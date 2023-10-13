Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти
08:42 13.10.2023 (обновлено: 08:54 13.10.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Взрыв прогремел утром в пятницу в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале
"Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется", - написал Вилкул.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно около 8:30 утра.