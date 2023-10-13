Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times - 13.10.2023 Украина.ру
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Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times - 13.10.2023 Украина.ру
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом 12 октября написал обозреватель Financial Times Бен Холл
2023-10-13T07:27
2023-10-13T07:47
владимир зеленский
нато
оружие
украина
израиль
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"Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", — указал журналист.Издание El Mundo согласилось, что Зеленский сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. А это в свою очередь может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".
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владимир зеленский, нато, оружие, украина, израиль
Владимир Зеленский, НАТО, оружие, Украина, Израиль

Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times

07:27 13.10.2023 (обновлено: 07:47 13.10.2023)
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
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Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом 12 октября написал обозреватель Financial Times Бен Холл
"Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", — указал журналист.

Издание El Mundo согласилось, что Зеленский сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. А это в свою очередь может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.

Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".
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