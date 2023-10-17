https://ukraina.ru/20231017/1050226879.html

Если о коррупции не говорить, то ее как бы и нет. Что хочет Зеленский от журналистов-расследователей

Если о коррупции не говорить, то ее как бы и нет. Что хочет Зеленский от журналистов-расследователей - 17.10.2023 Украина.ру

Если о коррупции не говорить, то ее как бы и нет. Что хочет Зеленский от журналистов-расследователей

Зеленский потребовал от журналистов не писать о коррупции до окончания войны. Но в отличие от уничтоженной оппозиционной журналистики, на оставшиеся СМИ, финансируемые местным олигархатом и западными грантами, Зеленский давить не может. Вопрос борьбы с коррупцией на Украине — это вопрос внешнего управления, а значит, молчать не будут

2023-10-17T08:55

2023-10-17T08:55

2023-10-17T13:54

украина

коррупция

владимир зеленский

сша

сми

всу

эксклюзив

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У партнеров ни один доллар не украден«Он сказал: "Молчите до победы"», — заявила главный редактор украинского портала ZN.UA Юлия Мостовая после непубличного разговора с Владимиром Зеленским на конференции National Media Talk 2023 в Киеве, в ходе которого, по ее словам, Зеленский потребовал от журналистов не освещать коррупционные скандалы.Осенью прошлого года он заявил, что на Украине коррупции нет, «многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами», а остались «только те, кто хочет защитить свою страну». А в начале октября этого года Зеленский сказал, что коррупция на Украине — это российский нарратив с целью расколоть единство Запада в поддержке киевских властей. «Ни один доллар не был украден у наших партнеров», — постулировал Зеленский. Впрочем, затем он осторожно добавил, что бывают «разные люди и случаи».Все это выглядело довольно экстравагантно, учитывая недавние соцопросы КМИС по заказу USAID (американский фонд, контролируемый Госдепом США, запрещен в РФ), которые говорят, что 89% респондентов считают коррупцию второй по значимости проблемой после войны, а главным видом коррупции 81% опрошенных назвал коррупцию политическую.Российская пропаганда оказывается правдойОчень низкие рейтинги Украины в Corruption Perceptions Index международной организации Transparency International (признана в РФ нежелательной организацией) тоже намекают на некоторую необоснованность слов Зеленского. Сейчас Украина занимает 116 место из 180 стран в указанном индексе, набрав 33 балла из возможных 100. Причем после Майдана держится примерно на одном уровне. За почти 10 лет Украина в целом повысила свой балл с 26 до 33, что совсем немного, а в последние годы президентства Зеленского стоит на месте: в 2019 году — 32 балла, в 2021-м — 33 балла, как и сейчас. Кстати, в 2018 году при Порошенко у Украины тоже было 32 балла, поэтому никакого особого эффекта от заявляемой ее властями борьбы с коррупцией, не видно. Вообще, согласно рейтингу Transparency, страна, в которой коррупции нет или почти нет, должна набирать 100 или почти 100 баллов. Показатель в 30–33 балла говорит о том, что в такой стране коррупция приближается к тому, чтобы подменить собой государство.Тот факт, что обвиняемая Западом во всех смертных грехах Белоруссия занимает более высокое место в индексе коррупции, чем Украина, говорит о том, что коррупция на Украине — нечто большее, чем просто российский нарратив. Минобороны и Государственная таможенная служба Украины зафиксировали с начала 2023 года 653 случая пропажи в воинских частях гуманитарной помощи для военных. Более 10% гуманитарных грузов для ВСУ просто исчезает. Нельзя забывать и скандальное расследование ГБР, которые выявило в середине января «организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины». Получив за полгода подрядов поставки продуктов в воинские части на 2 млрд гривен (около 5 млрд рублей), компания реально поставила лишь треть, а остальное перепродавала через посредников по завышенным ценам. Естественно, без участия государства такое провернуть было бы невозможно и в организации преступной схемы заподозрили экс-замглавы МО Вячеслава Шаповалова. Его арестовали, кстати, после расследования того самого издания ZN.UA, главред которого рассказал о наказе Зеленского журналистам. Мостовая объяснила, что Зеленский потребовал не освещать коррупционные скандалы как раз в связи с этими хищениями продуктов для армии.Коррупция на Украине — госизмена СШАСловам Зеленского о том, что «ни один доллар не был украден у наших партнеров", похоже, не поверили и сами партнеры — в конце января глава инспекции Пентагона и глава USAID прибыли на Украину, чтобы осуществлять надзор за американской помощью. А в конце лета Госдеп направил Украине дипломатическую ноту-демарш касательно вопросов коррупции и прозрачности трат предоставляемой американцами финансовой помощи. В CNN тогда сообщили, что обнаружение незаконного присвоения хотя бы части этих средств может поставить под угрозу всю будущую помощь. Разнообразных антикоррупционных призывов к Киеву с угрозой сократить помощь идет масса. Представитель Госдепа Мэтью Миллер назвал борьбу с коррупцией приоритетным направлением. 2 октября Politico сообщило, что обсуждается вопрос проведения Украиной новых антикоррупционных реформ в обмен на продолжение экономической помощи. Подобные реформы всегда означают очередную удавку на остатки государственного суверенитета. Зеленский сопротивляется как может: организовал выплаты вознаграждений за доносы о взятках в размере 10% от них, предложил приравнять коррупцию к госизмене в период военного положения, теперь требует от СМИ не раскачивать лодку с этой темой.То есть говорить о том, что коррупции на Украине нет, можно только в том смысле, что журналистам наказано о ней не писать. Но данная проблема Зеленского диалектически заключается в том же, в чем его политический успех на выборах — во внешнем управлении Украиной. Большинство украинских журналистов и СМИ живут либо на средства украинских олигархов, либо на средства западных грантов, а значит, являются не вполне украинскими и не слишком-то торопятся выполнять распоряжения Зеленского. Президент оказался на растяжке — коррупцией на Украине занимаются, прежде всего, органы власти, а антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАЗК) и журналисты-расследователи подчиняются совсем не им и организованы как раз для того, чтобы держать на поводке государственных коррупционеров. Нет, коррупция — не повод для Запада ни менять власть на Украине, ни прекращать финансовую и иную помощь. Это просто то самое средство внешнего управления, которое будет использовано хоть с Зеленским, хоть без него.

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2023

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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