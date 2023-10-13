Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре - 13.10.2023 Украина.ру
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Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре
Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре - 13.10.2023 Украина.ру
Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре
Бывший премьер-министр Великобритании, большой друг Украины Борис Джонсон признался, что восхищается русской культурой – той самой, которую с остервенением отменяют на Западе
2023-10-13T16:14
2023-10-13T16:14
эксклюзив
борис джонсон
украина
россия
культура
сергей марков
татьяна поп
илья кива
гороховский
владимир спиваков
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В интервью украинскому телеканалу "Рада" Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой."Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", — сказал политик.Неожиданную откровенность проанализировали эксперты на своих страницах в соцсетях – и пришли к выводу, что выдающегося чутья Джонсону не занимать.Общественный деятель Дмитрий Спивак:В СВЕТЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНОГО ПРИЗНАНИЯ БОРИСА о том, что он русофил и восхищается русской культурой и языком, меня интересует несколько вопросов.1) Отменят ли университеты Львова (Львовская политехника и нацуниверситет имени Франко) звание Почетного доктора, присвоенное Джонсону?2) Отменит ли Черниговская казацкая громада посвящение Джонсона в казаки?3) Будем ли мы и дальше переименовывать улицы и площади в честь БОриса?4) Вернут ли в украинские библиотеки книги Достоевского и Толстого? И что будет делать языковой омбудсмен Кремень? Ведь Джонсон признался в русофилии, а он для нас почти святой…И чтоб два раза не вставать… Что будем делать с Шольцем? Канцлер недавно сказал, что русская культура – это часть общей европейской истории, и ее нельзя просто запретить. Может, сразу в Миротворец? Чтоб время не терять…А как насчет премьера Италии Мелани, которая сказала, что нужно разделять войну в Украине и русскую культуру? И, конечно, не забывайте о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая призналась в любви к русской опере…Как они посмели вообще??? Ума не приложу… Ведь все цивилизованные страны ОБЯЗАНЫ отказаться от русских (не российских!) классиков, и ОБЯЗАНЫ считать русский язык мовой оккупанта.Считаю, что чистосердечное признание БОриса, нашего верного друга, это недоработка со стороны Украины… Нужно было сделать ход конем, и переименовать целый город в честь Джонсона. Глядишь, помогло бы…И в эфире государственного (!!!) телеканала БОрис точно не выдал бы зраду…Журналист Денис Гороховский:Теперь о важном: улицы им. Бориса Джонсона уже переименовали?Политик Илья Кива:В 2017 году Борис Джонсон уже делал признание не только о своей любви к русской культуре, но также публично рассказал о своих русских корнях."Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь — в Москве. Уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет", — заявил он на пресс-конференции после переговоров с Сергеем Лавровым.Поэтому вчерашнее его признание в том, что он остается русофилом вернуло к позиции, которую он уже озвучивал шесть лет назад.В подобных высказываниях всегда читать нужно между строк, там основной смысл сказанного. "Только дурак не будет восхищаться русской культурой", - передал послание экс премьер - министр Британии своим новым друзьям на Украине, ненавидящим и проклинающим сегодня Россию.P.S. Улыбаюсь и вспоминаю, как галичане недавно во Львове с цветами встречали русофила с русскими корнями Бориса. Хотя они там всех хорошо встречают, у кого есть деньги и власть.Политолог Сергей Марков:Борис Джонсон внезапно заявил, что он был и остаётся русофилом, что он очень любит русскую культуру, русскую цивилизацию в целом. Что Россия великолепная и только идиот может ее не любить.И что не надо обвинять Россию в нападении ХАМАС на Израиль, - это не Россия, а Иран. Конечно, все это верно. Но странно слышать.Общественный деятель Татьяна Поп:Неблагодарная скотиняка, во имя которого переименовывали улицы, крестили детей - Борис Джонсон признался в эфире украинского телеканала Рада, в любви к России.Назвал себя убежденным русофилом, обозвал дураками всех тех, кто не восхищается русским языком, русской культурой и русской цивилизацией.А ещё Борис заявил, что по его мнению Россия не причастна к войне в Израиле.Вопрос к аудитории. Что произошло с Бориском? Чувствует перспективу ближайшей утилизации однополярного мироустройства? Понимает, что проект по влиянию на рогульские неокрепшие и малоразвитые умы для использования их в качестве инструмента в войне с русскими, подходит к финальному аккорду?Смысла в продолжении вранья, сочинении мифов о вселенской поддержке и быстрых победах для слеповерующих и тупых подопечных уже нет, пора добить правдой?Ваши версии, друзья?* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20230914/1049411976.html
https://ukraina.ru/20230614/1047212299.html
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Виктория Титова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, борис джонсон, украина, россия, культура, сергей марков, татьяна поп, илья кива, гороховский, владимир спиваков, великобритания, израиль, хамас
Эксклюзив, Борис Джонсон, Украина, Россия, культура, Сергей Марков, Татьяна Поп, Илья Кива, Гороховский, Владимир Спиваков, Великобритания, Израиль, ХАМАС

Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре

16:14 13.10.2023
 
© president.gov.uaБорис Джонсон Киев
Борис Джонсон Киев
© president.gov.ua
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывший премьер-министр Великобритании, большой друг Украины Борис Джонсон признался, что восхищается русской культурой – той самой, которую с остервенением отменяют на Западе
В интервью украинскому телеканалу "Рада" Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой.
"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", — сказал политик.
Неожиданную откровенность проанализировали эксперты на своих страницах в соцсетях – и пришли к выводу, что выдающегося чутья Джонсону не занимать.
Общественный деятель Дмитрий Спивак:
В СВЕТЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНОГО ПРИЗНАНИЯ БОРИСА о том, что он русофил и восхищается русской культурой и языком, меня интересует несколько вопросов.
1) Отменят ли университеты Львова (Львовская политехника и нацуниверситет имени Франко) звание Почетного доктора, присвоенное Джонсону?
2) Отменит ли Черниговская казацкая громада посвящение Джонсона в казаки?
3) Будем ли мы и дальше переименовывать улицы и площади в честь БОриса?
4) Вернут ли в украинские библиотеки книги Достоевского и Толстого? И что будет делать языковой омбудсмен Кремень? Ведь Джонсон признался в русофилии, а он для нас почти святой…
14 сентября, 15:52
Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради УкраиныБывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал экс-главу США и кандидата в американские президенты Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева, ведь иначе "триумф победы России ударит по самому Трампу". Такое заявление Джонсон сделал 14 сентября в своей статье для британского журнала Spectator
И чтоб два раза не вставать… Что будем делать с Шольцем? Канцлер недавно сказал, что русская культура – это часть общей европейской истории, и ее нельзя просто запретить. Может, сразу в Миротворец? Чтоб время не терять…
А как насчет премьера Италии Мелани, которая сказала, что нужно разделять войну в Украине и русскую культуру? И, конечно, не забывайте о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая призналась в любви к русской опере…
Как они посмели вообще??? Ума не приложу… Ведь все цивилизованные страны ОБЯЗАНЫ отказаться от русских (не российских!) классиков, и ОБЯЗАНЫ считать русский язык мовой оккупанта.
Считаю, что чистосердечное признание БОриса, нашего верного друга, это недоработка со стороны Украины… Нужно было сделать ход конем, и переименовать целый город в честь Джонсона. Глядишь, помогло бы…
И в эфире государственного (!!!) телеканала БОрис точно не выдал бы зраду…
Журналист Денис Гороховский:
Теперь о важном: улицы им. Бориса Джонсона уже переименовали?
Политик Илья Кива:
В 2017 году Борис Джонсон уже делал признание не только о своей любви к русской культуре, но также публично рассказал о своих русских корнях.
"Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь — в Москве. Уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет", — заявил он на пресс-конференции после переговоров с Сергеем Лавровым.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 13:32
"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержалиБорис Джонсон отказался от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер-министр Великобритании досрочно ушел из парламента и, таким образом, фактически покинул большую политику
Поэтому вчерашнее его признание в том, что он остается русофилом вернуло к позиции, которую он уже озвучивал шесть лет назад.
В подобных высказываниях всегда читать нужно между строк, там основной смысл сказанного. "Только дурак не будет восхищаться русской культурой", - передал послание экс премьер - министр Британии своим новым друзьям на Украине, ненавидящим и проклинающим сегодня Россию.
P.S. Улыбаюсь и вспоминаю, как галичане недавно во Львове с цветами встречали русофила с русскими корнями Бориса. Хотя они там всех хорошо встречают, у кого есть деньги и власть.
Политолог Сергей Марков:
Борис Джонсон внезапно заявил, что он был и остаётся русофилом, что он очень любит русскую культуру, русскую цивилизацию в целом. Что Россия великолепная и только идиот может ее не любить.
И что не надо обвинять Россию в нападении ХАМАС на Израиль, - это не Россия, а Иран. Конечно, все это верно. Но странно слышать.
Общественный деятель Татьяна Поп:
Неблагодарная скотиняка, во имя которого переименовывали улицы, крестили детей - Борис Джонсон признался в эфире украинского телеканала Рада, в любви к России.
Назвал себя убежденным русофилом, обозвал дураками всех тех, кто не восхищается русским языком, русской культурой и русской цивилизацией.
А ещё Борис заявил, что по его мнению Россия не причастна к войне в Израиле.
Заседание Европейского Совета - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
8 октября, 17:47
США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - TelegraphСША и Великобритания "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради выделения дополнительных средств Украине, сообщили журналисты газеты The Telegraph со ссылкой на источники
Вопрос к аудитории. Что произошло с Бориском? Чувствует перспективу ближайшей утилизации однополярного мироустройства? Понимает, что проект по влиянию на рогульские неокрепшие и малоразвитые умы для использования их в качестве инструмента в войне с русскими, подходит к финальному аккорду?
Смысла в продолжении вранья, сочинении мифов о вселенской поддержке и быстрых победах для слеповерующих и тупых подопечных уже нет, пора добить правдой?
Ваши версии, друзья?
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивБорис ДжонсонУкраинаРоссиякультураСергей МарковТатьяна ПопИлья КиваГороховскийВладимир СпиваковВеликобританияИзраильХАМАС
 
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