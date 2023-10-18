РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - Путин - 18.10.2023 Украина.ру
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РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - Путин
РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - Путин - 18.10.2023 Украина.ру
РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - Путин
Россия разделяет озабоченности президента Сербии Александра Вучича происходящим вокруг страны. Об этом заявил 18 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай
2023-10-18T13:47
2023-10-18T13:47
александр вучич
сербия
косово
новости
зарубежье
владимир путин
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"Да, "на ногах" мы с Вучичем говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности", - сказал Путин.В регионе складывается неспокойная обстановка. В ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика перекрыли мост в районе села Баньска и открыли огонь, один человек скончался. Днём в населённом пункте снова началась стрельба, четверо нападавших были уничтожены.На фоне растущей напряжённости глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал немедленно бомбить Белград, а президент Сербии заявил, что страна не намерена воевать с Косовом. Вместе с тем политик сообщил о намерениях привлечь к ответственности виновных в стрельбе.После этого совет НАТО разрешил задействовать дополнительные силы для Косова в целях "стабилизации ситуации" и прислал 200 британских военных.
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александр вучич, сербия, косово, новости, зарубежье, владимир путин
Александр Вучич, Сербия, Косово, Новости, Зарубежье, Владимир Путин

РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - Путин

13:47 18.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Россия разделяет озабоченности президента Сербии Александра Вучича происходящим вокруг страны. Об этом заявил 18 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай
"Да, "на ногах" мы с Вучичем говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности", - сказал Путин.
В регионе складывается неспокойная обстановка. В ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика перекрыли мост в районе села Баньска и открыли огонь, один человек скончался. Днём в населённом пункте снова началась стрельба, четверо нападавших были уничтожены.
На фоне растущей напряжённости глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал немедленно бомбить Белград, а президент Сербии заявил, что страна не намерена воевать с Косовом. Вместе с тем политик сообщил о намерениях привлечь к ответственности виновных в стрельбе.
После этого совет НАТО разрешил задействовать дополнительные силы для Косова в целях "стабилизации ситуации" и прислал 200 британских военных.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 16:34
Вучич о встрече с Путиным в Пекине: Мы коротко поговорилиВучич уточнил, что двухсторонняя встреча не планировалась
 
Александр ВучичСербияКосовоНовостиЗарубежьеВладимир Путин
 
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