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День гнева в Европе: Берлин патрулирует полиция, в Кёльне заявили два митинга, еврейская община в шоке

День гнева в Европе: Берлин патрулирует полиция, в Кёльне заявили два митинга, еврейская община в шоке - 13.10.2023 Украина.ру

День гнева в Европе: Берлин патрулирует полиция, в Кёльне заявили два митинга, еврейская община в шоке

В Германии обеспокоились проведением "Пятницы потопа в Аль-Аксе"

2023-10-13T15:07

2023-10-13T15:07

2023-10-13T15:07

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палестино-израильский конфликт

митинг

демонстрации

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Халид Машаль, лидер и один из основателей ХАМАС, 11 октября обратился к мусульманам всего мира. Машаль назвал пятницу, 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле. В правительстве Израиля призвали сограждан, находящихся за рубежом, вести себя осторожно в пятницу в связи с угрозами.Власти Германии готовят меры против несанкционированных демонстраций.Отчет полицииФедеральное ведомство уголовной полиции Германии опубликовало отчёт о текущей ситуации. По стране "следует ожидать повышения эмоционального и мобилизационного потенциала", говорится в документе. А это значит, что возможны митинги и демонстрации против Израиля, пишет издание Die Stimme Berlins.Ведомство предупреждает, что "следует ожидать агитации в форме словесных оскорблений, актов сопротивления, а иногда и физических нападений, в том числе с использованием метания предметов в находящихся на службе сотрудников". Одновременно с этим "конкретной угрозы израильским институтам и интересам в Германии" в настоящее время не просматривается, говорится в отчете.Глава берлинской полиции Барбара Словик заявила, что в ведомстве создана "Рабочая группа по Газе". Антиизраильские протесты подлежат быстрому разгону, добавила она. Кроме этого, на улицах Берлина развернут вооруженные патрули быстрого реагирования. Кельн - два митингаВ субботу, 14 октября, на площади Кёльна могут столкнуться сторонники Палестины и Израиля, сообщило Radio Köln.Одновременно были зарегистрированы две демонстрации: одна под лозунгом "Встаньте против ненависти к Израилю и антисемитизму", другая "Палестина под оккупацией", пишет источник.При этом полиция Кёльна выдвинула ряд условий участникам митинга в поддержку Палестины. "Террористические атаки ХАМАСа нельзя оправдывать или даже праздновать, нельзя отрицать существование Государства Израиль, нельзя разжигать насилие и ненависть против израильского населения и евреев", говорится в материале.Министерство внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн встревожено призывом исламистского движения ХАМАС мобилизовать палестинцев по всему миру, сообщил официальный портал Гамбурга.В ведомстве сообщили о нескольких заявках на проведения собраний в поддержку Палестину, в частности, в Киле и Рендсбурге. Однако, как пишет Hamgurg.de, в Киле организаторы отказались от проведения. А в Рендсбурге запланированное мероприятие было запрещено местными властями "в связи с опасениями беспорядков".Глава министерства Сабина Зюттерлин-Ваакк приветствовала это решение. Свобода собраний является высоким благом в свободном демократическом базовом строе, подчеркнула министр. "Однако мы как правовое государство, не можем согласиться на такую провокацию, как сейчас, с ожидаемой накаленной и агрессивной атмосферой, в которой беспорядки кажутся вполне реальными", добавила она.В отчёте Управления по защите Конституции земли Шлезвиг-Гольштейн за 2022 год "потенциал организации ХАМАС оценивается примерно в пять человек".Еврейская община обеспокоенаГазета Berliner Zeitung опубликовала статью под названием "Евреи в Берлине: "Мы не знаем, что нас ждёт"".Журналисты издания отмечают, что еврейская община Берлина обеспокоена возможными актами насилия. Многие хотят остаться дома в пятницу 13 октября.Раввин из еврейской общины в Берлине в интервью газете рассказал, что евреи по всему миру находятся "в шоке от произошедших терактов". По словам раввина, невозможно было представить, что в Германии люди выйдут праздновать действия ХАМАС и призвал гражданское общество Берлина прекратить подобное поведение.Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".Вечером 7 октября в Берлине прошла демонстрация против Израиля. Демонстрация была организована пропалестинской организацией "Самидун" и проходила в субботу в берлинском районе Нойкёльн. Изначально ее участники раздавали сладкую выпечку, празднуя нападение палестинских группировок на Израиль.Однако, после того как участники демонстрации начали выкрикивать лозунги антисемитского и антисионистского содержания, полиция разогнала митинг.

https://ukraina.ru/20231012/1050116239.html

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новости, германия, зарубежье, хамас, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, митинг, демонстрации