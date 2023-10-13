https://ukraina.ru/20231013/1050144944.html

Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины

Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины - 13.10.2023 Украина.ру

Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины

Кризис на Ближнем Востоке, вызванный палестино-израильским конфликтом, является более глобальным вопросом для всего мира, чем ситуация на Украине, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости.

2023-10-13T06:19

2023-10-13T06:19

2023-10-13T06:20

новости

карин кнайсль

палестино-израильский конфликт

украина

израиль

палестина

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Своё заявление Кнайсель сделала, комментируя обострение палестино-израильского конфликта на полях Российской энергетической недели.Напомним, что обострение на Ближнем Востоке (и вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа) не только приковало к себе внимание всего мира, но и повлияло на позицию Вашингтона относительно ситуации на Украине. На неофициальном уровне и ранее говорилось о том, что США теряют интерес к продолжению конфликта на Украине. Теперь же разочарование перешло и в сферу публичной риторики.

https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html

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Новости

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новости, карин кнайсль, палестино-израильский конфликт, украина, израиль, палестина