https://ukraina.ru/20231018/1050271750.html

Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины

Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины - 18.10.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины

Зерновая афера стала образчиком антинародного курса польских элит. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов

2023-10-18T05:40

2023-10-18T05:40

2023-10-18T05:40

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зерно

зерновая сделка

зерновой конфликт

транзит

фермеры

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После выхода России из "зерновой сделки", руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Но транзит "почему-то" не получился — зерно стало оседать в стране, рассказал эксперт.Насыщение рынка украинским зерном ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз продукции с Украины, что привело к обострению отношений двух стран. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели, добавил он.Однако интересы всех этих групп — ничто по сравнению с интересами узкого круга польских элит. Они заработали и на зерне, и на хлебе, да ещё поднабрали предвыборных очков на мнимом "спасении" фермеров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050269917.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, зерно, зерновая сделка, зерновой конфликт, транзит, фермеры