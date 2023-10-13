https://ukraina.ru/20231013/1050146577.html

Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти

Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти - 13.10.2023 Украина.ру

Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти

Взрыв прогремел утром в пятницу в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале

2023-10-13T08:42

2023-10-13T08:42

2023-10-13T08:54

взрыв

кривой рог

днепропетровская область

воздушная тревога

новости

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"Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется", - написал Вилкул.Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно около 8:30 утра.

https://ukraina.ru/20231012/1050112478.html

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2023

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Новости

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взрыв, кривой рог, днепропетровская область, воздушная тревога, новости