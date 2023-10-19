Немедленное окончание конфликта на Украине стало бы победой России – французский генерал - 19.10.2023 Украина.ру
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Немедленное окончание конфликта на Украине стало бы победой России – французский генерал
Немедленное окончание конфликта на Украине стало бы победой России – французский генерал - 19.10.2023 Украина.ру
Немедленное окончание конфликта на Украине стало бы победой России – французский генерал
Контрнаступление Украины провалилось и завершение конфликта "завтра" означало бы победу России. Об этом французский генерал Бруно Клермон заявил в опубликованном 18 октября материале журнала Valeurs Actuelles
2023-10-19T03:08
2023-10-19T03:09
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Начатое в июне наступление ВСУ должно было до наступления зимы вернуть Украине территории Крыма и Донбасса, но эта главная цель не была достигнута. Украинские подразделения уже пятый месяц безуспешно пытаются наступать на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях, бросая в атаки новые бригады, вооружённые западной техникой и подготовленные НАТО."Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведёт к разрушению всей системы", - отмечается в статье.По мнению генерала, главная цель наступления оказалась недостижима."Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", - заявил Клермон.Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось, а российские войска на всём протяжении фронта улучшают свои позиции. По его словам, потери украинских войск с 4 июня составили более 90 тысяч человек, 557 танков и около 1900 бронемашин.
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новости, россия, украина, сво, всу, эксперты, контрнаступление
Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, эксперты, контрнаступление

Немедленное окончание конфликта на Украине стало бы победой России – французский генерал

03:08 19.10.2023 (обновлено: 03:09 19.10.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Контрнаступление Украины провалилось и завершение конфликта "завтра" означало бы победу России. Об этом французский генерал Бруно Клермон заявил в опубликованном 18 октября материале журнала Valeurs Actuelles
Начатое в июне наступление ВСУ должно было до наступления зимы вернуть Украине территории Крыма и Донбасса, но эта главная цель не была достигнута. Украинские подразделения уже пятый месяц безуспешно пытаются наступать на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях, бросая в атаки новые бригады, вооружённые западной техникой и подготовленные НАТО.
"Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведёт к разрушению всей системы", - отмечается в статье.
По мнению генерала, главная цель наступления оказалась недостижима.
"Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", - заявил Клермон.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось, а российские войска на всём протяжении фронта улучшают свои позиции. По его словам, потери украинских войск с 4 июня составили более 90 тысяч человек, 557 танков и около 1900 бронемашин.
Андрей Клинцевич интервью
Вчера, 07:13
Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу" Целей для поражения на Украине гораздо больше, чем наших средств. Поэтому военно-политическое руководство должно понять, на чем концентрировать усилия.
 
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