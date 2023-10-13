"Коррупционная афера": пользователи раскритиковали слова Зеленского об Израиле
07:12 13.10.2023 (обновлено: 07:36 13.10.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который снова попросил у Запада больше оружия для Киева в комментарии по ситуации с Израилем
"Чувак, ты жалок. Перестань выпрашивать деньги, это неприлично", "Мы видим твое отчаяние в каждом слове, которое ты пишешь","Все это дерьмо началось из-за тебя", "Ты не на Ближнем Востоке. Проваливай и продолжай свою коррупционную аферу на Украине", "Конец близок, мистер жалкий нищий карлик!", - написали пользователи в комментариях под его видеозаписью.
В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.
Накануне обозреватель Financial Times обратил внимание на то, что Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.
Издание El Mundo написало, что он сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. Зеленский понимает, что переключение внимания мировой общественности на Израиль может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.
Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".
Издание El Mundo написало, что он сделал это из-за боязни, что США переключат внимание на Израиль. Зеленский понимает, что переключение внимания мировой общественности на Израиль может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране.
Газета Politico также обратила внимание на поведение Зеленского и указала, что причиной "отчаянных попыток Киева добиться увеличения поставок оружия и боеприпасов" стало возобновление наступления Вооруженных сил России на востоке и возможное их "продвижение на широком фронте".