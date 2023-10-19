Тульские десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО РФ - 19.10.2023 Украина.ру
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Тульские десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО РФ
Тульские десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО РФ - 19.10.2023 Украина.ру
Тульские десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО РФ
Артиллерийские расчёты самоходных 120-миллиметровых орудий 2С "Нона" Тульских десантников уничтожили обнаруженный разведкой опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ 19 октября сообщает РИА Новости
2023-10-19T07:35
2023-10-19T10:01
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"При проведении разведки был обнаружен опорный пункт ВСУ с личным составом, координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - говорится в сообщении военного ведомства.В пресс-службе отметили профессиональные и решительные действия артиллеристов "крылатой пехоты", которые при выполнении боевой задачи проявляют мужество и отвагу.Для разведки целей, корректировки огня и объективного контроля поражения используются БПЛА.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении военнослужащими группировки "Восток" двух разведгрупп ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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Новости, Россия, Донбасс, СВО, ВС РФ, ВСУ

Тульские десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО РФ

07:35 19.10.2023 (обновлено: 10:01 19.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Артиллерийские расчёты самоходных 120-миллиметровых орудий 2С "Нона" Тульских десантников уничтожили обнаруженный разведкой опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ 19 октября сообщает РИА Новости
"При проведении разведки был обнаружен опорный пункт ВСУ с личным составом, координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - говорится в сообщении военного ведомства.
В пресс-службе отметили профессиональные и решительные действия артиллеристов "крылатой пехоты", которые при выполнении боевой задачи проявляют мужество и отвагу.
Для разведки целей, корректировки огня и объективного контроля поражения используются БПЛА.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении военнослужащими группировки "Восток" двух разведгрупп ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Военные учения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
06:22
Авиация и ТОС нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ– МО РФОбщие потери противника в результате российских ударов на купянском направлении составили до 80 человек живой силы, три танка, самоходная артиллерийская установка, бронетранспортёр, два пикапа. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 19 октября сообщает РИА Новости
 
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