Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины
06:19 13.10.2023 (обновлено: 06:20 13.10.2023)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего
© Фотохост-агентство РИА Новости
Кризис на Ближнем Востоке, вызванный палестино-израильским конфликтом, является более глобальным вопросом для всего мира, чем ситуация на Украине, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости.
Своё заявление Кнайсель сделала, комментируя обострение палестино-израильского конфликта на полях Российской энергетической недели.
"Это [Израиль] гораздо более глобальный вопрос, чем украинский. Сейчас мы видим, как внимание СМИ смещается на эту проблему… Когда что-то там происходит, все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо", - сказала Кнайсль.
Напомним, что обострение на Ближнем Востоке (и вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа) не только приковало к себе внимание всего мира, но и повлияло на позицию Вашингтона относительно ситуации на Украине. На неофициальном уровне и ранее говорилось о том, что США теряют интерес к продолжению конфликта на Украине. Теперь же разочарование перешло и в сферу публичной риторики.