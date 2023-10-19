Итоги визита в Китай: сближение и жёсткость - 19.10.2023 Украина.ру
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Итоги визита в Китай: сближение и жёсткость
Итоги визита в Китай: сближение и жёсткость - 19.10.2023 Украина.ру
Итоги визита в Китай: сближение и жёсткость
Фактически Владимир Путин и Си Цзиньпин 17-18 октября провели переговоры дважды: в рамках саммита "Один пояс, один путь" и на двусторонней основе. Обе встречи были достаточно продолжительными и содержательными. К тому же к ним надо добавить работу российской делегации.
2023-10-19T05:21
2023-10-19T05:21
мнения
зарубежье
китай
россия
украина
тайвань
ростислав ищенко
сша
сотрудничество
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В принципе событие можно разделить на две равнозначимые, но внешне и содержательно различные части. В рамках саммита лидеры, в основном, выступали с программными речами, а также подчёркнуто демонстрировали взаимные приязнь и согласие. В рамках двусторонних переговоров абстрактный общий интерес приобрёл форму согласованной стратегии.Статус "главного гостя", предоставленный Путину, был важен не только для России, как знак подчёркнутого уважения к её президенту, но и Китаю, как демонстрация прочности российско-китайского взаимодействия на фоне роста напряжённости в АТР и сколачивания Соединёнными Штатами различных антикитайских блоков и двусторонних союзов.Подобного рода статус не только предлагается, но и принимается (можно, ведь и отказаться, сославшись на врождённую скромность). То, что стороны действовали в данном случае в унисон и очень чётко взаимодействовали в паре (или, если угодно, в тандеме) – свидетельство высокого уровня взаимопонимания, доверия и сплочённости. Всё это присутствовало и подчёркивалось в ходе китайского визита Путина несмотря на то, что между нашими странами (как между любыми двумя крупными игроками) есть не только сближающие нас общие интересы, но и разделяющие нас противоречия.Тем не менее, ничто так не сближает, как общий враг. США и коллективный Запад для России и Китая – враг не только общий, но и смертельно опасный, поскольку ведут дело к прямому столкновению с обеими державами. Цель Запада понятна и прозрачна, как мечта юной девушки о принце на белом коне. Запад намеревается, истощив Россию и Китай прокси-войной (с Украиной, Польшей, Тайванем, Филиппинами и т.д.), по очереди уничтожить их в прямой схватке, без применения ядерного оружия или с его ограниченным применением (не выходя на уровень полномасштабного глобального ядерного кризиса).Для реализации этой идеи необходимо, чтобы Россия и Китай, при всей близости позиций, всё же не выступали бы единым фронтом. До последнего времени США считали, что им это удастся. Упор они делали на Китай, которому гораздо сложнее заместить торгово-экономические связи с Западом, чем России. США пытались даже не уговорить Пекин и не столько давить на него, сколько создать условия для глубокого расхождения российско-китайских интересов. Для этого использовались разного рода экономические рычаги. Наиболее очевидные, известные всем: попытка ввести потолок цены на российские углеводороды и зерновая сделка с Украиной.Китай является традиционным импортёром большого количества углеводородного сырья и заинтересован в снижении цен на него. Точно так же Китай является и ещё долго (скорее всего всегда) будет являться нетто-импортёром продовольствия. Когда население Китая растёт – это происходит слишком быстро и рост производства продовольствия за ним просто не поспевает. Когда же население сокращается, то оно слишком быстро стареет и (на фоне быстрой урбанизации) концентрируется в городах. В результате потенциальное сокращение производства продовольствия происходит быстрее, чем сокращается его потребление. Кроме того, мечта Мао Цзэдуна о том, чтобы каждый китаец имел чашку риса в день давно исполнилась и теперь потребности (в том числе и пищевые) растут высокими темпами.В конце концов, китайской цивилизации еды не хватало всегда. Поэтому китайская кухня и богата заменителями традиционного белка (из мяса) и активно использует всяких кузнечиков, жуков, гусениц, личинки и прочие альтернативные источники белка.Потолок цен и дешёвое зерно с Украины должны были разделить Россию и Китай. Пекин, по замыслу США, должен был броситься на наживку низких цен и жёстко требовать от России продажи углеводородов по потолку и бесконечного продления зерновой сделки с Украиной. В конечном итоге, эти и другие финансово-экономические противоречия должны были развести Россию и Китай. Возможно не очень далеко, но достаточно для того, чтобы можно было попытаться разобраться с ними по очереди. Поэтому США и надеялись до конца, что зерновая следка будет возобновлена и просили Китай надавить на Россию по украинскому вопросу.Одновременно США пытались дискредитировать перспективность российских маршрутов, связывающих Китай с западными рынками в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и добиться перенесения основных китайских усилий на южное направление. Таким образом планировалось не только резко снизить объём двустороннего экономического сотрудничества, попутно лишив Россию доходов от транзита и резко осложнив ей реализацию планов опережающего развития Сибири и Дальнего Востока, но и сохранить военный контроль над основными китайскими торговыми путями, которые на Юге либо являются морскими, контролируемыми флотом США напрямую, либо пролегают невдалеке от моря и американских баз, находясь в зоне досягаемости авиации и флота.У США часто получалось разрушать потенциальные союзы своих врагов за счёт педалирования реальных или умышленно создаваемых американцами финансово-экономических противоречий между ними. Но в данном случае США слишком заигрались. С началом ближневосточного кризиса они не нашли ничего лучше, чем послать авианосцы для поддержки Израиля. Подчеркну, не для установления мира, а для поддержки одной из сторон конфликта. Таким образом конфликты не урегулируются. В лучшем случае так их можно загнать под спуд, до следующей вспышки, но даже на такое решение у США сейчас ресурсов не хватает. Ведь с Израилем воюют не государства, которые может бомбить авиация США, а "всего лишь" прокси-структуры, которые тем сильнее и тем мощнее их арабо-мусульманская и в целом международная поддержка, чем сильнее Израиль бомбит Газу. Если Газу начнут бомбить ещё и американцы авторитет ХАМАС только возрастёт (получится, что Израиль в одиночку с ним уже не справляется).При этом Джанет Йелен заявляет, что США вытянут финансирование ещё одной войны. Учитывая, что прокси-войны против России и Китая на американские деньги уже ведутся (против Китая пока холодная, но горячей ждать не долго), речь идёт о третьей войне (против Ирана). Но Иран ни на кого не нападал. И, хоть США и Израилю, чтобы выйти из цугцванга было выгодно превратить прокси-войну ХАМАС с Израилем в "нормальную" войну против Ирана, но Россия и Китай не могут позволить Вашингтону, наполовину вытесненному с Ближнего Востока, восстановить там свою гегемонию и куражиться в своё удовольствие.В результате мы услышали от двух лидеров, высказавшихся практически в унисон, что:1. Позиция по Ближнему Востоку общая: неизбирательное и чрезмерное применение силы Израилем осуждено, Россия и Китай требуют от обеих сторон прекращения огня и возвращения к мирному процессу.2. Китай полностью и без оговорок поддержал позицию России по Украине, высказав поддержку усилиям Москвы по сохранению и укреплению своего суверенитета и признав законными методы, которые используются для достижения этой цели.3. Россия сообщила о намерении опережающими темпами развивать логистическую инфраструктуру (шоссейные и железные дороги, портовые терминалы, трубопроводы) в Сибири и на Дальнем Востоке, обеспечивающую наращивание торговых связей с Китаем.4. Москва и Пекин заключили контракт на 12 лет стоимостью 2,5 триллиона рублей (25,7 миллиарда долларов) на поставки в Поднебесную зерновых и зерно-бобовых культур.Эти пункты важнее, чем все совместные военные учения, поскольку они свидетельствуют об однозначном и окончательном выборе Китая в пользу России, как надёжного поставщика двух важнейших товаров: энергоносителей (без которых не работает экономика) и продовольствия (без обеспечения продовольственной безопасности государство не может проводить активную внешнюю политику, так как может быть в любой момент дестабилизировано созданием искусственного дефицита продовольствия и угрозой голода).Китай отказался от украинской продовольственной альтернативы, чем не только усилил позиции России на мировом зерновом рынке, но и фактически "умыл руки", продемонстрировав, что его не интересует каким будет украинское будущее и будет ли оно вообще.В целом, в ходе этого визита был сделан последний шаг к оформлению неформального но прочного (ибо основанного на взаимном долгосрочном интересе) союза Москвы и Пекина, против общего врага. Американская концепция разгрома России и Китая по-очереди полностью провалилась. Но опасность глобального кризиса полностью не устранена. В поисках выхода из создавшегося положения (войну против России и Китая одновременно Запад выиграть не может), США могут попытаться окончательно взорвать Ближний Восток, начав антииранскую авантюру, в надежде, что Москва и Пекин останутся в стороне и Вашингтону, таким образом, удастся отыграть значительную часть потерянных очков.Выиграть США уже не могут. Им пора сдаваться и соглашаться на компромиссный мир, который будет для них значительно хуже, чем им предлагали в декабре 2021 года. Но сдаваться американцы не привыкли. Тем они и опасны, тем более, что находятся в шоковом состоянии и в цейтноте, что не располагает к спокойным размышлениям и логическим конструкциям.
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
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мнения, зарубежье, китай, россия, украина, тайвань, ростислав ищенко, сша, сотрудничество
Мнения, Зарубежье, Китай, Россия, Украина, Тайвань, Ростислав Ищенко, США, сотрудничество

Итоги визита в Китай: сближение и жёсткость

05:21 19.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Фактически Владимир Путин и Си Цзиньпин 17-18 октября провели переговоры дважды: в рамках саммита "Один пояс, один путь" и на двусторонней основе. Обе встречи были достаточно продолжительными и содержательными. К тому же к ним надо добавить работу российской делегации.
В принципе событие можно разделить на две равнозначимые, но внешне и содержательно различные части. В рамках саммита лидеры, в основном, выступали с программными речами, а также подчёркнуто демонстрировали взаимные приязнь и согласие. В рамках двусторонних переговоров абстрактный общий интерес приобрёл форму согласованной стратегии.
Статус "главного гостя", предоставленный Путину, был важен не только для России, как знак подчёркнутого уважения к её президенту, но и Китаю, как демонстрация прочности российско-китайского взаимодействия на фоне роста напряжённости в АТР и сколачивания Соединёнными Штатами различных антикитайских блоков и двусторонних союзов.
Подобного рода статус не только предлагается, но и принимается (можно, ведь и отказаться, сославшись на врождённую скромность). То, что стороны действовали в данном случае в унисон и очень чётко взаимодействовали в паре (или, если угодно, в тандеме) – свидетельство высокого уровня взаимопонимания, доверия и сплочённости.
Всё это присутствовало и подчёркивалось в ходе китайского визита Путина несмотря на то, что между нашими странами (как между любыми двумя крупными игроками) есть не только сближающие нас общие интересы, но и разделяющие нас противоречия.
Тем не менее, ничто так не сближает, как общий враг. США и коллективный Запад для России и Китая – враг не только общий, но и смертельно опасный, поскольку ведут дело к прямому столкновению с обеими державами. Цель Запада понятна и прозрачна, как мечта юной девушки о принце на белом коне. Запад намеревается, истощив Россию и Китай прокси-войной (с Украиной, Польшей, Тайванем, Филиппинами и т.д.), по очереди уничтожить их в прямой схватке, без применения ядерного оружия или с его ограниченным применением (не выходя на уровень полномасштабного глобального ядерного кризиса).
Для реализации этой идеи необходимо, чтобы Россия и Китай, при всей близости позиций, всё же не выступали бы единым фронтом. До последнего времени США считали, что им это удастся. Упор они делали на Китай, которому гораздо сложнее заместить торгово-экономические связи с Западом, чем России.
США пытались даже не уговорить Пекин и не столько давить на него, сколько создать условия для глубокого расхождения российско-китайских интересов. Для этого использовались разного рода экономические рычаги. Наиболее очевидные, известные всем: попытка ввести потолок цены на российские углеводороды и зерновая сделка с Украиной.
Ростислав Ищенко
27 февраля, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Китай является традиционным импортёром большого количества углеводородного сырья и заинтересован в снижении цен на него. Точно так же Китай является и ещё долго (скорее всего всегда) будет являться нетто-импортёром продовольствия. Когда население Китая растёт – это происходит слишком быстро и рост производства продовольствия за ним просто не поспевает.
Когда же население сокращается, то оно слишком быстро стареет и (на фоне быстрой урбанизации) концентрируется в городах. В результате потенциальное сокращение производства продовольствия происходит быстрее, чем сокращается его потребление. Кроме того, мечта Мао Цзэдуна о том, чтобы каждый китаец имел чашку риса в день давно исполнилась и теперь потребности (в том числе и пищевые) растут высокими темпами.
В конце концов, китайской цивилизации еды не хватало всегда. Поэтому китайская кухня и богата заменителями традиционного белка (из мяса) и активно использует всяких кузнечиков, жуков, гусениц, личинки и прочие альтернативные источники белка.
Потолок цен и дешёвое зерно с Украины должны были разделить Россию и Китай. Пекин, по замыслу США, должен был броситься на наживку низких цен и жёстко требовать от России продажи углеводородов по потолку и бесконечного продления зерновой сделки с Украиной.
В конечном итоге, эти и другие финансово-экономические противоречия должны были развести Россию и Китай. Возможно не очень далеко, но достаточно для того, чтобы можно было попытаться разобраться с ними по очереди. Поэтому США и надеялись до конца, что зерновая следка будет возобновлена и просили Китай надавить на Россию по украинскому вопросу.
Одновременно США пытались дискредитировать перспективность российских маршрутов, связывающих Китай с западными рынками в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и добиться перенесения основных китайских усилий на южное направление.
Таким образом планировалось не только резко снизить объём двустороннего экономического сотрудничества, попутно лишив Россию доходов от транзита и резко осложнив ей реализацию планов опережающего развития Сибири и Дальнего Востока, но и сохранить военный контроль над основными китайскими торговыми путями, которые на Юге либо являются морскими, контролируемыми флотом США напрямую, либо пролегают невдалеке от моря и американских баз, находясь в зоне досягаемости авиации и флота.
У США часто получалось разрушать потенциальные союзы своих врагов за счёт педалирования реальных или умышленно создаваемых американцами финансово-экономических противоречий между ними. Но в данном случае США слишком заигрались. С началом ближневосточного кризиса они не нашли ничего лучше, чем послать авианосцы для поддержки Израиля.
Подчеркну, не для установления мира, а для поддержки одной из сторон конфликта. Таким образом конфликты не урегулируются. В лучшем случае так их можно загнать под спуд, до следующей вспышки, но даже на такое решение у США сейчас ресурсов не хватает. Ведь с Израилем воюют не государства, которые может бомбить авиация США, а "всего лишь" прокси-структуры, которые тем сильнее и тем мощнее их арабо-мусульманская и в целом международная поддержка, чем сильнее Израиль бомбит Газу. Если Газу начнут бомбить ещё и американцы авторитет ХАМАС только возрастёт (получится, что Израиль в одиночку с ним уже не справляется).
При этом Джанет Йелен заявляет, что США вытянут финансирование ещё одной войны. Учитывая, что прокси-войны против России и Китая на американские деньги уже ведутся (против Китая пока холодная, но горячей ждать не долго), речь идёт о третьей войне (против Ирана). Но Иран ни на кого не нападал. И, хоть США и Израилю, чтобы выйти из цугцванга было выгодно превратить прокси-войну ХАМАС с Израилем в "нормальную" войну против Ирана, но Россия и Китай не могут позволить Вашингтону, наполовину вытесненному с Ближнего Востока, восстановить там свою гегемонию и куражиться в своё удовольствие.
В результате мы услышали от двух лидеров, высказавшихся практически в унисон, что:
1. Позиция по Ближнему Востоку общая: неизбирательное и чрезмерное применение силы Израилем осуждено, Россия и Китай требуют от обеих сторон прекращения огня и возвращения к мирному процессу.
2. Китай полностью и без оговорок поддержал позицию России по Украине, высказав поддержку усилиям Москвы по сохранению и укреплению своего суверенитета и признав законными методы, которые используются для достижения этой цели.
3. Россия сообщила о намерении опережающими темпами развивать логистическую инфраструктуру (шоссейные и железные дороги, портовые терминалы, трубопроводы) в Сибири и на Дальнем Востоке, обеспечивающую наращивание торговых связей с Китаем.
4. Москва и Пекин заключили контракт на 12 лет стоимостью 2,5 триллиона рублей (25,7 миллиарда долларов) на поставки в Поднебесную зерновых и зерно-бобовых культур.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
04:52
Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.
Эти пункты важнее, чем все совместные военные учения, поскольку они свидетельствуют об однозначном и окончательном выборе Китая в пользу России, как надёжного поставщика двух важнейших товаров: энергоносителей (без которых не работает экономика) и продовольствия (без обеспечения продовольственной безопасности государство не может проводить активную внешнюю политику, так как может быть в любой момент дестабилизировано созданием искусственного дефицита продовольствия и угрозой голода).
Китай отказался от украинской продовольственной альтернативы, чем не только усилил позиции России на мировом зерновом рынке, но и фактически "умыл руки", продемонстрировав, что его не интересует каким будет украинское будущее и будет ли оно вообще.
В целом, в ходе этого визита был сделан последний шаг к оформлению неформального но прочного (ибо основанного на взаимном долгосрочном интересе) союза Москвы и Пекина, против общего врага.
Американская концепция разгрома России и Китая по-очереди полностью провалилась. Но опасность глобального кризиса полностью не устранена. В поисках выхода из создавшегося положения (войну против России и Китая одновременно Запад выиграть не может), США могут попытаться окончательно взорвать Ближний Восток, начав антииранскую авантюру, в надежде, что Москва и Пекин останутся в стороне и Вашингтону, таким образом, удастся отыграть значительную часть потерянных очков.
Выиграть США уже не могут. Им пора сдаваться и соглашаться на компромиссный мир, который будет для них значительно хуже, чем им предлагали в декабре 2021 года. Но сдаваться американцы не привыкли. Тем они и опасны, тем более, что находятся в шоковом состоянии и в цейтноте, что не располагает к спокойным размышлениям и логическим конструкциям.
 
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