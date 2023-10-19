https://ukraina.ru/20231019/1050312912.html

Немедленное окончание конфликта на Украине стало бы победой России – французский генерал

Немедленное окончание конфликта на Украине стало бы победой России – французский генерал - 19.10.2023 Украина.ру

Немедленное окончание конфликта на Украине стало бы победой России – французский генерал

Контрнаступление Украины провалилось и завершение конфликта "завтра" означало бы победу России. Об этом французский генерал Бруно Клермон заявил в опубликованном 18 октября материале журнала Valeurs Actuelles

2023-10-19T03:08

2023-10-19T03:08

2023-10-19T03:09

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Начатое в июне наступление ВСУ должно было до наступления зимы вернуть Украине территории Крыма и Донбасса, но эта главная цель не была достигнута. Украинские подразделения уже пятый месяц безуспешно пытаются наступать на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях, бросая в атаки новые бригады, вооружённые западной техникой и подготовленные НАТО."Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведёт к разрушению всей системы", - отмечается в статье.По мнению генерала, главная цель наступления оказалась недостижима."Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", - заявил Клермон.Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось, а российские войска на всём протяжении фронта улучшают свои позиции. По его словам, потери украинских войск с 4 июня составили более 90 тысяч человек, 557 танков и около 1900 бронемашин.

https://ukraina.ru/20231018/1050275314.html

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новости, россия, украина, сво, всу, эксперты, контрнаступление