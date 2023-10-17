Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМП - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050242765.html
Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМП
Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМП - 17.10.2023 Украина.ру
Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМП
Хотя в понедельник из-за дождей и облаков российское наступление в этом месте несколько замедлилось, но окружение российскими подразделениями этого северного пригорода Донецка продолжается
2023-10-17T08:29
2023-10-17T11:58
авдеевка
эксклюзив
донецк
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050147418_0:51:3163:1830_1920x0_80_0_0_a9ec2784ee9a0febbb8ddf933ebdc0be.jpg
О ситуации на Авдеевском фронте изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и общественный деятель старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, который практически каждый день в течение последней недели бывает на позициях подразделений, наступающих на украинские с юга.«Из-за плохой погоды дроны сегодня не летали, а так в течение 7 дней была ясная погода, поэтому небо было усеяно беспилотниками. Даже иногда можно было наблюдать в небе битву дронов. Как правило, они просто врезались друг в друга.Сейчас на фронте некоторое замедление. После начала нашего наступления украинцы успели перебросить под Авдеевку боекомплект и резервы. Сейчас идут ожесточенные артиллерийские дуэли. Опять же непростая ситуация с контрбатарейной борьбой. Большой террикон на севере города протяженностью в 700 метров, который позволяет простреливать город, сейчас в серой зоне: по нему наступают и наши, и ВСУ. Наши окапываются на занятых ранее позициях. На юге возле ресторанного комплекса "Царская охота", где у украинцев укрепрайон, наши ждут, когда ФАБами его снесут к чертовой матери, чтобы пойти дальше», — рассказывает Матюшин.Сейчас все подходы к Авдеевке под российским огневым контролем. Железная дорога контролируется физически. На юге из населенных пунктов Опытного и Водяного продолжается наступление в полях на поселок Северное, после чего хотят взять другой поселок — Ласточкино.Наступают севернее поселка Красногоровка в направлении сел Новокалиново и Керамик.А на северо-западе от Авдеевки пока идут позиционные бои в населенных пунктах Бердычи и Степовое (Петровское).В ходе наступления со стороны Спартака у ВСУ смогли отбить позицию, известную как «Алмаз-1», которая была захвачена украинцами в 2017 году. Тогда погиб знаменитый полковник из батальона «Восток» с позывным «Грек», когда вытаскивал раненного.За неделю боев ВСУ, по словам Матюшина, потеряли 50 танков и 100 БТР.Российская армия в боях за Авдеевку освоила отличную от «вагнеровской» тактику продвижения вперед, применявшуюся последними в Бахмуте/Артемовске.Если в Бахмуте под прикрытием артиллерии штурмовые группы «Вагнера» сразу же занимали новые позиции, то под Авдеевкой перед штурмовыми группами сначала идут саперы, так как там всё заминировано. Если группа упирается в огневую точку, то по ней начинают бить из танков. А если это не помогает, то наступающие вызывают огонь крупнокалиберной артиллерии. В случае успеха штурмовые группы просто зачищают позиции противника.«С какими бы командирами подразделений, воюющих на Авдеевском фронте, я бы не говорил, никто из них не смог дать своего прогноза ни по окружению города, ни по его полной зачистке», — сообщил Матюшин.Напомним, Украина.ру ранее сообщала, что гарнизон Авдеевки составляет примерно 11 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20231012/1050130865.html
https://ukraina.ru/20231015/1050193424.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050147418_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ca19545ca0dc5ac17bdabe38b056c7d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
авдеевка, эксклюзив, донецк, сво, спецоперация
Авдеевка, Эксклюзив, Донецк, СВО, Спецоперация

Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМП

08:29 17.10.2023 (обновлено: 11:58 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Хотя в понедельник из-за дождей и облаков российское наступление в этом месте несколько замедлилось, но окружение российскими подразделениями этого северного пригорода Донецка продолжается
О ситуации на Авдеевском фронте изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и общественный деятель старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, который практически каждый день в течение последней недели бывает на позициях подразделений, наступающих на украинские с юга.
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 17:18
В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под АвдеевкойРоссийская армия продолжает развивать свой успех на Авдеевском фронте. Город в полукольце. Подразделения МО РФ на левом фланге Авдеевки движутся навстречу друг к другу с севера и юга. В случае успеха украинский гарнизон будет окружен
«Из-за плохой погоды дроны сегодня не летали, а так в течение 7 дней была ясная погода, поэтому небо было усеяно беспилотниками. Даже иногда можно было наблюдать в небе битву дронов. Как правило, они просто врезались друг в друга.
Сейчас на фронте некоторое замедление. После начала нашего наступления украинцы успели перебросить под Авдеевку боекомплект и резервы. Сейчас идут ожесточенные артиллерийские дуэли. Опять же непростая ситуация с контрбатарейной борьбой. Большой террикон на севере города протяженностью в 700 метров, который позволяет простреливать город, сейчас в серой зоне: по нему наступают и наши, и ВСУ. Наши окапываются на занятых ранее позициях. На юге возле ресторанного комплекса "Царская охота", где у украинцев укрепрайон, наши ждут, когда ФАБами его снесут к чертовой матери, чтобы пойти дальше», — рассказывает Матюшин.
Сейчас все подходы к Авдеевке под российским огневым контролем. Железная дорога контролируется физически. На юге из населенных пунктов Опытного и Водяного продолжается наступление в полях на поселок Северное, после чего хотят взять другой поселок — Ласточкино.
Наступают севернее поселка Красногоровка в направлении сел Новокалиново и Керамик.
А на северо-западе от Авдеевки пока идут позиционные бои в населенных пунктах Бердычи и Степовое (Петровское).
В ходе наступления со стороны Спартака у ВСУ смогли отбить позицию, известную как «Алмаз-1», которая была захвачена украинцами в 2017 году. Тогда погиб знаменитый полковник из батальона «Восток» с позывным «Грек», когда вытаскивал раненного.
За неделю боев ВСУ, по словам Матюшина, потеряли 50 танков и 100 БТР.
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 15:32
Ситуация под Авдеевкой и Купянском. Начало наступления или отвлекающий удар?Авдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий.
Российская армия в боях за Авдеевку освоила отличную от «вагнеровской» тактику продвижения вперед, применявшуюся последними в Бахмуте/Артемовске.
Если в Бахмуте под прикрытием артиллерии штурмовые группы «Вагнера» сразу же занимали новые позиции, то под Авдеевкой перед штурмовыми группами сначала идут саперы, так как там всё заминировано. Если группа упирается в огневую точку, то по ней начинают бить из танков. А если это не помогает, то наступающие вызывают огонь крупнокалиберной артиллерии. В случае успеха штурмовые группы просто зачищают позиции противника.
«С какими бы командирами подразделений, воюющих на Авдеевском фронте, я бы не говорил, никто из них не смог дать своего прогноза ни по окружению города, ни по его полной зачистке», — сообщил Матюшин.
Напомним, Украина.ру ранее сообщала, что гарнизон Авдеевки составляет примерно 11 тысяч человек.
 
АвдеевкаЭксклюзивДонецкСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
04:24В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины
04:20Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"
04:10Политолог объяснил, как Польша разделилась на "синих" и "красных" и стала похожа Украину до Майдана
Лента новостейМолния