https://ukraina.ru/20231018/1050278424.html

Протесты охватили сразу несколько стран после обстрела больницы в Газе

Протесты охватили сразу несколько стран после обстрела больницы в Газе - 18.10.2023 Украина.ру

Протесты охватили сразу несколько стран после обстрела больницы в Газе

Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан сотрясают массовые протесты. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа вечером 17 октября, передаёт издание Al Jazeera

2023-10-18T01:43

2023-10-18T01:43

2023-10-18T01:43

новости

сектор газа

палестино-израильский конфликт

обстрелы

жертвы

протесты

ливан

турция

иран

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101085/55/1010855533_0:107:2200:1345_1920x0_80_0_0_b0c1af2cb6cad53e7734331e6d29c58c.jpg

В Анкаре толпы протестующих перекрыли одну их трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля. Сообщается, что палестинским правоохранителям пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным телеграм-канала Readovka, тысячи ливанцев вышли на улицы в знак солидарности с Палестиной после ракетного удара по больнице в секторе Газа.Протестующие в Стамбуле начали пробираться на территорию израильского консульства. Перед зданием собрались тысячи людей, которые выражают свой протест. Судя по опубликованным в сети видео, жители Турции штурмуют американскую базу Кюречик в турецкой Малатье, где стоит радиолокационная станция. Ситуация меняется стремительно. Разъярённые толпы людей требуют привлечь к ответственности Израиль за убийство сотен людей. Напомним, в результате удара по больнице в секторе Газа погибло и пострадало более 800 гражданских лиц. Информация дополняется по мере того как на месте трагедии разбирают завалы. Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что США несут ответственность за нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в Газе. Также ответственность за произошедшее на Запад возложила Сирия. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации "Исламский джихад*". *организация запрещена в России

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, обстрелы, жертвы, протесты, ливан, турция, иран, сирия, тунис