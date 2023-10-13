Арестовича* могут посадить на три года - 13.10.2023 Украина.ру
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Арестовича* могут посадить на три года
Арестовича* могут посадить на три года - 13.10.2023 Украина.ру
Арестовича* могут посадить на три года
Украинская полиция завела уголовное дело против бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Его могут посадить в тюрьму на три года за пропаганду насилия и дискриминацию, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун
2023-10-13T00:36
2023-10-13T00:36
новости
алексей арестович
уголовное дело
украина
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Напомним, на своем закрытом психологическом семинаре Арестович* назвал женщин "существами", которых "хочется душить". Позже он заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео, широко распространившееся в сети, смонтировали для дискредитации. Это не единственное заявление на Арестовича* в украинской полиции. Ранее на него пожаловались в СБУ из-за высказывания о "внедрении национализма и ошибке расчеловечивания жителей РФ". Алексея Арестовича* разыскивают в&nbsp;России по&nbsp;двум статьям Уголовного кодекса: о&nbsp;призывах к&nbsp;терроризму и фейках о&nbsp;российской армии.&nbsp;Совокупно в РФ ему грозит до&nbsp;17 лет заключения в&nbsp;колонии. *внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
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новости, алексей арестович, уголовное дело, украина
Новости, Алексей Арестович, уголовное дело, Украина

Арестовича* могут посадить на три года

00:36 13.10.2023
 
© скриншот видео " Громадсько-політична газета "Життя і слово""Алексей Арестович
Алексей Арестович
© скриншот видео " Громадсько-політична газета "Життя і слово""
Читать в
Украинская полиция завела уголовное дело против бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Его могут посадить в тюрьму на три года за пропаганду насилия и дискриминацию, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун

"Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от Генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру. Уверена – сам Арестович* комментирует всё на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы", – написала Совсун, которая ранее и подала заявление на экс-советника в полицию.

Напомним, на своем закрытом психологическом семинаре Арестович* назвал женщин "существами", которых "хочется душить". Позже он заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео, широко распространившееся в сети, смонтировали для дискредитации.
Это не единственное заявление на Арестовича* в украинской полиции. Ранее на него пожаловались в СБУ из-за высказывания о "внедрении национализма и ошибке расчеловечивания жителей РФ".
Алексея Арестовича* разыскивают в России по двум статьям Уголовного кодекса: о призывах к терроризму и фейках о российской армии. Совокупно в РФ ему грозит до 17 лет заключения в колонии.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
 
НовостиАлексей Арестовичуголовное делоУкраина
 
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