https://ukraina.ru/20231019/1050329029.html
СБУ обвинила РПЦ в создании православных ЧВК
СБУ обвинила РПЦ в создании православных ЧВК - 19.10.2023 Украина.ру
СБУ обвинила РПЦ в создании православных ЧВК
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила руководство Русской православной церкви (РПЦ) в создании собственных частных военных компаний (ЧВК) на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 19 октября
2023-10-19T14:59
2023-10-19T14:59
2023-10-19T14:59
рпц
сбу
церковь
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По данным СБУ, эти компании якобы занимаются вербовкой и подготовкой наемников "для участия в войне против Украины".Служба заверила, что одна из таких ЧВК под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. Ее представители, как утверждается, якобы вербуют прихожан – в основном мужчин, которые уже проходили военную службу и имеют боевой опыт. После зачисления в "православную ЧВК" они проходят курс подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Причем, по мнению СБУ, прямо на территории собора и на специальных полигонах.Финансируют такие ЧВК представители российских финансово-промышленных групп, заявили в СБУ. Киевский режим, поддерживаемый Западом, пытается создать свою собственную православную церковь, отделившись от Московского патриархата. В этом процессе он применяет различные формы давления и дискриминации по отношению к Русской православной церкви и Украинской православной церкви (УПЦ), которая остаётся верной своей канонической принадлежности.
https://ukraina.ru/20230815/1048693358.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рпц, сбу, церковь, чвк, новости
РПЦ, СБУ, Церковь, ЧВК, Новости
СБУ обвинила РПЦ в создании православных ЧВК
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила руководство Русской православной церкви (РПЦ) в создании собственных частных военных компаний (ЧВК) на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 19 октября
По данным СБУ, эти компании якобы занимаются вербовкой и подготовкой наемников "для участия в войне против Украины".
Служба заверила, что одна из таких ЧВК под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. Ее представители, как утверждается, якобы вербуют прихожан – в основном мужчин, которые уже проходили военную службу и имеют боевой опыт. После зачисления в "православную ЧВК" они проходят курс подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Причем, по мнению СБУ, прямо на территории собора и на специальных полигонах.
Финансируют такие ЧВК представители российских финансово-промышленных групп, заявили в СБУ.
Киевский режим, поддерживаемый Западом, пытается создать свою собственную православную церковь, отделившись от Московского патриархата. В этом процессе он применяет различные формы давления и дискриминации по отношению к Русской православной церкви и Украинской православной церкви (УПЦ), которая остаётся верной своей канонической принадлежности.