https://ukraina.ru/20231013/1050145367.html

"Коррупционная афера": пользователи раскритиковали слова Зеленского об Израиле

"Коррупционная афера": пользователи раскритиковали слова Зеленского об Израиле - 13.10.2023 Украина.ру

"Коррупционная афера": пользователи раскритиковали слова Зеленского об Израиле

Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который снова попросил у Запада больше оружия для Киева в комментарии по ситуации с Израилем

2023-10-13T07:12

2023-10-13T07:12

2023-10-13T07:36

владимир зеленский

новости

оружие

израиль

зарубежье

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"Чувак, ты жалок. Перестань выпрашивать деньги, это неприлично", "Мы видим твое отчаяние в каждом слове, которое ты пишешь","Все это дерьмо началось из-за тебя", "Ты не на Ближнем Востоке. Проваливай и продолжай свою коррупционную аферу на Украине", "Конец близок, мистер жалкий нищий карлик!", - написали пользователи в комментариях под его видеозаписью.В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.Накануне обозреватель Financial Times обратил внимание на то, что Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.Издание El Mundo написало, что он сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. Зеленский понимает, что переключение внимания мировой общественности на Израиль может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".

https://ukraina.ru/20231011/1050108169.html

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владимир зеленский, новости, оружие, израиль, зарубежье