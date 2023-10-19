https://ukraina.ru/20231019/1050314921.html

Тульские десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО РФ

Тульские десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Тульские десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО РФ

Артиллерийские расчёты самоходных 120-миллиметровых орудий 2С "Нона" Тульских десантников уничтожили обнаруженный разведкой опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ 19 октября сообщает РИА Новости

2023-10-19T07:35

2023-10-19T07:35

2023-10-19T10:01

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"При проведении разведки был обнаружен опорный пункт ВСУ с личным составом, координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - говорится в сообщении военного ведомства.В пресс-службе отметили профессиональные и решительные действия артиллеристов "крылатой пехоты", которые при выполнении боевой задачи проявляют мужество и отвагу.Для разведки целей, корректировки огня и объективного контроля поражения используются БПЛА.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении военнослужащими группировки "Восток" двух разведгрупп ВСУ на Южно-Донецком направлении.

https://ukraina.ru/20231019/1050314228.html

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