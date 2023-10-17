https://ukraina.ru/20231017/1050260786.html

Прерванный путь к миру. Умер человек, который хотел выполнить предвыборные обещания Зеленского

Прерванный путь к миру. Умер человек, который хотел выполнить предвыборные обещания Зеленского - 17.10.2023 Украина.ру

Прерванный путь к миру. Умер человек, который хотел выполнить предвыборные обещания Зеленского

На 55-м году жизни после длительной болезни в немецкой больнице умер старый кавээновский знакомый Зеленского и бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей... Украина.ру, 17.10.2023

2023-10-17T15:34

2023-10-17T15:34

2023-10-17T16:10

украина

слуга народа

донбасс

мир

сергей сивохо

эксклюзив

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На 55-м году жизни после длительной болезни в немецкой больнице умер старый кавээновский знакомый Зеленского и бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо. Он искренне хотел мира, но один в поле не воин.Сергей Сивохо родился в Донецке и в молодости прославился остроумными выступлениями за команды КВН Донецкого политехнического института (ДПИ), «Дрим-тим», Сборной СНГ и Сборной XX века. Пожалуй, самой ярким его образом в то время был «Добрый фей».«Здравствуй, крестник Золушок! Как твой заворот кишок? Я давно за тобой наблюдаю — вон из тех кустов!» — звучало очень смешно, особенно от крупного мужчины в наряде феи-крестной.Со второй половины 90-х Сергей строил карьеру актера и ведущего на украинском и российском телевидении, работал сценаристом и продюсером.2014 год стал поворотным для многих, в том числе для Сивохо. Он оказался среди тех патриотов Украины, которые не впали в националистический угар и желали найти точки компромисса и примирения. Логично, что в 2019 году Сергей примкнул к предвыборной кампании своего старого знакомого и коллеги Владимира Зеленского, который обещал электорату закончить войну на Донбассе и договориться с Россией. Сивохо выдвигался в депутаты от «Слуги народа» на парламентских выборах того же года, но проиграл.Тогда в октябре он занял должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса — с поручением разработать план примирения с ДНР и ЛНР.«Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах», — объяснил свои задачи Сивохо.17 февраля он заявил о запуске инициативы «Национальная платформа примирения и единства», идея которой основывалась на словах Зеленского о масштабном национальном диалоге, сказанных им в конце октября на «Форуме единства» в Мариуполе. Проект должен был стать площадкой для диалога между Киевом и Донбассом.«Сегодня мы делаем первые шаги к миру. Начинаем путь, на который за 6 лет никто не осмелился выйти. Путь к миру через диалог», — заявил Сивохо.12 марта 2020 года он в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве презентовал инициативу со словами о том, что «приоритет государственной политики — восстановление мира», в чем будут помогать «"амбассадоры" — люди, которые пользуются авторитетом с обеих сторон конфликта и могут объединить вокруг себя общество».Но робкая попытка мирной инициативы была сорвана праворадикалами, триггером для насильственных действий со стороны которых стали слова Сивохо о «внутренней» природе конфликта. Но это лишь формальный повод. Очевидно, что срыв готовили заранее. Около десяти представителей «Азова» (признан в РФ террористической организацией) и «Национальных дружин» аккредитовались на презентацию вместе с прессой. За ними подтянулись остальные, 25–30 боевиков, которые выломали стеклянные двери в помещение. Они окружили Сивохо, стали его оскорблять, сломали стенд мероприятия, кричали, чтобы Сергей ехал в Ростов (как предатель вслед за Януковичем), а затем повалили советника секретаря СНБО на пол — и он был вынужден уйти.На случившееся не отреагировала ни полиция, ни Зеленский, под эгидой которого как бы проходило мероприятие. Праворадикалов же не то что не привлекли к ответственности, они сами написали заявление в СБУ с обвинением Сивохо в госизмене. Секретарь СНБО Алексей Данилов, шеф Сивохо, заявил, что Сергея никто не уполномочивал представлять позицию СНБО. Украинские СМИ тогда рассматривали две версии: решение главы офиса Зеленского Андрея Ермака приостановить деятельность мирной платформы из-за внутрипартийных разногласий (Ермак заявлял, что Россия — сторона конфликта, а не посредник для переговоров); опасения курировавшего нацистские группировки в то время главы МВД Украины Арсена Авакова, заинтересованного в продолжении войны, которая вынесла его подопечных на важные должности при министерствах. Интересно, что во время срыва инициативы диалога с Донбассом, директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович рассказывал о том, как в будущем правильно проводить декоммунизацию и дерусификацию на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.О том, что мира все-таки не будет, стало окончательно понятно после того, как 18 депутатов от «Слуги народа» потребовали от Данилова уволить Сергея со словами: «Деятельность Сивохо вызывает беспокойство в обществе, создает политическую напряженность и прямо вредит национальным интересам Украины».Они заявили, что данное мнение поддерживает гораздо большее число парламентариев, просто не все успели подписать соответствующее обращение.Сивохо в свою очередь раскритиковал своих недоброжелателей. «На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию», — написал он.В конце марта Зеленский отстранил старого друга от всех должностей и тот вернулся к продюсерской работе в «Студии Квартал-95». Тогда же, возможно, на нервной почве, стала прогрессировать болезнь Сивохо.Его увольнение стало символом того, что Зеленский решил отказаться от своих предвыборных обещаний и продолжить путь Порошенко.В 2021 году Сивохо пытался собирать в парламенте некую миротворческую группу без представителей «партии войны», ездил на линую соприкосновения и наивно заявлял, что Данилов все больше склоняется к «отрицательным решениям» по Донбассу, а президента Зеленского «подставляют», когда он подписывает решения СНБО.После февраля 2022 года уже совсем больной Сивохо призывал к «борьбе с российской агрессией». Впрочем, праворадикалам уже было все равно — для них он так и остался «сепаром», который призывал к диалогу с теми, кого в итоге, несмотря на предвыборные обещания Зеленского, было решено убивать.

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2023

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, слуга народа, донбасс, мир, сергей сивохо, эксклюзив