Вучич о встрече с Путиным в Пекине: Мы коротко поговорили - 17.10.2023 Украина.ру
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Вучич о встрече с Путиным в Пекине: Мы коротко поговорили
Вучич о встрече с Путиным в Пекине: Мы коротко поговорили - 17.10.2023 Украина.ру
Вучич о встрече с Путиным в Пекине: Мы коротко поговорили
Вучич уточнил, что двухсторонняя встреча не планировалась
2023-10-17T16:34
2023-10-17T17:32
новости
александр вучич
сербия
владимир путин
пекин
форум
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Президент Сербии Александр Вучич с президентом России Владимиром Путиным встретился на полях III Международном форуме "Один пояс – один путь", но не проводил с ним двухсторонних переговоров. Об этом Вучич заявил журналистам 17 октября в Пекине."Я встретил президента Путина, у нас не было двухсторонней встречи, мы коротко поговорили. У него была важная и длительная встреча с Си (лидер Китая Си Цзиньпин)", - процитировал телеканал РТС слова Александра Вучича.Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин приглашен на форум "Один пояс – один путь" в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
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новости, александр вучич, сербия, владимир путин, пекин, форум
Новости, Александр Вучич, Сербия, Владимир Путин, Пекин, форум

Вучич о встрече с Путиным в Пекине: Мы коротко поговорили

16:34 17.10.2023 (обновлено: 17:32 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Вучич уточнил, что двухсторонняя встреча не планировалась
Президент Сербии Александр Вучич с президентом России Владимиром Путиным встретился на полях III Международном форуме "Один пояс – один путь", но не проводил с ним двухсторонних переговоров. Об этом Вучич заявил журналистам 17 октября в Пекине.
"Я встретил президента Путина, у нас не было двухсторонней встречи, мы коротко поговорили. У него была важная и длительная встреча с Си (лидер Китая Си Цзиньпин)", - процитировал телеканал РТС слова Александра Вучича.
Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин приглашен на форум "Один пояс – один путь" в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
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