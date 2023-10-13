https://ukraina.ru/20231013/1050145773.html

Экс-аналитик Пентагона рассказала, чего лишится Зеленский из-за конфликта в Израиле

Экс-аналитик Пентагона рассказала, чего лишится Зеленский из-за конфликта в Израиле - 13.10.2023 Украина.ру

Экс-аналитик Пентагона рассказала, чего лишится Зеленский из-за конфликта в Израиле

Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение интереса США к Украине. Таким мнением поделилась 12 октября бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

2023-10-13T07:44

2023-10-13T07:44

2023-10-13T07:59

владимир зеленский

сша

пентагон

зарубежье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9bdfeeb4a6b1d28e7fe95199dd4c770.jpg

"Это был его (президента Украины Владимира Зеленского) худший день (день начала конфликта в Израиле — ред.). И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания", — заверила эксперт.Квятковски указала также, что западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках солдат ХАМАС.По ее мнению, США в очередной раз повторяют свои ошибки, поставляя оружие одной стране и затем обнаруживая, что это оружие используется против другого их союзника.Аналитик предположила, что американский интерес к Украине уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше.В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.Накануне обозреватель Financial Times обратил внимание на то, что Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.Издание El Mundo написало, что он сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. А это может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".

https://ukraina.ru/20231013/1050145509.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, сша, пентагон, зарубежье, новости