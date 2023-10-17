Великобритания потратила 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на "Дома для Украины" - 17.10.2023 Украина.ру
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Великобритания потратила 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на "Дома для Украины"
Великобритания потратила 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на "Дома для Украины" - 17.10.2023 Украина.ру
Великобритания потратила 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на "Дома для Украины"
Правительство Великобритании выделило 2,1 миллиарда фунтов стерлингов (236,2 млрд руб.) на "Дома для Украины", отчёт опубликован Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO)
2023-10-17T11:39
2023-10-17T11:39
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зарубежье
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В отчёте говорится, что с марта 2022 года в Великобританию прибыли 131 тысяча украинцев. Правительство выделило на их поддержку 2,1 миллиарда фунтов стерлингов.Программа "Дома для Украины" совместно управляется Министерством внутренних дел Великобритании и Департаментом по делам общин и местного самоуправления Великобритании.Первые украинцы, прибывшие по этой программе, получили визы до весны 2025 года. Пока неясно, намерено ли правительство продлевать существующие трехлетние визы.В конце сентября 2023 года правительство выделило 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на финансирование этой схемы, говорится в отчёте.В отчёте говорится о выплатах "Спасибо" в размере 350 фунтов стерлингов в месяц в первый год и 500 фунтов стерлингов в месяц во второй год. Эти деньги выплачиваются спонсорам, принимающим украинских беженцев, но они должны закончиться за год до истечения срока действия виз.Чуть менее 74 000 спонсоров подали заявки на прием украинцев по этой схеме. Если спонсоры не захотят принимать украинцев без этих платежей, украинцам, участвующим в схеме, потребуются другие жилищные решения, говорится в материале.Департамент по делам общин и местного самоуправления Великобритании не располагает точными данными о количестве украинцев, которые стали бездомными после прекращения спонсорства.В отчёте резюмируется, что британскому правительству скоро придется принять важные решения о будущем этой схемы, в том числе о том, продлевать ли визы на срок более трех лет и продлевать ли финансирование местных властей и спонсоров, которое в настоящее время заканчивается до истечения срока действия виз. Властям также необходимо будет тщательно отслеживать ключевые риски, такие как защита и угроза бездомности по мере прекращения спонсорства.
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новости, великобритания, зарубежье, украинцы, украинские беженцы, мвд
Новости, Великобритания, Зарубежье, украинцы, украинские беженцы, МВД

Великобритания потратила 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на "Дома для Украины"

11:39 17.10.2023
 
© CC0, Pixabayфунты банкноты деньги Великобритания
фунты банкноты деньги Великобритания
© CC0, Pixabay
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Правительство Великобритании выделило 2,1 миллиарда фунтов стерлингов (236,2 млрд руб.) на "Дома для Украины", отчёт опубликован Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO)
В отчёте говорится, что с марта 2022 года в Великобританию прибыли 131 тысяча украинцев. Правительство выделило на их поддержку 2,1 миллиарда фунтов стерлингов.
Программа "Дома для Украины" совместно управляется Министерством внутренних дел Великобритании и Департаментом по делам общин и местного самоуправления Великобритании.
Первые украинцы, прибывшие по этой программе, получили визы до весны 2025 года. Пока неясно, намерено ли правительство продлевать существующие трехлетние визы.
В конце сентября 2023 года правительство выделило 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на финансирование этой схемы, говорится в отчёте.
"Размер единовременного платежа на человека был установлен в размере 10 500 фунтов стерлингов, но был снижен до 5 900 фунтов стерлингов для всех прибывших после 31 декабря 2022 года", говорится в материале.
В отчёте говорится о выплатах "Спасибо" в размере 350 фунтов стерлингов в месяц в первый год и 500 фунтов стерлингов в месяц во второй год. Эти деньги выплачиваются спонсорам, принимающим украинских беженцев, но они должны закончиться за год до истечения срока действия виз.
Чуть менее 74 000 спонсоров подали заявки на прием украинцев по этой схеме. Если спонсоры не захотят принимать украинцев без этих платежей, украинцам, участвующим в схеме, потребуются другие жилищные решения, говорится в материале.
Департамент по делам общин и местного самоуправления Великобритании не располагает точными данными о количестве украинцев, которые стали бездомными после прекращения спонсорства.
В отчёте резюмируется, что британскому правительству скоро придется принять важные решения о будущем этой схемы, в том числе о том, продлевать ли визы на срок более трех лет и продлевать ли финансирование местных властей и спонсоров, которое в настоящее время заканчивается до истечения срока действия виз. Властям также необходимо будет тщательно отслеживать ключевые риски, такие как защита и угроза бездомности по мере прекращения спонсорства.
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