Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины - 13.10.2023 Украина.ру
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Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины
Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины - 13.10.2023 Украина.ру
Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины
Кризис на Ближнем Востоке, вызванный палестино-израильским конфликтом, является более глобальным вопросом для всего мира, чем ситуация на Украине, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости.
2023-10-13T06:19
2023-10-13T06:20
новости
карин кнайсль
палестино-израильский конфликт
украина
израиль
палестина
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Своё заявление Кнайсель сделала, комментируя обострение палестино-израильского конфликта на полях Российской энергетической недели.Напомним, что обострение на Ближнем Востоке (и вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа) не только приковало к себе внимание всего мира, но и повлияло на позицию Вашингтона относительно ситуации на Украине. На неофициальном уровне и ранее говорилось о том, что США теряют интерес к продолжению конфликта на Украине. Теперь же разочарование перешло и в сферу публичной риторики.
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новости, карин кнайсль, палестино-израильский конфликт, украина, израиль, палестина
Новости, Карин Кнайсль, Палестино-израильский конфликт, Украина, Израиль, Палестина

Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины

06:19 13.10.2023 (обновлено: 06:20 13.10.2023)
 
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Кризис на Ближнем Востоке, вызванный палестино-израильским конфликтом, является более глобальным вопросом для всего мира, чем ситуация на Украине, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости.
Своё заявление Кнайсель сделала, комментируя обострение палестино-израильского конфликта на полях Российской энергетической недели.
"Это [Израиль] гораздо более глобальный вопрос, чем украинский. Сейчас мы видим, как внимание СМИ смещается на эту проблему… Когда что-то там происходит, все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо", - сказала Кнайсль.
Напомним, что обострение на Ближнем Востоке (и вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа) не только приковало к себе внимание всего мира, но и повлияло на позицию Вашингтона относительно ситуации на Украине. На неофициальном уровне и ранее говорилось о том, что США теряют интерес к продолжению конфликта на Украине. Теперь же разочарование перешло и в сферу публичной риторики.
Джон Кёрби Кирби Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 15:18
"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к УкраинеКак и следовало ожидать, обострение на Ближнем Востоке и, главное, вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа повлияла на позицию Вашингтона относительно украинского конфликта
 
НовостиКарин КнайсльПалестино-израильский конфликтУкраинаИзраильПалестина
 
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