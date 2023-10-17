Вучич о встрече с Путиным в Пекине: Мы коротко поговорили
16:34 17.10.2023 (обновлено: 17:32 17.10.2023)
Вучич уточнил, что двухсторонняя встреча не планировалась
Президент Сербии Александр Вучич с президентом России Владимиром Путиным встретился на полях III Международном форуме "Один пояс – один путь", но не проводил с ним двухсторонних переговоров. Об этом Вучич заявил журналистам 17 октября в Пекине.
"Я встретил президента Путина, у нас не было двухсторонней встречи, мы коротко поговорили. У него была важная и длительная встреча с Си (лидер Китая Си Цзиньпин)", - процитировал телеканал РТС слова Александра Вучича.
Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин приглашен на форум "Один пояс – один путь" в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.