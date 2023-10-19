ВСУшник пожаловался на медкомиссию: больных записывают в штурмовики
© report.if.ua
© report.if.ua
Украинский военнослужащий рассказал, что больным солдатам и инвалидам присваивают ограниченную годность к службе и отправляют штурмовиками на фронт. Об этом 19 октября сообщил телеграм-канал "Политика Страны"
"Сюда пришли все больные. Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в Минобороны, Генштаб - всем [плевать]", - рассказывает военный.
Служащий отмечает отвратительную работу военных лечебных комиссий, которые, по его словам, не связывают ранения и заболевания с прохождением службы.
Как рассказал ВСУшник, он является контрактником и служит уже пять лет.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о комплексной проверки решений медкомиссий в военкоматах. Проверка работы медкомиссий организована для того, чтобы „дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности“.
5 июля, 10:08Особенности украинской мобилизации. Кого Зеленский бросает в последний бойУкраинские города сейчас заметно оживают лишь с наступлением темноты. Днем на улицах и в транспорте можно встретить в основном женщин и детей, но как только вечереет, во дворах раздается шум газонокосилок, на стенах домов появляются рабочие, утепляющие стены, в супермаркетах выстраиваются очереди тоже преимущественно из мужчин