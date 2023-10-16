https://ukraina.ru/20231016/1050196079.html

Ищенко объяснил, есть ли смысл России уничтожать энергетику Украины

Ищенко объяснил, есть ли смысл России уничтожать энергетику Украины - 16.10.2023 Украина.ру

Ищенко объяснил, есть ли смысл России уничтожать энергетику Украины

Запад предполагает, что Россия будет наносить массированные удары по энергетическим объектам на Украине, но он исходит из того, что Россия собирается воевать еще целый год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2023-10-16T04:45

2023-10-16T04:45

2023-10-16T04:45

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россия

украина

энергетика

ближний восток

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Россия совсем может не предполагать воевать целый год. Если она собирается – наметки на это есть, и возможность, наверное, такая есть - закончить украинскую проблему еще в этом году или весной следующего, то имеет ли смысл уничтожать энергетику того, что завтра будет твоим – потом же восстанавливать?Пока что Россия она наносит удары по морским портам, по линии украинских коммуникаций для того, чтобы усложнить переброску войск. По складам вооружения, по аэродромам, по складам ГСМ, по резервам украинским.То есть, идет классическое уничтожение вооруженных сил для того, чтобы обрушить фронт, победить на поле боя. Разрушение энергетической инфраструктуры – это элемент затяжной войны. Вряд ли Россия сейчас заинтересована и планирует именно затяжную войну с Украиной, еще на год-полтора-два.Сейчас западные эксперты в один голос говорят, что, скорее всего, на Ближнем Востоке война надолго. Сейчас как раз самое время, когда у Запада нет сил и ресурсов, они все отвлечены, особенно сильно плясать на Украине, особенно сильно пытаться выдавить уже после боевых действий, после того, как Украина обрушится, выдавить какой-то приемлемый для них мир – Ближний Восток для них важнее. Тайвань на носу. А ресурсы у них не резиновые.Сейчас, в течение ближайших месяцев-полугода победить и поставить на этом деле крест, и написать такой мир на Украине, который нам выгоден, самое время.Поэтому я далеко не уверен, что Россия сейчас будет уничтожать промышленные и энергетические объекты Украины. Военные объекты – да, с утроенной силой, потому что это дает возможность как можно быстрее покончить с украинской армией, а, следовательно, с украинской государственностью.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231015/1050180162.html

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новости, россия, украина, энергетика, ближний восток