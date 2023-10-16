https://ukraina.ru/20231016/1050230161.html

Фархад Ибрагимов о том, сколько продлится арабо-израильский конфликт

Фархад Ибрагимов о том, сколько продлится арабо-израильский конфликт - 16.10.2023 Украина.ру

Фархад Ибрагимов о том, сколько продлится арабо-израильский конфликт

Чего хотят добиться в арабско-израильском конфликте Иран, Турция, Ливан, Сирия, США и Россия, в интервью изданию Украина.ру объяснил эксперт международного... Украина.ру, 16.10.2023

2023-10-16T17:39

2023-10-16T17:39

2023-10-16T18:25

интервью

израиль

украина

хамас

иран

джо байден

хезболла

россия

война

ближний восток

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Чего хотят добиться в арабско-израильском конфликте Иран, Турция, Ливан, Сирия, США и Россия, в интервью изданию Украина.ру объяснил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог Фархад Ибрагимов.Президент США Джо Байден поддержал уничтожение палестинской группировки ХАМАС, действия Израиля на территории сектора Газа оправданы. Об этом 15 октября он заявил в интервью CBS News.— Фархад, начнем с того, кому выгоден конфликт Израиля и ХАМАСа? Кто и как влияет на происходящее на Ближнем Востоке?— На самом деле интересантов как в регионе Ближнего Востока, так и вне этого региона достаточно. Есть акторы в системе международных отношений, которые заинтересованы в том, чтобы там не было мира и спокойствия.Как минимум это западные страны, которые свою идеологию провозгласили как «разделяй и властвуй»; им очень удобна вся эта история [конфликт Израиля и ХАМАСа], на основании которой они могут решать свои ближневосточные дела.— О каких государствах идет речь?— Чтобы США сохранить свое лицо и показать всему миру, что их гегемония никуда не исчезла, они должны с помощью конфликтов, проблем и войн оставаться в том или ином регионе, и Ближний Восток здесь не является исключением.Однако давайте вспомним, что говорил госсекретарь США Блинкен еще некоторое время назад: США с Ближнего Востока уходит. Мы [клуб «Валдай»] анализировали это неоднократно, фиксировали то, что американцы терпят там крах.Мы видели позорное бегство американцев из Афганистана, которое они пытались потом переиграть, что так было задумано. По иранскому треку такая же была история. Саудиты с американцами тоже рассорились. По турецкому вопросу все не очень однозначно.Сейчас американцы понимают, что ситуация идет не по их плану, поэтому в ситуации с Израилем и ХАМАСом видят для себя удобную ниточку, за которую можно подергать и на основании этого вновь или вернуться в регион, или укрепить там свои позиции.Есть европейские акторы, которые теряют свою субъектность как суверенные государства. По арабо-израильскому конфликту у них присутствуют свои внутренние противоречия. Например, британцы размышляют о нескольких сценариях того, как может развиваться конфликт; считается, что у них есть свои подходы, которые не бьются с американскими.— В чем именно эти различия?— Сейчас у власти в США демократы со своей идеологией: они считают, что надо как-то утихомирить израильские стремления к гегемонии в регионе Ближнего Востока. У Лондона несколько иная позиция.Способами утихомиривания Израиля со стороны Америки будут многочисленные антагонисты страны в регионе, и ХАМАС является одним из них. При этом никакого значения не имеет, что госсекретарь США Энтони Блинкен — один из самых влиятельных евреев мира, по версии журнала Time.Если бы сейчас в Вашингтоне правила республиканская партия, очевидно для всех, что американцы однозначно оказали бы помощь израильтянам, а не стали бы вилять хвостом.— Вы упомянули Британию и ее сценарии относительно Ближнего Востока. Что это за сценарии?— Как минимум британцы хотят вновь возвысить свой контроль на Ближнем Востоке. Есть ряд игроков в регионе, которые так или иначе взаимосвязаны с Лондоном, — на основании этой взаимосвязи британцы пытаются остаться в регионе. По некоторым данным их протеже там — Катар, который является одним из главных финансистов ХАМАСа.Для Великобритании Ближний Восток — это как минимум финансовый хаб. Вопрос энергоресурсов никто не отменял, и, конечно же, британцам через эти механизмы нужно контролировать ситуацию. Расшатать ситуацию внутри Израиля, а там, глядишь, и другие приоритеты появятся, на которые они смогут опираться в будущем.Вообще ситуация в Европе непростая. Меня сильно удивило то, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, с учетом его позиции по Украине, упрекает Израиль в бесчеловечном поведении в отношении мирных жителей сектора Газа. Прозрел ли старик Боррель на старости лет, сказать сложно.— По моим ощущениям после прочитанного в прессе и соцсетях, впервые мир обратил внимание на то, что палестинцы тоже гибнут тысячами. Ранее больше было защитников Израиля…— Отчасти согласен. В принципе, не всегда международное сообщество полностью и целиком разделяло позицию Израиля.Израиль манипулировал всегда тем, что у него проблемы, связанные с геноцидом, холокостом — дескать, это кровавое пятно, на которое, конечно же, мир обязан обращать внимание и помнить, чтобы эта чудовищная трагедия не повторилась. Многие страны в мире этого боялись, поэтому целиком и полностью разделяли позицию Израиля. Я бы так на это посмотрел.Но были и другие страны, которые или искренне поддерживали палестинские стремления, или хотели на этом хорошенько сыграть. Ведь, я скажу откровенно, ряд мусульманских держав в регионе использует палестинский фактор намеренно — не потому, что они беспокоятся о жизнях палестинцев, а потому, что с помощью конфликта могут манипулировать в нужном им русле.— Какие это страны?— Во-первых, Иран. Там сформировалась своя идеология после Исламской революции 1979 года, в том числе построенная на антиизраильской карте. Они называют Израиль достаточно пафосно, сионистским режимом, и этим вопросом серьезно бравируют.Плохо ли хорошо это — не мне судить. У Ирана есть свои интересы; до 1979 года иранцам, будучи мусульманами, ничего не мешало с Израилем иметь прекрасные отношения, несмотря на то, что палестинская проблема уже была, шла война Судного дня.Во-вторых, есть эрдогановская Турция, которая периодически напоминает израильтянам о палестинском вопросе. Последний конфликт с Израилем у турков был весной 2021 года. Тем не менее в ноябре планировали визит министра энергетики Турции в Израиль. Не знаю, состоится ли он сейчас, но, так или иначе, контакты есть, отношения сохранены.В-третьих, есть монархии Залива, которые тоже пытаются на фоне ближневосточной войны играть. Катару выгодна эта история: пока есть проблема, есть и нечто объединяющее. Вопрос лишь в том, кто на себя одеяло будет тянуть эффективнее: Иран, Турция, монархии Залива, Египет и так далее.— Арабо-израильский конфликт спровоцирован, чтобы столкнуть Иран и Израиль?— Вполне возможно. Вспомните, что в первые сутки войны, министр обороны и отдельные чиновники Израиля, когда еще не успела начаться спецоперация, уже начали обвинять в этом Иран. Потом они испугались, «переобулись» и заявили: дескать, мы не видим прямого вмешательства Ирана, косвенно — возможно.Иранцы, в свою очередь, категорически опровергают все это. Они понимают, что, если возникнет конфликт между Ираном и Израилем, это будет война не регионального масштаба, а Третья мировая война со всеми вытекающими последствиями.У Израиля и Ирана есть ядерное оружие. Если они его применят, то будет просто кровавая баня. Поэтому страны не заинтересованы в прямом столкновении друг с другом. Я считаю, что этого не произойдет.В то же время прокси-группировки (это как минимум «Хезболла»), которые подчинены Ирану и которые находятся внутри Израиля, только и ждут команды «фас». Их включение вполне реалистично — они могут раздирать Израиль изнутри. Но и в этом случае Тель-Авив вряд ли атакует Тегеран.Зная иранский характер и понимая его, я могу сказать, что они на словах достаточно экспрессивны и импульсивны, но на деле очень прагматичные. То же самое можно сказать и про израильтян.Однако я уверен, что США в таком конфликте заинтересованы: утихомирить амбиции Израиля и заодно наказать Иран не своими руками.— Ливан откроет второй фронт? В сентябре израильский министр обороны заявил, что Иран планирует атаковать Израиль с секретного военного аэродрома, который строится на юге Ливана.— Теоретически сейчас Иран мог бы условно разобраться с Израилем руками «Хезболлы».Сейчас еврейское государство раздираемо колоссальными проблемами, ему будет не до борьбы с ливанской группировкой. Минувшая атака на Израиль продемонстрировала, что мифы о его безопасности разбиты в пух и прах. Репутация страны и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разбилась в пух и прах.Но «Хезболла» будет ожидать момента: если она увидит, что хамасовцы не справляются, бьют тревогу и их силы иссякают, то вполне могут вмешается.Здесь еще один примечательный момент. Израильтяне сами повод Ливану не дадут и не нападут на него, потому что это является краеугольным камнем. Иран говорят, что да, вы угнетаете палестинцев, сектор Газа, мы будем их поддерживать, но свою проблему целиком и полностью решать они будут самостоятельно.А вот в случае, если Израиль нападет на Ливан, Иран, как союзник последнего, устроит еврейскому государству алаверды.Да, Израиль враг — никто с этим не спорит. Но опять же не хотят переходить бордовых линий: не красных, а именно бордовых.— Турция должна выбрать, на чьей стороне она хочет быть: с Евросоюзом, НАТО и моралью Запада или с Москвой, Тегераном, ХАМАСом и «Хезболлой». Это требование заместителя председателя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, озвученное на днях. Будет ли Анкара делать такой выбор?— Турция заняла выжидательную позицию. Что касается заявления Схинаса, то оно очень пафосное. Потому что Турция последнее время демонстрирует, что она находится при самой себе.Страна пытается выстроить нормальные горизонтальные взаимоотношения с восточным вектором в лице России и Китая; ее активно интересуют такие проекты, как ШОС, БРИКС, хотя турки и не афишируют это.От западного вектора отказываться они тоже не намерены и прекрасно понимают, что членства в НАТО никто не отменял. Турки вряд ли оттуда выйдут.Другое дело, что Эрдоган настаивает на том, что он будет продолжать проводить суверенную независимую политику, которая подразумевает независимость ни от Запада, ни от Востока.Эрдоган и его партия, конечно же, в глубине души является абсолютными сторонниками ХАМАСа. Во-первых, и религиозные убеждения, и идеология похожие. Во-вторых, ХАМАС — это «братья-мусульмане» (организация запрещена в РФ), которые привели к власти Эрдогана в 2002 году.Турки за последние двадцать лет очень серьезно трансформировались в плане своих религиозных убеждений.Если Эрдоган занял бы нейтральную сторону, но крен был бы направлен в пользу Израиля, тогда его не поняла бы половина электората. Поэтому он будет придерживаться пропалестинского нейтралитета, дабы выступить переговорщиком. Такое поведение Турции видно и по украинскому вопросу и в других треках на постсоветском пространстве.Эрдогану хочется показать, что Турция реальный дипломатический игрок, способный урегулировать даже такие сложные проблемы как арабо-израильский конфликт.— Относительно Сирии какие мы можем дать прогнозы?— Если бы это было 15–20 лет назад, когда Сирия не была раздираема гражданской войной, проникновением американцев и турок на ее территории, тогда бы Дамаск с Асадом свое слово сказал. Он бы целиком и полностью оказывал прямую военную поддержку ХАМАСу — несмотря на внутримусульманские религиозные различия между ними.Есть понятие общего врага в лице Израиля, и на этом зиждется идеология многих восточных мусульманских государств. Такая позиция их сейчас объединяет. Как только проблема с врагом канет в лету, они будут раздираемы другими вопросами, между ними может возникнуть целый ряд столкновений.— Если встанет выбор кому помогать: Ирану, Сирии, Палестине, Израилю — кого все-таки поддержит Россия?— Сложно спрогнозировать. Самая конструктивная позиция сегодня у Москвы и Китая. Все остальные пытаются на этом играть свою игру.Наша страна подходит к арабо-израильскому конфликту аккуратно и трепетно. Мы заинтересованы в спокойном урегулировании: чтобы противоборствующие стороны сели за стол переговоров и договорились.Что касается выбора сторон, то с Ираном у России отношения сложились достаточно стратегические, серьезные. Но это скорее ситуативное партнерство, потому что Иран прежде всего исходит из своих собственных интересов. Иранцы до сих пор продолжают жить убеждениями, что ядерная сделка означает отношения с Западом.Для России и Израиль не менее значим. Биньямин Нетаньяху на фоне своих предшественников ведет очень последовательную и осторожную политику в связях с Россией.Хотя опять же никаких иллюзий никто не питает ни в отношении Тель-Авива, ни в отношении Тегерана. Мы должны исходить железобетонно из своих собственных интересов, которые выражаются в том, чтобы сохранить отношения с обоими государствами без очевидного выбора в пользу одного или другого игрока, потому что это чревато последствиями.— Нетаньяху много лет был политическим другом Владимира Путина. После начала спецоперации израильский премьер, оставаясь другом президента России, боится говорить это публично. Может быть, сейчас как-то поменяются его настроения в связи с тем, что в Израиле происходит?— Я все-таки сторонник того, что в политике друзей особо не бывает. Есть партнерские взаимоотношения.Нетаньяху пытался быть осторожным на фоне украинского аспекта, поскольку на него серьезно давили. И, кстати говоря, некоторые израильские политологи, которых почему-то называют пророссийскими, говорят: «Это нам в наказание за то, что мы фактически выбрали нейтралитет с пророссийским оттенком в вопросе противостояния России и Запада; возможно, демократы поэтому наказывают Израиль».Насколько это правда, я не берусь говорить, потому что много конспирологических версий сейчас строится. Тем не менее Нетаньяху в отличие от своих предшественников более аккуратен в отношении Москвы, что прибавляет веса российско-израильским отношениям.Однако мы прекрасно понимаем, что сегодня любой позитивный контакт с Россией, Западом воспринимается как априори всецелая поддержка Москвы.В Израиле Нетаньяху фактически один из последних политиков поколения тех людей, которые действительно олицетворяли силу, мощь, национальные интересы — что называется «реал политик». Но после субботнего нападения ХАМАСа фактически мы можем ставить крест на его политической карьере.Для абсолютно всех очевидно, что он проиграл эту битву, даже если сотрет ХАМАС с лица Земли. Ему не удастся выйти сухим из воды.Поэтому на политической карьере Нетаньяху может ставить крест в самые ближайшие месяцы. Как только он решит вопрос с ХАМАСом, будет поднят вопрос об его импичменте, отставке или он сам уйдет.— В чем отличие спецоперации на Украине и арабо-израильского конфликта?— Здесь можно по-разному проецировать вопрос, потому что каждый (арабы и израильтяне) смотрит со своей колокольни.Арабы и израильтяне не смогли договориться, хотят был реальный план. У израильтян главный вопрос заключался в том, что они слишком уверовали в себя, в свою непобедимость.Считается, что Израиль делает благое дело: очищает свою территорию от террористов. Но не все арабы террористы — есть мирные палестинцы: на небольшом клочке земли в секторе Газа живет 2 миллиона людей, которые не виноваты в том, что делает ХАМАС. Но Израиль безразборочно разбирается с ними.С Украиной другая история. Под нашим боком, у наших границ, создавали проект «анти-Россия».Поставили нацистский, фашистский режим, который своих же собственных граждан на Донбассе, в Харькове, Николаеве долгое время мучил. Я лично знаю людей из этих регионов, которых за разговоры на русском в общественных местах били или унижали.Куда смотрели власти? Значит, киевский режим, Зеленский — пособники неонацизма.Мало того что ни у себя создали такой режим, так и нам решили устроить полномасштабную войну. Поэтому мы вынуждены были пойти на специальную военную операцию.— Какое будущее ждет Украину?— Украина будет очищена от неонацистского режима. Когда он сгинет и не будет бандеровской дряни на территории нашей с вами настоящей Украины, тогда все будет хорошо.— Можем ли мы на фоне конфликта между Израилем и ХАМАСом дипломатически и в военном плане завершить спецоперацию?— Чисто теоретически это был бы идеальный вариант. Но Байден заявляет, что невзирая на проблему Израиля и Палестины, мы выделим Украине около 100 миллиардов долларов. То есть киевский режим получит колоссальное количество денег.Видимо, Байден не понимает или ему не говорят, что эти деньги должны быть направлены на собственных граждан. Через год выборы, он должен по идее как-то электорат на свою сторону переубедить. Но, видимо, хочет, чтобы американцы его возненавидели.В Европе понимают, выборы в Словакии и Венгрии показывают, что все устали от Украины, что она на пути к проигрышу, а киевский режим как бездонная бочка.— Что будет с конфликтом Израиля и ХАМАСа?— Что касается арабо-израильской войны, активные боевые действия будут продолжаться еще некоторое время — возможно, несколько месяцев. Хамасовцы хорошо подготовились и с военной, и с финансовой точки зрения.Если же мы говорим именно про войну, а не про конфликт, то война не прекратится до тех пор, пока существует араб и еврей. Эта война не закончится ни через год, ни через десятилетия. К сожалению, ни один из них не хочет идти на компромисс — каждый болеет реваншизмом, идет на принцип.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, израиль, украина, хамас, иран, джо байден, хезболла, россия, война, ближний восток, спецоперация, сша, валдай (клуб), биньямин нетаньяху, владимир путин, киевский режим, конфликт