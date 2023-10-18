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Экс-глава Нафтогаза рассказал, как украинские коррупционеры дурят Запад и подставляют низшие чины

Экс-глава Нафтогаза рассказал, как украинские коррупционеры дурят Запад и подставляют низшие чины - 18.10.2023 Украина.ру

Экс-глава Нафтогаза рассказал, как украинские коррупционеры дурят Запад и подставляют низшие чины

Андрей Коболев заявил, что принятый Верховной Радой закон о финмониторинге бывших чиновников, не будет работать фактически. Мнение он высказал на странице в соцсети

2023-10-18T12:21

2023-10-18T12:21

2023-10-18T12:21

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Во вторник, 17 октября, Верховная Рада приняла закон о пожизненном финансовом мониторинге высших чиновников и политиков Украины – политически значимых лиц. Согласно утвержденному документу, их будут проверять даже после того, как они покинут свои посты. Сейчас такому контролю подлежат бывшие чиновники только на протяжении трех лет с момента увольнения с должности. Новый закон принят в той редакции, которую требовали международные партнеры. После вступления его в силу могут начаться переговоров о вступлении Украины в ЕС.Экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев уверен, что на самом деле закон работать не будет –матерые коррупционеры уже знают, как его обойти.По его мнению, действуя таким образом, формально выполняется требования Запада, а значит можно получить еще денег – а их именно и ждут коррупционеры."Риск применения нового требования к ним самим при этом близок к нулю, потому что необоснованное большое количество объектов контроля делает эффективность крайне низкой. У матерых и опытных ребят практически нет шансов оказаться под контролем", – уверен бывший глава Нафтогаза.Он добавляет, что в такой ситуации пострадает лишь широкая общественность, не имеющая никакого отношения к коррупции.На данный момент закон еще не вступил в силу – его должен подписать президент Владимир Зеленский.

https://ukraina.ru/20231006/1049976193.html

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