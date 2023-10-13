Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти - 13.10.2023 Украина.ру
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Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти
Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти - 13.10.2023 Украина.ру
Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти
Взрыв прогремел утром в пятницу в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале
2023-10-13T08:42
2023-10-13T08:54
взрыв
кривой рог
днепропетровская область
воздушная тревога
новости
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"Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется", - написал Вилкул.Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно около 8:30 утра.
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взрыв, кривой рог, днепропетровская область, воздушная тревога, новости
взрыв, Кривой Рог, Днепропетровская область, воздушная тревога, Новости

Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти

08:42 13.10.2023 (обновлено: 08:54 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взрыв прогремел утром в пятницу в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале
"Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется", - написал Вилкул.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно около 8:30 утра.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 08:22
Взрыв повредил склады в припортовой зоне на юге Одесской областиОперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 октября в своем телеграм-канале сообщило, что в результате взрыва были повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области
 
взрывКривой РогДнепропетровская областьвоздушная тревогаНовости
 
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