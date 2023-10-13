https://ukraina.ru/20231013/1050163908.html

Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре

Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре - 13.10.2023 Украина.ру

Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре

Бывший премьер-министр Великобритании, большой друг Украины Борис Джонсон признался, что восхищается русской культурой – той самой, которую с остервенением отменяют на Западе

2023-10-13T16:14

2023-10-13T16:14

2023-10-13T16:14

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В интервью украинскому телеканалу "Рада" Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой."Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", — сказал политик.Неожиданную откровенность проанализировали эксперты на своих страницах в соцсетях – и пришли к выводу, что выдающегося чутья Джонсону не занимать.Общественный деятель Дмитрий Спивак:В СВЕТЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНОГО ПРИЗНАНИЯ БОРИСА о том, что он русофил и восхищается русской культурой и языком, меня интересует несколько вопросов.1) Отменят ли университеты Львова (Львовская политехника и нацуниверситет имени Франко) звание Почетного доктора, присвоенное Джонсону?2) Отменит ли Черниговская казацкая громада посвящение Джонсона в казаки?3) Будем ли мы и дальше переименовывать улицы и площади в честь БОриса?4) Вернут ли в украинские библиотеки книги Достоевского и Толстого? И что будет делать языковой омбудсмен Кремень? Ведь Джонсон признался в русофилии, а он для нас почти святой…И чтоб два раза не вставать… Что будем делать с Шольцем? Канцлер недавно сказал, что русская культура – это часть общей европейской истории, и ее нельзя просто запретить. Может, сразу в Миротворец? Чтоб время не терять…А как насчет премьера Италии Мелани, которая сказала, что нужно разделять войну в Украине и русскую культуру? И, конечно, не забывайте о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая призналась в любви к русской опере…Как они посмели вообще??? Ума не приложу… Ведь все цивилизованные страны ОБЯЗАНЫ отказаться от русских (не российских!) классиков, и ОБЯЗАНЫ считать русский язык мовой оккупанта.Считаю, что чистосердечное признание БОриса, нашего верного друга, это недоработка со стороны Украины… Нужно было сделать ход конем, и переименовать целый город в честь Джонсона. Глядишь, помогло бы…И в эфире государственного (!!!) телеканала БОрис точно не выдал бы зраду…Журналист Денис Гороховский:Теперь о важном: улицы им. Бориса Джонсона уже переименовали?Политик Илья Кива:В 2017 году Борис Джонсон уже делал признание не только о своей любви к русской культуре, но также публично рассказал о своих русских корнях."Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь — в Москве. Уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет", — заявил он на пресс-конференции после переговоров с Сергеем Лавровым.Поэтому вчерашнее его признание в том, что он остается русофилом вернуло к позиции, которую он уже озвучивал шесть лет назад.В подобных высказываниях всегда читать нужно между строк, там основной смысл сказанного. "Только дурак не будет восхищаться русской культурой", - передал послание экс премьер - министр Британии своим новым друзьям на Украине, ненавидящим и проклинающим сегодня Россию.P.S. Улыбаюсь и вспоминаю, как галичане недавно во Львове с цветами встречали русофила с русскими корнями Бориса. Хотя они там всех хорошо встречают, у кого есть деньги и власть.Политолог Сергей Марков:Борис Джонсон внезапно заявил, что он был и остаётся русофилом, что он очень любит русскую культуру, русскую цивилизацию в целом. Что Россия великолепная и только идиот может ее не любить.И что не надо обвинять Россию в нападении ХАМАС на Израиль, - это не Россия, а Иран. Конечно, все это верно. Но странно слышать.Общественный деятель Татьяна Поп:Неблагодарная скотиняка, во имя которого переименовывали улицы, крестили детей - Борис Джонсон признался в эфире украинского телеканала Рада, в любви к России.Назвал себя убежденным русофилом, обозвал дураками всех тех, кто не восхищается русским языком, русской культурой и русской цивилизацией.А ещё Борис заявил, что по его мнению Россия не причастна к войне в Израиле.Вопрос к аудитории. Что произошло с Бориском? Чувствует перспективу ближайшей утилизации однополярного мироустройства? Понимает, что проект по влиянию на рогульские неокрепшие и малоразвитые умы для использования их в качестве инструмента в войне с русскими, подходит к финальному аккорду?Смысла в продолжении вранья, сочинении мифов о вселенской поддержке и быстрых победах для слеповерующих и тупых подопечных уже нет, пора добить правдой?Ваши версии, друзья?* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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