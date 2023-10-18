https://ukraina.ru/20231018/1050293972.html

РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - Путин

РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - Путин - 18.10.2023 Украина.ру

РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - Путин

Россия разделяет озабоченности президента Сербии Александра Вучича происходящим вокруг страны. Об этом заявил 18 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай

2023-10-18T13:47

2023-10-18T13:47

2023-10-18T13:47

александр вучич

сербия

косово

новости

зарубежье

владимир путин

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"Да, "на ногах" мы с Вучичем говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности", - сказал Путин.В регионе складывается неспокойная обстановка. В ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика перекрыли мост в районе села Баньска и открыли огонь, один человек скончался. Днём в населённом пункте снова началась стрельба, четверо нападавших были уничтожены.На фоне растущей напряжённости глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал немедленно бомбить Белград, а президент Сербии заявил, что страна не намерена воевать с Косовом. Вместе с тем политик сообщил о намерениях привлечь к ответственности виновных в стрельбе.После этого совет НАТО разрешил задействовать дополнительные силы для Косова в целях "стабилизации ситуации" и прислал 200 британских военных.

https://ukraina.ru/20231017/1050269656.html

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александр вучич, сербия, косово, новости, зарубежье, владимир путин