджуков. Но сейчас речь не об этом.Во второй половине 80-х, вместо того, чтобы остудить наиболее горячие головы административными и экономическими репрессиями, ЦК КПСС долгое время ограничивались правильными словами и призывами к сохранению мира и добрососедских отношений. В результате пролилась большая кровь.С середины февраля в центре столицы Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте практически не прекращаясь шёл митинг, на котором армянские ирридентисты требовали у центральных властей присоединить республику к Армении. Соответствующее ходатайство было направлено на рассмотрение в Верховный совет СССР.В ответ похожие митинги стали проводиться в Азербайджане местными националистами. И первые и вторые получали активную моральную (а может быть и финансовую, кто его знает) поддержку от эмигрантских организаций.Наконец 27-29 февраля 1988 года в городе-спутнике Баку — Сумгаите произошёл погром, в ходе которого только по официальным данным погибли 26 граждан армянской и 6 азербайджанской национальности. По неофициальным данным жертвы армянского населения города исчислялись сотнями.29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Нужно было что-то делать. Слово взял министр обороны СССР генерал армии Дмитрий Тимофеевич Язов: "надо… ввести хотя бы один парашютный или десантный батальон, а также батальон милиции в Степанакерт, чтобы не было там этих сборищ".Однако десантников ввели не только в Степанакерт. В тот же день оперативно в Баку высадился 137-й (рязанский) полк 106-й воздушно-десантной дивизии. Его командованию поставили задачу, предупредить тотальную армянскую резню и остановить погромы в Сумгаите.Затем в течение года был переброшены подразделения из различных других десантных дивизий.В том числе из Одесской области в Ереван перебросили базировавшуюся тогда в Болграде 98-ю дивизию ВДВ. Временно ситуацию удалось стабилизировать. Командующий ВДВ генерал-полковник Владислав Ачалов вспоминал позже об этих событиях:"Прекратились массовые грабежи, провокации, возобновилась работа предприятий, с перебоями, но шли занятия в школах и вузах. Офицеры и даже солдаты-десантники пошли на предприятия, в школы, в органы управления, основные вузы с разъяснительной работой. К сожалению, офицеров ВДВ в народе видели чаще, чем представителей местной власти".В конце 1988 года начался новый виток противостояния. В Закавказье перебросили дополнительные подразделения десанта вместе с их штатной боевой техникой.98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, а точнее её 217-й и 299-й полки всё это время находились в Ереване, при этом постоянно происходила ротация рот и батальонов, которые то прибывали из Болграда, то отправлялись туда транспортными самолётами. Возили десантников без парашютов, такой порядок был заведён ещё с конца 60-х годов.7 декабря 1988 года случилась ещё одна беда — землетрясение в Спитаке.Прибывший в ноябре в Ереван 1065-й артполк 98-й дивизии в тот же день отправился в этот почти полностью разрушенный стихией армянский город, чтобы оказать его жителям помощь.В сентябре 1989 года батальоны 217-го гвардейского полка ВДВ во второй раз отправили в Закавказье, на этот раз в Баку. В обязанности десантников входило патрулирование города, предупреждение актов насилия, поддержание общественного порядка. До беспорядков и боёв с азербайджанскими националистами, как это потом было в 1990 году, ещё было далеко, так что служба шла спокойно. Всего полк пробыл в Азербайджане где-то 20-30 дней.18 октября 1989 года для возвращения полка к месту базирования на аэродром Насосная в Сумгаите прибыли 25 самолётов Ил-76МД 37-го военно-транспортного авиационного полка (втап). Он базировался тоже в Одесской области неподалёку от Болграда — в Арцизе. Самолёты сначала перелетели для дозаправки в Кривой Рог, и уже оттуда направились в Сумгаит.Первые пятнадцать самолётов к вечеру 18 октября вывезли первые два батальона десантников, их вооружения и имущество. Для вывоза 3-го батальона и подразделений обеспечения оставались последние десять "илов".Первый из них лично пилотировал командир 37-го втап Александр Николаевич Калмыков. Экипаж этого самолёта фактически являл собой штаб полка — штурман подполковник Фасхаддин Закиров по совместительству являлся штурманом полка, связист майор Юрий Гавриков — начальником связи полка, бортинженер майор Игорь Краюхин— инженером полка. Общая численность экипажа составляла 7 человек.В штатном режиме полёт продолжался всего пять минут: в 18:27 воздушный стрелок прапорщик Александр Андрияш доложил: "Командир, у нас левый двигатель горит".Нужно заметить, что голоса пилотов до последнего момента оставались абсолютно спокойными, хоть они и осознавали, что речь идёт о жизни и смерти, и счёт идёт на минуты, если не на секунды.Первоначально система пожаротушения сработала, о чём и доложил старший борттехник старший лейтенант Евгений Андреев. Однако вскоре прапорщик Андрияш снова доложил, что видит пламя. Пока запускались вторая и третья очереди пожаротушения, помощник командира корабля старший лейтенант Валерий Вологин доложил руководителю полётов о заходе борта на экстренную посадку.В 18:30 горящий двигатель отвалился, при этом огонь перекинулся на закрылки. Командир отдал приказ выпустить шасси — задние выпустились, передние — нет. Их пришлось выпускать аварийно. В 18:33 заполыхала почти вся плоскость крыла.Пожарная система не сработала. Позже оказалось, что куски дисков турбины оторвавшегося двигателя перебили провода управления пожарным краном. Он не открывался, о чём и доложил борттехник. Крыло полыхало, так как части того же двигателя повредили топливную систему.У всех членов экипажа были парашюты, они могли в любой момент покинуть самолёт, могла выпрыгнуть и часть лётчиков, чтобы самолёт сажали оставшиеся. Но за всё время переговоров в кабине этот вопрос не то что не обсуждался — никому из пилотов и в голову не пришло его поднять.В 18:37:06 прапорщик Андрияш доложил: "Командир, крыло рушится, плоскость горит!" В 18:38:08 речевой информатор последний раз сообщил: "Крен велик!" и самолёт рухнул в море.После катастрофы переброску полка в Болград остановили, борт, взлетевший следом за погибшим "илом", вернули обратно. Остальные самолёты разгрузили и оставили на земле до выяснения причин аварии. Подавленных случившимся десантников через два дня вывезли на к месту их дислокации на Ан-22.Позже расследование катастрофы показало, что её причиной стала поломка в двигателе: обрыв вала турбины низкого давления вследствие разрушения межвального подшипника.Этот подшипник был "болезнью" пермских двигателей Д-30КП, которые устанавливались на Ил-76МД. Из-за него в период с 1979-го по 89-й годы с эксплуатации досрочно сняли десятки двигателей, а самолёты 37-го и прочих укомплектованных самолётами такого типа авиаполков долгое время остались стоять "на приколе".Что касается 217-го гвардейского полка ВДВ, то он вернулся в свои казармы в Болград. Комсомольская организация дивизии объявила среди десантников сбор денег на памятник, и вскоре в городе появился монумент в честь погибших.Гвардии капитана Зорева, троих десантников и неопознанные останки похоронили там же в Болграде. Остальных погибших в цинковых гробах повезли в их родные города и посёлки.Любопытно, что в 2000-е (а может быть и раньше, но точно не позже мая 2004-го года) на некоем ресурсе "Аллея Славы" появилось описание этой трагедии, в котором присутствует такая информация: "борт запросил срочную посадку, на что аэродром ответил строгим отказом. И предупредил, что при самовольном снижении на полосу по самолёту будет открыт огонь".Это утверждение является полным бредом, так как аэродром Насосная в Сумгаите в октябре 1989 года полностью контролировала Советская Армия. И даже если бы вдруг кому-то вздумалось на нём открыть огонь по транспортнику, его тут же подавили бы ещё пока остававшиеся на земле их товарищи из 3-го батальона.Кроме того, есть аудиозаписи переговоров и их расшифровка, в которых нет и намёка на подобное.Это одно из немногих свидетельств, что кому-то очень хочется сеять вражду между русскими и азербайджанцами, между русскими и армянами, между азербайджанцами и армянами, между всеми другими народами бывшего Союза, России, Украины, Киргизии, Казахстана.

https://ukraina.ru/20201001/1029100709.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, история ссср, 1990-е, нагорный карабах, вдв, армения, азербайджан, самолет, авиакатастрофа