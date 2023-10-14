Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico - 14.10.2023 Украина.ру
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Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico
Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico - 14.10.2023 Украина.ру
Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico
Украинские пилоты на следующей неделе могут начать тренировки на американских истребителях F-16 на базе США в Тусоне, штат Аризона. Об этом со ссылкой на представителей американских властей 13 октября сообщает газета Politico.
2023-10-14T02:26
2023-10-14T02:26
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"Украинские пилоты, как ожидается, начнут подготовку к полётам на истребителях F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе", - говорится в публикации.Отмечается, что небольшая группа пилотов ВСУ в сентябре прибыла в США для прохождения курса английского языка на базе ВВС в Техасе. После прохождения первого тестирования на знание английского, пилоты направляются в Аризону, где на авиабазе Национальной гвардии Моррис будут тренироваться в главном учебном центре. Прежде, чем приступить к реальному управлению истребителем, они получат базовые навыки пилотирования F-16 на симуляторах и теоретические знания в аудиториях.Ранее США согласовали передачу Киеву истребителей F-16, а также разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию этих самолётов. Часть стран, например, Дания, уже начали эту работу.Большинство экспертов, в том числе западные, отмечают, что F-16 в украинском небе не изменят расклад сил на фронте.
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новости, сша, украина, ввс, f-16, всу
Новости, США, Украина, ВВС, F-16, ВСУ

Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico

02:26 14.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Украинские пилоты на следующей неделе могут начать тренировки на американских истребителях F-16 на базе США в Тусоне, штат Аризона. Об этом со ссылкой на представителей американских властей 13 октября сообщает газета Politico.
"Украинские пилоты, как ожидается, начнут подготовку к полётам на истребителях F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе", - говорится в публикации.
Отмечается, что небольшая группа пилотов ВСУ в сентябре прибыла в США для прохождения курса английского языка на базе ВВС в Техасе. После прохождения первого тестирования на знание английского, пилоты направляются в Аризону, где на авиабазе Национальной гвардии Моррис будут тренироваться в главном учебном центре. Прежде, чем приступить к реальному управлению истребителем, они получат базовые навыки пилотирования F-16 на симуляторах и теоретические знания в аудиториях.
Ранее США согласовали передачу Киеву истребителей F-16, а также разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию этих самолётов. Часть стран, например, Дания, уже начали эту работу.
Большинство экспертов, в том числе западные, отмечают, что F-16 в украинском небе не изменят расклад сил на фронте.
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