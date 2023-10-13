https://ukraina.ru/20231013/1050145773.html
Экс-аналитик Пентагона рассказала, чего лишится Зеленский из-за конфликта в Израиле
Экс-аналитик Пентагона рассказала, чего лишится Зеленский из-за конфликта в Израиле - 13.10.2023 Украина.ру
Экс-аналитик Пентагона рассказала, чего лишится Зеленский из-за конфликта в Израиле
Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение интереса США к Украине. Таким мнением поделилась 12 октября бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-10-13T07:44
2023-10-13T07:44
2023-10-13T07:59
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"Это был его (президента Украины Владимира Зеленского) худший день (день начала конфликта в Израиле — ред.). И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания", — заверила эксперт.Квятковски указала также, что западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках солдат ХАМАС.По ее мнению, США в очередной раз повторяют свои ошибки, поставляя оружие одной стране и затем обнаруживая, что это оружие используется против другого их союзника.Аналитик предположила, что американский интерес к Украине уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше.В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.Накануне обозреватель Financial Times обратил внимание на то, что Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.Издание El Mundo написало, что он сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. А это может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".
https://ukraina.ru/20231013/1050145509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, сша, пентагон, зарубежье, новости
Экс-аналитик Пентагона рассказала, чего лишится Зеленский из-за конфликта в Израиле
07:44 13.10.2023 (обновлено: 07:59 13.10.2023)
Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение интереса США к Украине. Таким мнением поделилась 12 октября бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
"Это был его (президента Украины Владимира Зеленского) худший день (день начала конфликта в Израиле — ред.). И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания", — заверила эксперт.
Квятковски указала также, что западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках солдат ХАМАС.
По ее мнению, США в очередной раз повторяют свои ошибки, поставляя оружие одной стране и затем обнаруживая, что это оружие используется против другого их союзника.
Аналитик предположила, что американский интерес к Украине уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше.
"Ему (Зеленскому) придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником", — предупредила Квятковски.
В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.
Накануне обозреватель Financial Times обратил внимание на то, что Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.
Издание El Mundo написало, что он сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. А это может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.
Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".