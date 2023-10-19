ВСУшник пожаловался на медкомиссию: больных записывают в штурмовики

Особенности украинской мобилизации. Кого Зеленский бросает в последний бой Украинские города сейчас заметно оживают лишь с наступлением темноты. Днем на улицах и в транспорте можно встретить в основном женщин и детей, но как только вечереет, во дворах раздается шум газонокосилок, на стенах домов появляются рабочие, утепляющие стены, в супермаркетах выстраиваются очереди тоже преимущественно из мужчин