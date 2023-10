https://ukraina.ru/20231013/1050168163.html

Путин об Украине, конец "контрнаступа". Итоги 13 октября на Украине

Президент России Владимир Путин заявил об утечке оружия с Украины, но сомневается в прямых поставках Киевом оружия ХАМАС. Официальный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил о завершении украинского контрнаступления

О том, что в событиях в Израиле могло использоваться оружие с Украины, Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен - очень высокий. Чёрный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать", - сказал Путин.При этом он выразил сомнение, что такие решение принимаются на уровне руководства страны."Продают всё, что угодно, всё, что можно продать. Если оружия продаются, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется, точно продают", - отметил Путин.По словам президента России Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, какой никогда в истории не было, он отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами. Путин отметил, что далеко не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС, нужно думать о гражданском населении – почему страдать должны все, включая женщин и детей.Также президент РФ подчеркнул, что Россия готова стать посредником при урегулировании конфликта.Кроме того, Путин заявил, что Украина обогнала Молдавию в рейтинге самых бедных стран Европы."Я не очень понимаю в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина — самая бедная по доходам и по всем другим показателям", - сказал Путин.Примечательно, что в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колониальные привычки Запада в отношении африканских стран заявили о себе и во время действия зерновой сделки по Украине."К сожалению, старые колониальные привычки заявили о себе и здесь. Проблемы наших африканских братьев и сестер не были приняты во внимание западными странами. Лично мы придаем большое значение сбалансированному распределению зерна в африканские страны. На переговорах с президентом России, господином Путиным мы обсуждали, что можно сделать для решения этих проблем", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в атаке ХАМАС на Израиль использовалось оружие с Украины. Так, появились видео, на котором демонстрировалось стрелковое оружие и человек за кадром на арабском языке благодарил украинцев за поставки. Также СМИ сообщали о задержанном грузе с гранатами с украинской маркировкой. Утверждалось, что гранаты поставили из Закарпатья."Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "чёрные рынки". Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание. Спросите у агентства Bloomberg, изданий The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и других, сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования? Подсказываю "нисколько", - прокомментировала эти публикации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также обратил внимание на информацию об украинском оружии в Израиле."Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва", - отметил Медведев.Примечательно, что даже американские политики допустили, что в произошедшем в Израиле могло использоваться украинское оружие."Американское оружие, используемое ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", - написала в соцсети Х (бывший Twitter) член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.При этом 13 октября украинские дипломаты сообщили, что в Израиле погибли 13 украинцев.Пока на официальном уровне Израиль не заявлял о том, что у боевиков ХАМАС было украинское оружие.Конец "контрнаступа"Украинское контрнаступление можно считать законченным, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации."Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным", – подчрекнул Небензя.Он заявил, что ценой контрнаступления Украины стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники."Больше ничем за последние четыре месяца киевский режим похвастаться не может", – указал Небензя.Ранее, 4 сентября, президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление "не пробуксовкой, а провалом". Спустя неделю и один день Путин заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.При этом сейчас украинские власти говорят о крайне напряжённой для Украины обстановке в подконтрольной ВСУ Авдеевке."Четвёртые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. Бьют из всего, что у них есть. Активно работает авиация. По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью <...> Вчера очень много было применения бронированной техники, шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак", - заявил утром 13 октября глава украинской Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.Позже популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о предупреждении, которое передали британские разведчики украинской власти и военным."МI-6 передали в Офис Президента и Генштаб новую разведданные, что российская армия готовит на зиму большую военную операцию под Авдеевкой, цель которой окружить ВСУ в городе. Британская разведка считает необходимым усилить оборонительные рубежи на флангах, чтобы не потерять высоты вокруг города, как было под Бахмутом (украинское название Артёмовска — Ред.)", - указывалось в сообщении телеграм-канала.Ряд других украинских СМИ также указывают на сложную для ВСУ ситуацию под Авдеевкой и на то, что украинское командование опасается окружения своих сил в этом городе.

