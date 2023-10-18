Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины - 18.10.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины - 18.10.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
Зерновая афера стала образчиком антинародного курса польских элит. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
2023-10-18T05:40
2023-10-18T05:40
новости
украина
польша
зерно
зерновая сделка
зерновой конфликт
транзит
фермеры
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После выхода России из "зерновой сделки", руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Но транзит "почему-то" не получился — зерно стало оседать в стране, рассказал эксперт.Насыщение рынка украинским зерном ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз продукции с Украины, что привело к обострению отношений двух стран. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели, добавил он.Однако интересы всех этих групп — ничто по сравнению с интересами узкого круга польских элит. Они заработали и на зерне, и на хлебе, да ещё поднабрали предвыборных очков на мнимом "спасении" фермеров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231017/1050269917.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, польша, зерно, зерновая сделка, зерновой конфликт, транзит, фермеры
Новости, Украина, Польша, зерно, зерновая сделка, зерновой конфликт, транзит, фермеры

Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины

05:40 18.10.2023
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Белоруссии
Уборка зерновых в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Егор Еремов
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Зерновая афера стала образчиком антинародного курса польских элит. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
После выхода России из "зерновой сделки", руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Но транзит "почему-то" не получился — зерно стало оседать в стране, рассказал эксперт.
Насыщение рынка украинским зерном ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз продукции с Украины, что привело к обострению отношений двух стран. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели, добавил он.
"В результате недовольны фермеры, недовольны покупатели — парадоксально, но при падении цен на зерно, стоимость хлеба в магазинах выросла. Недовольны так называемые восточные партнёры. Недовольны кураторы конфликта в Европе и США — они недоумевают, что это за помощь со стороны Польши, больше похожая на удар по и без того умирающей экономике Украины", - отметил Краснов.
Однако интересы всех этих групп — ничто по сравнению с интересами узкого круга польских элит. Они заработали и на зерне, и на хлебе, да ещё поднабрали предвыборных очков на мнимом "спасении" фермеров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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