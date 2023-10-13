https://ukraina.ru/20231013/1050145509.html

Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times

Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times - 13.10.2023 Украина.ру

Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом 12 октября написал обозреватель Financial Times Бен Холл

2023-10-13T07:27

2023-10-13T07:27

2023-10-13T07:47

владимир зеленский

нато

оружие

украина

израиль

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"Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", — указал журналист.Издание El Mundo согласилось, что Зеленский сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. А это в свою очередь может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".

https://ukraina.ru/20231013/1050145367.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, нато, оружие, украина, израиль