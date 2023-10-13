https://ukraina.ru/20231013/1050143407.html

Арестовича* могут посадить на три года

Арестовича* могут посадить на три года - 13.10.2023 Украина.ру

Арестовича* могут посадить на три года

Украинская полиция завела уголовное дело против бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Его могут посадить в тюрьму на три года за пропаганду насилия и дискриминацию, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун

2023-10-13T00:36

2023-10-13T00:36

2023-10-13T00:36

новости

алексей арестович

уголовное дело

украина

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Напомним, на своем закрытом психологическом семинаре Арестович* назвал женщин "существами", которых "хочется душить". Позже он заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео, широко распространившееся в сети, смонтировали для дискредитации. Это не единственное заявление на Арестовича* в украинской полиции. Ранее на него пожаловались в СБУ из-за высказывания о "внедрении национализма и ошибке расчеловечивания жителей РФ". Алексея Арестовича* разыскивают в России по двум статьям Уголовного кодекса: о призывах к терроризму и фейках о российской армии. Совокупно в РФ ему грозит до 17 лет заключения в колонии. *внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей арестович, уголовное дело, украина