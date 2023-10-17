https://ukraina.ru/20231017/1050242765.html

Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМП

Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМП - 17.10.2023 Украина.ру

Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМП

Хотя в понедельник из-за дождей и облаков российское наступление в этом месте несколько замедлилось, но окружение российскими подразделениями этого северного пригорода Донецка продолжается

2023-10-17T08:29

2023-10-17T08:29

2023-10-17T11:58

авдеевка

эксклюзив

донецк

сво

спецоперация

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О ситуации на Авдеевском фронте изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и общественный деятель старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, который практически каждый день в течение последней недели бывает на позициях подразделений, наступающих на украинские с юга.«Из-за плохой погоды дроны сегодня не летали, а так в течение 7 дней была ясная погода, поэтому небо было усеяно беспилотниками. Даже иногда можно было наблюдать в небе битву дронов. Как правило, они просто врезались друг в друга.Сейчас на фронте некоторое замедление. После начала нашего наступления украинцы успели перебросить под Авдеевку боекомплект и резервы. Сейчас идут ожесточенные артиллерийские дуэли. Опять же непростая ситуация с контрбатарейной борьбой. Большой террикон на севере города протяженностью в 700 метров, который позволяет простреливать город, сейчас в серой зоне: по нему наступают и наши, и ВСУ. Наши окапываются на занятых ранее позициях. На юге возле ресторанного комплекса "Царская охота", где у украинцев укрепрайон, наши ждут, когда ФАБами его снесут к чертовой матери, чтобы пойти дальше», — рассказывает Матюшин.Сейчас все подходы к Авдеевке под российским огневым контролем. Железная дорога контролируется физически. На юге из населенных пунктов Опытного и Водяного продолжается наступление в полях на поселок Северное, после чего хотят взять другой поселок — Ласточкино.Наступают севернее поселка Красногоровка в направлении сел Новокалиново и Керамик.А на северо-западе от Авдеевки пока идут позиционные бои в населенных пунктах Бердычи и Степовое (Петровское).В ходе наступления со стороны Спартака у ВСУ смогли отбить позицию, известную как «Алмаз-1», которая была захвачена украинцами в 2017 году. Тогда погиб знаменитый полковник из батальона «Восток» с позывным «Грек», когда вытаскивал раненного.За неделю боев ВСУ, по словам Матюшина, потеряли 50 танков и 100 БТР.Российская армия в боях за Авдеевку освоила отличную от «вагнеровской» тактику продвижения вперед, применявшуюся последними в Бахмуте/Артемовске.Если в Бахмуте под прикрытием артиллерии штурмовые группы «Вагнера» сразу же занимали новые позиции, то под Авдеевкой перед штурмовыми группами сначала идут саперы, так как там всё заминировано. Если группа упирается в огневую точку, то по ней начинают бить из танков. А если это не помогает, то наступающие вызывают огонь крупнокалиберной артиллерии. В случае успеха штурмовые группы просто зачищают позиции противника.«С какими бы командирами подразделений, воюющих на Авдеевском фронте, я бы не говорил, никто из них не смог дать своего прогноза ни по окружению города, ни по его полной зачистке», — сообщил Матюшин.Напомним, Украина.ру ранее сообщала, что гарнизон Авдеевки составляет примерно 11 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20231012/1050130865.html

https://ukraina.ru/20231015/1050193424.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

авдеевка, эксклюзив, донецк, сво, спецоперация