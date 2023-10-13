https://ukraina.ru/20231013/1050140112.html

Кирилл Фролов о том, почему в ответ на гонения и запрет УПЦ Россия должна освободить Киев и Одессу

Кирилл Фролов о том, почему в ответ на гонения и запрет УПЦ Россия должна освободить Киев и Одессу - 13.10.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов о том, почему в ответ на гонения и запрет УПЦ Россия должна освободить Киев и Одессу

Россия должна воспользоваться окном возможностей, открывшимся в связи с ситуацией на Ближнем Востоке для наступления на Одессу и Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2023-10-13T02:15

2023-10-13T02:15

2023-10-13T02:15

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В День памяти Сергия Радонежского 8 октября на трапезе в Свято-Троицкой Сергиевой лавре патриарх Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам специальной военной операции (СВО), рассказал православный эксперт.В частности, патриарх Кирилл призвал "поддержать силы, которые сегодня стоят на переднем рубеже борьбы за свободу нашего Отечества, а значит, и за нашу Церковь", добавил Фролов.При этом верные православные христиане настаивают на том, что Россия обязана воспользоваться окном возможностей, открывшимся в связи с ситуацией на Святой Земле для наступления на Одессу и Киев, освобождение которых является единственно верным ответом на законопроект о ликвидации УПЦ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230822/1048868463.html

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новости, кирилл фролов, россия, упц мп, упц, церковь, православие, патриарх кирилл, закон, израиль