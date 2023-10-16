Ищенко объяснил, есть ли смысл России уничтожать энергетику Украины - 16.10.2023 Украина.ру
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Ищенко объяснил, есть ли смысл России уничтожать энергетику Украины
Ищенко объяснил, есть ли смысл России уничтожать энергетику Украины - 16.10.2023 Украина.ру
Ищенко объяснил, есть ли смысл России уничтожать энергетику Украины
Запад предполагает, что Россия будет наносить массированные удары по энергетическим объектам на Украине, но он исходит из того, что Россия собирается воевать еще целый год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2023-10-16T04:45
2023-10-16T04:45
новости
россия
украина
энергетика
ближний восток
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Россия совсем может не предполагать воевать целый год. Если она собирается – наметки на это есть, и возможность, наверное, такая есть - закончить украинскую проблему еще в этом году или весной следующего, то имеет ли смысл уничтожать энергетику того, что завтра будет твоим – потом же восстанавливать?Пока что Россия она наносит удары по морским портам, по линии украинских коммуникаций для того, чтобы усложнить переброску войск. По складам вооружения, по аэродромам, по складам ГСМ, по резервам украинским.То есть, идет классическое уничтожение вооруженных сил для того, чтобы обрушить фронт, победить на поле боя. Разрушение энергетической инфраструктуры – это элемент затяжной войны. Вряд ли Россия сейчас заинтересована и планирует именно затяжную войну с Украиной, еще на год-полтора-два.Сейчас западные эксперты в один голос говорят, что, скорее всего, на Ближнем Востоке война надолго. Сейчас как раз самое время, когда у Запада нет сил и ресурсов, они все отвлечены, особенно сильно плясать на Украине, особенно сильно пытаться выдавить уже после боевых действий, после того, как Украина обрушится, выдавить какой-то приемлемый для них мир – Ближний Восток для них важнее. Тайвань на носу. А ресурсы у них не резиновые.Сейчас, в течение ближайших месяцев-полугода победить и поставить на этом деле крест, и написать такой мир на Украине, который нам выгоден, самое время.Поэтому я далеко не уверен, что Россия сейчас будет уничтожать промышленные и энергетические объекты Украины. Военные объекты – да, с утроенной силой, потому что это дает возможность как можно быстрее покончить с украинской армией, а, следовательно, с украинской государственностью.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231015/1050180162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, энергетика, ближний восток
Новости, Россия, Украина, энергетика, Ближний Восток

Ищенко объяснил, есть ли смысл России уничтожать энергетику Украины

04:45 16.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Запад предполагает, что Россия будет наносить массированные удары по энергетическим объектам на Украине, но он исходит из того, что Россия собирается воевать еще целый год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Россия совсем может не предполагать воевать целый год. Если она собирается – наметки на это есть, и возможность, наверное, такая есть - закончить украинскую проблему еще в этом году или весной следующего, то имеет ли смысл уничтожать энергетику того, что завтра будет твоим – потом же восстанавливать?
Пока что Россия она наносит удары по морским портам, по линии украинских коммуникаций для того, чтобы усложнить переброску войск. По складам вооружения, по аэродромам, по складам ГСМ, по резервам украинским.
То есть, идет классическое уничтожение вооруженных сил для того, чтобы обрушить фронт, победить на поле боя. Разрушение энергетической инфраструктуры – это элемент затяжной войны. Вряд ли Россия сейчас заинтересована и планирует именно затяжную войну с Украиной, еще на год-полтора-два.
"Пока что складываются идеальные обстоятельства для того, чтобы с Украиной покончить как можно быстрее, потому что Запад сейчас занят Израилем и Ближним Востоком, для него это принципиальная точка, он не будет оттуда отвлекаться, и там проблема очень трудно разрешима. Арабам очень трудно победить Израиль, но и Израилю очень трудно победить всех арабов, даже с западной поддержкой", – сказал эксперт.
Сейчас западные эксперты в один голос говорят, что, скорее всего, на Ближнем Востоке война надолго. Сейчас как раз самое время, когда у Запада нет сил и ресурсов, они все отвлечены, особенно сильно плясать на Украине, особенно сильно пытаться выдавить уже после боевых действий, после того, как Украина обрушится, выдавить какой-то приемлемый для них мир – Ближний Восток для них важнее. Тайвань на носу. А ресурсы у них не резиновые.
Сейчас, в течение ближайших месяцев-полугода победить и поставить на этом деле крест, и написать такой мир на Украине, который нам выгоден, самое время.
Поэтому я далеко не уверен, что Россия сейчас будет уничтожать промышленные и энергетические объекты Украины. Военные объекты – да, с утроенной силой, потому что это дает возможность как можно быстрее покончить с украинской армией, а, следовательно, с украинской государственностью.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ростислав Ищенко интервью
15 октября, 17:13
Ростислав Ищенко об особенностях палестино-израильского конфликта
 
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