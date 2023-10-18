Навис призрак смерти. Звезды Marvel и "Игры престолов" выступили против "израильского террора" - 18.10.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20231018/1050295537.html
Навис призрак смерти. Звезды Marvel и "Игры престолов" выступили против "израильского террора"
Навис призрак смерти. Звезды Marvel и "Игры престолов" выступили против "израильского террора" - 18.10.2023 Украина.ру
Навис призрак смерти. Звезды Marvel и "Игры престолов" выступили против "израильского террора"
Западные государства не только смиряются с военными преступлениями в секторе Газа и Израиле, но и способствуют им — такое мнение выразили более двух тысяч актеров, режиссеров, музыкантов и других деятелей культуры в открытом письме, которое опубликовала газета The Guardian
2023-10-18T15:27
2023-10-18T17:00
культура
эксклюзив
артисты
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
сектор газа
игра престолов
кино
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«Мы осуждаем любой акт насилия против гражданского населения, кто бы и где бы его не совершил», — пишут деятели искусства, большинство из которых британцы. Однако среди подписантов не только они.«Мы являемся свидетелями преступления и катастрофы. Израиль превратил большую часть сектора Газа в руины, прекратил подачу воды, электроэнергии, продовольствия и медикаментов для 2,3 млн палестинцев. По словам заместителя секретаря ООН по гуманитарным вопросам (Мартина Гриффитса. — Ред.), над территорией навис "призрак смерти".Газа уже является обществом беженцев и детей беженцев. Теперь сотням тысяч палестинцев, подвергающимся бомбардировкам с воздуха, моря и суши, чьи дедушки и бабушки были вынуждены покинуть свои дома под дулом пистолета, снова предлагают бежать — или столкнуться с коллективным наказанием в невообразимых масштабах. Лишенные прав, названные министром обороны Израиля человеческими животными, они превратились в людей, с которыми можно сделать практически все что угодно», — сказано в письме.Йоав Галант, израильский министр обороны, действительно не стесняется в выражениях. Заявляя о том, что ХАМАС будет стерт с лица земли, мирных жителей Газы он не отделяет от террористов, не выступает за создание гуманитарного коридора. И в целом не считает их людьми, о чем прямо свидетельствуют его слова.Обвиняя правительства своих стран, артисты безапелляционно утверждают: придет время, когда они ответят за соучастие в военных преступлениях.«Мы поддерживаем глобальное движение против разрушения Газы и массового перемещения палестинского народа. Мы требуем от правительств наших стран прекратить военную и политическую поддержку действий Израиля.Мы призываем к немедленному прекращению огня и открытию контрольно-пропускных пунктов в Газе для беспрепятственного поступления гуманитарной помощи», — пишут они.Организация «Творцы за Палестину» была создана в Великобритании в 2015 году. Создатели и участники — актеры, композиторы, режиссеры, художники и другие представители визуального искусства, мультипликаторы и дизайнеры, музыканты и хореографы, поэты и драматурги — подчеркивают: их деятельность направлена исключительно на привлечение внимания к гуманитарной катастрофе в Палестине, в особенности в секторе Газа.Среди подписантов 17 октября 2023 много известных имен. Хедлайнер, бесспорно, британская актриса театра и кино Тильда Суинтон, известная не только ролями в таких кинохитах, как «Отель "Гранд Будапешт"», серия «Хроники Нарнии», «Выживут только любовники», «Доктор Стрэндж» или боевик франшизы Marvel «Мстители», но и своей общественной борьбой против всех форм дискриминации, шовинизма, притеснения прав народов и отдельных людей.Подписали письмо также звезды американского сериала Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса «Игра престолов» — Лиам Каннингем и Чарльз Дэнс; актеры, игравшие в фильмах о Гарри Поттере — Питер Маллан и Мириам Марголис, один из самых дорогих британских художников Димитриос Цурис, популярный музыкант Роберт «3D» Дель Ная, писательница и драматург Джиллиан Слово и многие другие.Накануне вечером по сектору Газа был нанесен очередной ракетный удар, которым была разрушена больница — объект гражданской инфраструктуры, в котором находились пациенты, работники и беженцы, укрывающиеся от обстрелов.По данным Al Arabiya, погибло около 800 человек, разбор завалов продолжается.Президент России Владимир Путин назвал удар трагедией и гуманитарной катастрофой.«Рассчитываю, что она будет сигналом, что конфликт надо заканчивать», — сказал он на пресс-конференции в Китае.В свою очередь президент США Джо Байден поставил под сомнение информацию о том, что удар был нанесен израильскими ВВС. Его мнение подкрепляется словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху:«Весь мир должен знать: это варварские террористы в Газе напали на больницу в Газе, а не ЦАХАЛ. Те, кто зверски убивает наших детей, убивают и своих собственных детей».Лидер палестинского движения ХАМАС, признанного террористическим во многих странах, Исмаил Хания также прокомментировал удар:«Резня в больнице подтверждает жестокость врага и степень его ощущения поражения. Теракт станет новым поворотным пунктом».Президент Сирийской Республики Башар Асад обвинил в ударе США:«Сирия возлагает ответственность за эту и другие массовые убийства на западные страны, особенно на Соединенные Штаты Америки, поскольку они являются партнерами сионистского образования во всех организованных операциях, направленных на убийство палестинцев».Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал человечество принять любые меры, чтобы остановить «беспрецедентную жестокость» в Газе.Сразу же после удара по больнице в Иордании был отменен официальный визит Байдена, а во многих странах, включая Ливан, Иорданию, Германию, Турцию и Катар, прошли многотысячные акции под дипломатическими представительствами Израиля. Посольство Израиля в Аммане протестующие пытались сжечь.
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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эксклюзив, артисты, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, сектор газа, игра престолов, кино
Культура, Эксклюзив, артисты, Израиль, Палестина, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, Игра престолов, кино

Навис призрак смерти. Звезды Marvel и "Игры престолов" выступили против "израильского террора"

15:27 18.10.2023 (обновлено: 17:00 18.10.2023)
 
© AFP2023 / MAHMUD HAMS
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP2023 / MAHMUD HAMS
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Мария Лихограй
Все материалы
Западные государства не только смиряются с военными преступлениями в секторе Газа и Израиле, но и способствуют им — такое мнение выразили более двух тысяч актеров, режиссеров, музыкантов и других деятелей культуры в открытом письме, которое опубликовала газета The Guardian
«Мы осуждаем любой акт насилия против гражданского населения, кто бы и где бы его не совершил», — пишут деятели искусства, большинство из которых британцы.
Однако среди подписантов не только они.
«Мы являемся свидетелями преступления и катастрофы. Израиль превратил большую часть сектора Газа в руины, прекратил подачу воды, электроэнергии, продовольствия и медикаментов для 2,3 млн палестинцев. По словам заместителя секретаря ООН по гуманитарным вопросам (Мартина Гриффитса. — Ред.), над территорией навис "призрак смерти".
Газа уже является обществом беженцев и детей беженцев. Теперь сотням тысяч палестинцев, подвергающимся бомбардировкам с воздуха, моря и суши, чьи дедушки и бабушки были вынуждены покинуть свои дома под дулом пистолета, снова предлагают бежать — или столкнуться с коллективным наказанием в невообразимых масштабах.
Лишенные прав, названные министром обороны Израиля человеческими животными, они превратились в людей, с которыми можно сделать практически все что угодно», — сказано в письме.
Йоав Галант, израильский министр обороны, действительно не стесняется в выражениях. Заявляя о том, что ХАМАС будет стерт с лица земли, мирных жителей Газы он не отделяет от террористов, не выступает за создание гуманитарного коридора. И в целом не считает их людьми, о чем прямо свидетельствуют его слова.
Дмитрий Ефимов интервью
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Обвиняя правительства своих стран, артисты безапелляционно утверждают: придет время, когда они ответят за соучастие в военных преступлениях.
«Мы поддерживаем глобальное движение против разрушения Газы и массового перемещения палестинского народа. Мы требуем от правительств наших стран прекратить военную и политическую поддержку действий Израиля.
Мы призываем к немедленному прекращению огня и открытию контрольно-пропускных пунктов в Газе для беспрепятственного поступления гуманитарной помощи», — пишут они.
Организация «Творцы за Палестину» была создана в Великобритании в 2015 году.
Создатели и участники — актеры, композиторы, режиссеры, художники и другие представители визуального искусства, мультипликаторы и дизайнеры, музыканты и хореографы, поэты и драматурги — подчеркивают: их деятельность направлена исключительно на привлечение внимания к гуманитарной катастрофе в Палестине, в особенности в секторе Газа.
Среди подписантов 17 октября 2023 много известных имен. Хедлайнер, бесспорно, британская актриса театра и кино Тильда Суинтон, известная не только ролями в таких кинохитах, как «Отель "Гранд Будапешт"», серия «Хроники Нарнии», «Выживут только любовники», «Доктор Стрэндж» или боевик франшизы Marvel «Мстители», но и своей общественной борьбой против всех форм дискриминации, шовинизма, притеснения прав народов и отдельных людей.
Подписали письмо также звезды американского сериала Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса «Игра престолов» — Лиам Каннингем и Чарльз Дэнс; актеры, игравшие в фильмах о Гарри Поттере — Питер Маллан и Мириам Марголис, один из самых дорогих британских художников Димитриос Цурис, популярный музыкант Роберт «3D» Дель Ная, писательница и драматург Джиллиан Слово и многие другие.
Накануне вечером по сектору Газа был нанесен очередной ракетный удар, которым была разрушена больница — объект гражданской инфраструктуры, в котором находились пациенты, работники и беженцы, укрывающиеся от обстрелов.
По данным Al Arabiya, погибло около 800 человек, разбор завалов продолжается.
Президент России Владимир Путин назвал удар трагедией и гуманитарной катастрофой.
«Рассчитываю, что она будет сигналом, что конфликт надо заканчивать», — сказал он на пресс-конференции в Китае.
В свою очередь президент США Джо Байден поставил под сомнение информацию о том, что удар был нанесен израильскими ВВС.
Его мнение подкрепляется словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху:
«Весь мир должен знать: это варварские террористы в Газе напали на больницу в Газе, а не ЦАХАЛ. Те, кто зверски убивает наших детей, убивают и своих собственных детей».
Лидер палестинского движения ХАМАС, признанного террористическим во многих странах, Исмаил Хания также прокомментировал удар:
«Резня в больнице подтверждает жестокость врага и степень его ощущения поражения. Теракт станет новым поворотным пунктом».
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 12:53
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Президент Сирийской Республики Башар Асад обвинил в ударе США:
«Сирия возлагает ответственность за эту и другие массовые убийства на западные страны, особенно на Соединенные Штаты Америки, поскольку они являются партнерами сионистского образования во всех организованных операциях, направленных на убийство палестинцев».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал человечество принять любые меры, чтобы остановить «беспрецедентную жестокость» в Газе.
Сразу же после удара по больнице в Иордании был отменен официальный визит Байдена, а во многих странах, включая Ливан, Иорданию, Германию, Турцию и Катар, прошли многотысячные акции под дипломатическими представительствами Израиля.
Посольство Израиля в Аммане протестующие пытались сжечь.
 
КультураЭксклюзивартистыИзраильПалестинаПалестино-израильский конфликтсектор ГазаИгра престоловкино
 
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