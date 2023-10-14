https://ukraina.ru/20231014/1050173101.html

Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico

Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico - 14.10.2023 Украина.ру

Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico

Украинские пилоты на следующей неделе могут начать тренировки на американских истребителях F-16 на базе США в Тусоне, штат Аризона. Об этом со ссылкой на представителей американских властей 13 октября сообщает газета Politico.

2023-10-14T02:26

2023-10-14T02:26

2023-10-14T02:26

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"Украинские пилоты, как ожидается, начнут подготовку к полётам на истребителях F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе", - говорится в публикации.Отмечается, что небольшая группа пилотов ВСУ в сентябре прибыла в США для прохождения курса английского языка на базе ВВС в Техасе. После прохождения первого тестирования на знание английского, пилоты направляются в Аризону, где на авиабазе Национальной гвардии Моррис будут тренироваться в главном учебном центре. Прежде, чем приступить к реальному управлению истребителем, они получат базовые навыки пилотирования F-16 на симуляторах и теоретические знания в аудиториях.Ранее США согласовали передачу Киеву истребителей F-16, а также разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию этих самолётов. Часть стран, например, Дания, уже начали эту работу.Большинство экспертов, в том числе западные, отмечают, что F-16 в украинском небе не изменят расклад сил на фронте.

https://ukraina.ru/20231008/1050006549.html

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