Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
Зерновая афера стала образчиком антинародного курса польских элит. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
После выхода России из "зерновой сделки", руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Но транзит "почему-то" не получился — зерно стало оседать в стране, рассказал эксперт.
Насыщение рынка украинским зерном ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз продукции с Украины, что привело к обострению отношений двух стран. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели, добавил он.
"В результате недовольны фермеры, недовольны покупатели — парадоксально, но при падении цен на зерно, стоимость хлеба в магазинах выросла. Недовольны так называемые восточные партнёры. Недовольны кураторы конфликта в Европе и США — они недоумевают, что это за помощь со стороны Польши, больше похожая на удар по и без того умирающей экономике Украины", - отметил Краснов.
Однако интересы всех этих групп — ничто по сравнению с интересами узкого круга польских элит. Они заработали и на зерне, и на хлебе, да ещё поднабрали предвыборных очков на мнимом "спасении" фермеров, заключил собеседник издания.
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