Арестовича* могут посадить на три года
Украинская полиция завела уголовное дело против бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Его могут посадить в тюрьму на три года за пропаганду насилия и дискриминацию, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун
"Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от Генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру. Уверена – сам Арестович* комментирует всё на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы", – написала Совсун, которая ранее и подала заявление на экс-советника в полицию.
Напомним, на своем закрытом психологическом семинаре Арестович* назвал женщин "существами", которых "хочется душить". Позже он заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео, широко распространившееся в сети, смонтировали для дискредитации.
Это не единственное заявление на Арестовича* в украинской полиции. Ранее на него пожаловались в СБУ из-за высказывания о "внедрении национализма и ошибке расчеловечивания жителей РФ".
Алексея Арестовича* разыскивают в России по двум статьям Уголовного кодекса: о призывах к терроризму и фейках о российской армии. Совокупно в РФ ему грозит до 17 лет заключения в колонии.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье