Экс-глава Нафтогаза рассказал, как украинские коррупционеры дурят Запад и подставляют низшие чины - 18.10.2023 Украина.ру
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Экс-глава Нафтогаза рассказал, как украинские коррупционеры дурят Запад и подставляют низшие чины
Экс-глава Нафтогаза рассказал, как украинские коррупционеры дурят Запад и подставляют низшие чины - 18.10.2023 Украина.ру
Экс-глава Нафтогаза рассказал, как украинские коррупционеры дурят Запад и подставляют низшие чины
Андрей Коболев заявил, что принятый Верховной Радой закон о финмониторинге бывших чиновников, не будет работать фактически. Мнение он высказал на странице в соцсети
2023-10-18T12:21
2023-10-18T12:21
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Во вторник, 17 октября, Верховная Рада приняла закон о пожизненном финансовом мониторинге высших чиновников и политиков Украины – политически значимых лиц. Согласно утвержденному документу, их будут проверять даже после того, как они покинут свои посты. Сейчас такому контролю подлежат бывшие чиновники только на протяжении трех лет с момента увольнения с должности. Новый закон принят в той редакции, которую требовали международные партнеры. После вступления его в силу могут начаться переговоров о вступлении Украины в ЕС.Экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев уверен, что на самом деле закон работать не будет –матерые коррупционеры уже знают, как его обойти.По его мнению, действуя таким образом, формально выполняется требования Запада, а значит можно получить еще денег – а их именно и ждут коррупционеры."Риск применения нового требования к ним самим при этом близок к нулю, потому что необоснованное большое количество объектов контроля делает эффективность крайне низкой. У матерых и опытных ребят практически нет шансов оказаться под контролем", – уверен бывший глава Нафтогаза.Он добавляет, что в такой ситуации пострадает лишь широкая общественность, не имеющая никакого отношения к коррупции.На данный момент закон еще не вступил в силу – его должен подписать президент Владимир Зеленский.
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новости, новости украины, закон, коррупция
Новости, Новости Украины, Закон, коррупция

Экс-глава Нафтогаза рассказал, как украинские коррупционеры дурят Запад и подставляют низшие чины

12:21 18.10.2023
 
© crime-dn.suгривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
© crime-dn.su
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Андрей Коболев заявил, что принятый Верховной Радой закон о финмониторинге бывших чиновников, не будет работать фактически. Мнение он высказал на странице в соцсети
Во вторник, 17 октября, Верховная Рада приняла закон о пожизненном финансовом мониторинге высших чиновников и политиков Украины – политически значимых лиц. Согласно утвержденному документу, их будут проверять даже после того, как они покинут свои посты. Сейчас такому контролю подлежат бывшие чиновники только на протяжении трех лет с момента увольнения с должности. Новый закон принят в той редакции, которую требовали международные партнеры. После вступления его в силу могут начаться переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев уверен, что на самом деле закон работать не будет –матерые коррупционеры уже знают, как его обойти.

"Этот метод успешно применяется с 2015 года, и стал результатом многих полезных инициатив. Это называется абсурдизация, то есть внесение абсурда. Например, можно расширить круг контролируемых лиц от разумного количества до неразумного", – подчеркнул Коболев.

По его мнению, действуя таким образом, формально выполняется требования Запада, а значит можно получить еще денег – а их именно и ждут коррупционеры.
"Риск применения нового требования к ним самим при этом близок к нулю, потому что необоснованное большое количество объектов контроля делает эффективность крайне низкой. У матерых и опытных ребят практически нет шансов оказаться под контролем", – уверен бывший глава Нафтогаза.
Он добавляет, что в такой ситуации пострадает лишь широкая общественность, не имеющая никакого отношения к коррупции.
"И именно эта прослойка людей начинает коллективно ненавидеть Запад. Москва здесь побеждает", – подытоживает Коболев.
На данный момент закон еще не вступил в силу – его должен подписать президент Владимир Зеленский.
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